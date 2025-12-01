Formula 1: Κορυφαία συνεργασία της Audi F1 με τη Visit Qatar

Μπορεί το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, αναφορικά με τον τίτλο στους οδηγούς που θα κριθεί την ερχόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, ωστόσο η Audi F1, που θα εισέλθει στη Formula 1 από το 2026, επεκτείνει τις συνεργασίες της.

Με την ευκαιρία και του Grand Prix που είχαμε στο Κατάρ, χθες Κυριακή, η Audi F1 ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Visit Qatar, που θα γίνει κύριος συνεργάτης της ομάδας, σε μια κοινή φιλοδοξία: να φέρει το Κατάρ στον κόσμο και στην καρδιά της παγκόσμιας κοινότητας της F1.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Visit Qatar θα εισαγάγει τους οπαδούς της Formula 1 στο ξεχωριστό μείγμα πολιτισμού, παράδοσης, νεωτερικότητας και φιλοξενίας της χώρας, και δεν θα περιορίζεται μόνο στο Σαββατοκύριακο των αγώνων.

Το Κατάρ αναδεικνύεται σε έναν παγκόσμιο κόμβο για τον αθλητισμό και τον τουρισμό, φιλοξενώντας εκδηλώσεις όπως το Grand Prix της Formula 1 του Κατάρ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Αυτή η συνεργασία ενισχύει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ του Audi F1 Project και της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ (QIA).

Σύμφωνα με τον Jonathan Wheatley, επικεφαλής της ομάδας Audi F1: «Μέσω μοναδικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών παρουσιάσεων και ψηφιακών εμπειριών, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Visit Qatar για να ενισχύσουμε τις παγκόσμιες πολιτιστικές συνδέσεις, που έχουν χτιστεί μέσω της πλατφόρμας της Formula 1».

Ο Μηχανικός Abdulaziz Ali Al-Mawlawi, διευθύνων σύμβουλος της Visit Qatar, επισήμανε ότι: «Η συνεργασία με τη μελλοντική ομάδα Audi F1 σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προώθηση των παγκόσμιων τουριστικών μας φιλοδοξιών. Καθώς η ομάδα κάνει το ντεμπούτο της το 2026, ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά σημεία επαφής που θα ενθαρρύνουν τους οπαδούς να εξερευνήσουν το Κατάρ και να βιώσουν οι ίδιοι τις ποικίλες προσφορές της χώρας».