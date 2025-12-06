Formula 1: Ο Verstappen στην pole position στο Άμπου Ντάμπι με δεύτερο τον Norris – Σε τεντωμένο σχοινί ο τίτλος

Αυτό που έπρεπε να κάνει ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull το έκανε, κατακτώντας την pole position για το αυριανό, τελευταίο Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ολλανδός ήθελε να ξεκινήσει πρώτος, το πέτυχε και τώρα θέλει έναν καθαρό αγώνα αύριο και ταυτόχρονα ο Νόρις να μην ανέβει στο βάθρο.

Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς ο Βρετανός έχει τη δεύτερη θέση στην εκκίνηση με τη McLaren, και ο τίτλος βρίσκεται στα χέρια του, καθώς ακόμα και με μια 3η θέση στο βάθρο, παίρνει το πρωτάθλημα.

Θα παίξει ρόλο και ο Πιάστρι τι θα κάνει με την άλλη McLaren, που θα ξεκινήσει τρίτος. Είναι και αυτός διεκδικητής του τίτλου, όντας τρίτος στη βαθμολογία. Θα επιδιώξει να περάσει τον ομόσταβλό του στην εκκίνηση, ή θα υπάρξει εντολή στην ομάδα τύπου «αφού ο Νόρις έκανε ταχύτερο χρόνο από εσένα, μην τον πιέσεις»; Κι αυτό διότι ενέχει τον κίνδυνο να χτυπήσουν μεταξύ τους όπως στο Grand Prix του Τέξας, στην πρώτη στροφή.

Ρόλο θα έχει και ο Ράσελ, που είναι δυνατός και θα ξεκινήσει από την 4η θέση με τη Mercedes.

Για την ιστορία, ο Φερστάπεν έχει τις περισσότερες pole position φέτος με 8, ενώ ο Νόρις έχει 7 και ο Πιάστρι 6.

Επίσης, τα τελευταία 10 χρόνια στο Άμπου Ντάμπι, όποιος είχε την πρώτη θέση στην εκκίνηση, κέρδιζε και τον αγώνα.

Κι αν αύριο κερδίσει ο Φερστάπεν, τότε με 5 νίκες θα ισοφαρίσει τις επιτυχίες του Χάμιλτον στο Άμπου Ντάμπι.

Την πρώτη δεκάδα στην εκκίνηση συμπληρώνουν οι: Λεκλέρ, Αλόνσο, Μπορτολέτο, Οκόν, Χάτζαρ και Τσουνόντα.

Ο Χάμιλτον έκανε ένα αρνητικό ρεκόρ για τη Ferrari, καθώς σε τρία συνεχόμενα Grand Prix έμεινε εκτός διαδικασίας από το πρώτο σκέλος των δοκιμαστικών και στο Άμπου Ντάμπι θα ξεκινήσει 16ος.

Αύριο, λοιπόν, το μεγάλο Grand Prix για την ανάδειξη του πρωταθλητή, στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας.

Δηλώσεις

Φερστάπεν: «Φυσικά και είμαστε απίστευτα χαρούμενοι που είμαστε πρώτοι, αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε».

Νόρις: «Ο Μαξ (Φερστάπεν) έκανε καλή δουλειά, οπότε συγχαρητήρια. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ο γύρος μου ήταν αρκετά καλός, οπότε είμαι χαρούμενος. Απλώς δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι σήμερα».

Πιάστρι: «Ο Μαξ φαινόταν πολύ γρήγορος, αλλά ας δούμε πόσο σημαντικός θα είναι ο ρυθμός αύριο».