Formula 1: Μονοχρωματικό εμφανίστηκε το νέο μονοθέσιο της McLaren για τις δοκιμές της Βαρκελώνης

Η McLaren μπορεί να αποκάλυψε το νέο μονοθέσιο MCL40 F1, για το πρωτάθλημα της Formula 1 το 2026, εντούτοις αυτό είναι μονοχρωματικό και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις πρώτες δοκιμές στη Βαρκελώνη.

Σήμερα, πρώτη μέρα των δοκιμών η McLaren δεν θα συμμετάσχει, καθώς έχει δικαίωμα να δοκιμάσει το μονοθέσιο στις 3 από τις 5 ημέρες των δοκιμών, που γίνονται κεκλισμένων των θυρών.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια σε κατασκευαστές και οδηγούς για το 2025, εμφάνισε ένα μαύρο με πινελιές ασημί μονοθέσιο, ωστόσο είναι βέβαιο ότι ο τελικός χρωματισμός του μονοθεσίου που θα αποκαλυφθεί πλήρως πριν από τις δοκιμές του Μπαχρέιν, θα είναι στο κλασικό χρώμα παπάγια, πορτοκαλοκίτρινο.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς άλλαξαν πολλά στο μονοθέσιο, που διαθέτει εμφανώς χαμηλωμένη μύτη, καθώς και κεκλιμένα πλαϊνά πίσω πλευρά, ενώ έχει αλλαγές και στην μπροστινή ανάρτηση.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλλα, ανέφερε ότι: «Έχει γίνει τόση δουλειά πίσω από το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την κατασκευή των αυτοκινήτων του 2026. Για μένα είναι σχεδόν πρωτοφανές, όχι μόνο όσον αφορά τις ίδιες τις αλλαγές, γιατί νομίζω ότι ποτέ πριν δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη και ταυτόχρονη αλλαγή πλαισίου, μονάδας ισχύος και ελαστικών. Ο τεράστιος όγκος επανασχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 20 μήνες, θα έλεγα, στη McLaren ήταν ίσως το μεγαλύτερο έργο σχεδιασμού ή γενικά αντιμετώπισης ενός νέου αυτοκινήτου στο οποίο συμμετείχα. Όλα αυτά το κάνουν εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αποδώσουν τα αυτοκίνητα. Είμαστε πρωταθλητές, αλλά δεν κουβαλάμε το βάρος των πρωταθλητών στο 2026».

Ο Αντρέα Στέλλα ανέφερε, επίσης, ότι: «Όλοι θα ξεκινήσουν από την αρχή, όλοι από το μηδέν», κάτι που σημαίνει ότι όλοι στην αρχή θα ψάχνονται και αυτό μεγαλώνει το ενδιαφέρον διότι δεν θα έχει κάποια ομάδα ένα ξεκάθαρο προβάδισμα.

Θα το δούμε, αρχικά από τις δοκιμές.