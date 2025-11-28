Formula 1: Και τώρα Κατάρ, στην τελευταία στροφή πριν τον τίτλο

Βρισκόμαστε στο βιράζ, όπως λένε και στον στίβο, δηλαδή στην τελευταία στροφή πριν την ευθεία του τερματισμού και στην περίπτωση της Formula 1, έναν αγώνα πριν το τέλος της χρονιάς.

Στο Κατάρ, υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρωταθλητή πριν από τον τελευταίο αγώνα στο Αμπού Ντάμπι. Κι αυτό θα συμβεί αν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren πάρει βαθμούς το Σάββατο στο Sprint και επίσης βαθμούς στο Grand Prix της Κυριακής, τόσους που αν προστεθούν στους 24 βαθμούς που τον χωρίζουν από τον ομόσταβλό του Οσκαρ Πιάστρι και τον Μαξ Φερστάπεν, που ισοβαθμούν, να μην μπορούν να καλυφτούν στον τελευταίο αγώνα.

Και ο Νόρις έχει το μεγάλο πλεονέκτημα και εξαρτάται κυρίως από τον ίδιο να έχει καλή θέση στην εκκίνηση αν όχι την καλύτερη, δηλαδή την pole position και να διαχειριστεί τον αγώνα.

Από την άλλη, ο Πιάστρι θέλει το μέγιστο, δηλαδή νίκες το Σαββατοκύριακο, όπως και Φερστάπεν.

Θυμίζω ότι Νόρις και Πιάστρι είχαν πάρει πολλούς βαθμούς στο Λας Βέγκας, αλλά ακυρώθηκαν καθώς τα μονοθέσια της McLaren είχαν χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο πάχος στο ξύλινο δάπεδο.

Στο Κατάρ ο καιρός είναι τελείως διαφορετικός από το Λας Βέγκας που είχαμε και βροχή. Και πάλι θα είναι βραδινός ο αγώνας, όπως και στη Νεβάδα, αλλά και στο Αμπού Ντάμπι που θα πέσει η αυλαία της σεζόν.

Πάντως, ενώ οι συνθήκες στην έρημο της Νεβάδα ήταν κρύες, στο Κατάρ οι οδηγοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ζέστη και υγρασία, παρόμοια με αυτές που βίωσαν στη Σιγκαπούρη. Η πίστα της Μέσης Ανατολής είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά και οι οδηγοί θα πρέπει να κάνουν αλλαγές τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μάλιστα το 2024 η κατάσταση με τις αλλαγές ελαστικών περιπλέχτηκε, καθώς το αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε τρεις εμφανίσεις στην πίστα!

Η πίστα της Λουσέιλ σχεδιάστηκε αρχικά ως πίστα αγώνων μοτοσυκλετών, κάτι που είναι εμφανές από τη μάλλον μοναδική της διάταξη, καθώς είναι γρήγορη και με στροφές, με μια ευθεία που ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο σε μήκος. Η πίστα διαθέτει 16 στροφές, δέκα εκ των οποίων είναι δεξιές, ενώ η τοποθεσία της μέσα στην έρημο σημαίνει ότι συχνά φυσάει άμμος στην πίστα, επηρεάζοντας αναπόφευκτα την εξέλιξη κρατήματος της πίστας. Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί αυτό έχουν δημιουργήσει περιοχές με τεχνητό γρασίδι γύρω από την πίστα

Ο αγώνας αυτού του Σαββατοκύριακου θα είναι ο τέταρτος στο Κατάρ, το οποίο είχε διεξαχθεί το 2021 με νικητή τον Χάμιλτον, ενώ το 2023 και το 2024 είχε κερδίσει ο Φερστάπεν. Μάλιστα, ο Ολλανδός το 2023 εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Εν αναμονή των δοκιμαστικών της Παρασκευής και των κατατακτήριων δοκιμών για τις θέσεις εκκίνησης στο Sprint του Σαββάτου. Το Σάββατο, μετά το Sprint θα έχουμε ξανά κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix της Κυριακής.