Formula 1: Ο George Russell στην pole position στο Sprint της Κίνας

Όπως στις ελεύθερες δοκιμές νωρίτερα σήμερα, έτσι και στις δοκιμές κατάταξης, ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes έκανε τον καλύτερο χρόνο και θα ξεκινήσει από την pole position στο Sprint της Κίνας, αύριο Σάββατο, για τον δεύτερο αγώνα της χρονιάς της Formula 1.

Ο ομόσταβλός του Αντρέα – Κίμι Αντονέλι ήταν και πάλι δεύτερος, και δεν τιμωρήθηκε επειδή παρεμπόδισε τον Λάντο Νόρις στα πιτς, καθώς δεν κρίθηκε επιλήψιμη η ενέργειά του. Έτσι, ο περσινός πρωταθλητής Λάντο Νόρις με τη McLaren θα ξεκινήσει από την 3η θέση, πίσω από τον Ράσελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλάι στον Νόρις, 4ος, θα είναι ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, που και πάλι ήταν δυνατή, όμως 6 δέκατα πιο αργή από τη Mercedes του Ράσελ.

Ο Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren έκανε τον 5ο χρόνο και θα είναι πίσω από τον ομόσταβλό του στο γκριντ, ενώ από την 6η θέση θα ξεκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη Ferrari.

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Πιέρ Γκασλί με την Alpine στην 7η θέση, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull-Ford έχασε χρόνο στις στροφές, όπως είπε, με αποτέλεσμα να ξεκινά 8ος και να θέλει προσπάθεια να βρεθεί μπροστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη δεκάδα έκλεισαν ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas και ο Ιζάκ Χάτζαρ με τη δεύτερη Red Bull-Ford.

Από την 11η θέση ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με την Audi, με το δεύτερο γερμανικό μονοθέσιο του Γκαμπριέλ Μπορτολέτο στην 14η θέση.

Στη 12η θέση ο Εστεμπάν Οκόν με τη δεύτερη Haas, ενώ στη 13η ο Λίαμ Λόουσον με τη μία Racing Bulls-Ford, με τον ομόσταβλό του Άρβιντ Λίντμπλαντ στην 15η θέση.

Ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine θα είναι 16ος και ακολουθούν οι δύο Williams με Κάρλος Σάινθ και Αλεξάντερ Αλμπον, οι δύο Aston Martin με Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ, ενώ τελευταίες θα ξεκινήσουν οι δύο Cadillac με Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες, που δεν πήρε μέρος στις δοκιμές λόγω προβλήματος στην τροφοδότηση καυσίμου.

Για τη Williams τα ζητήματα παραμένουν με το βάρος του αυτοκινήτου, για την Aston Martin με τις μπαταρίες και για την Cadillac που ως νέα στο πρωτάθλημα έχει δρόμο μπροστά της.