Formula 1: Ο εντυπωσιακός τρόπος αποκάλυψης της Red Bull με αεροπλάνο

Διπλή η παρουσίαση του μονοθεσίου σε Ντιτρόιτ και Τσεχία
Martin Šonka and RB22 Livery Reveal
Δημήτρης Μπαλής

Κι ενώ στον Κεντρικό Σταθμό της Ford, στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, η Red Bull αποκάλυψε παρουσία κοινού το μονοθέσιο του 2026 στη Formula 1 και παράλληλα τους οδηγούς της, η αυστριακή ομάδα επιφύλαξε μια ακόμα έκπληξη.

Με ένα τρελό κόλπο που έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο Jindřichův Hradec, στην Τσεχία, ο πιλότος της Red Bull, στα ακροβατικά, Martin Sonka, έκανε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.

Η ουρά του αεροσκάφους ήταν εξοπλισμένη με ένα εξάρτημα σαν γάντζο και περνώντας πάνω από το καλυμμένο μονοθέσιο, τράβηξε τα σκοινιά που κρατούσαν το κάλυμμα με αποτέλεσμα να τραβηχτεί και να αποκαλυφτεί το μονοθέσιο.

Αυτό το απίστευτα απαιτητικό ακροβατικό κόλπο, γνωστό ως ελιγμός Cobra, θέλει την απότομη ανύψωση της μύτης σχεδόν κάθετα, αλλά χωρίς να κερδίζει ύψος, πριν συνεχίσει την οριζόντια πτήση.

Αν μη τι άλλο, η Red Bull ξέρει να προκαλεί και είναι έτοιμη για απογείωση το 2026.

