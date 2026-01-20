Formula 1: Παρουσιάστηκε επίσημα η συνεργασία Aston Martin και Honda στο Τόκιο

Σε ειδική εκδήλωση το Τόκιο, η ομάδα της Aston Martin Aramco Formula One, όπως είναι η πλήρης ονομασία της, και η Honda, γιόρτασαν την έναρξη της «εργοστασιακής» συνεργασίας και προαναγγέλλουν μια νέα εποχή για το άθλημα.

Βέβαια, η επίσημη παρουσίαση της ομάδας της Aston Martin, του νέου μονοθεσίου και των οδηγών, είναι προγραμματισμένη για τις 9 Φεβρουαρίου.

Η Honda, δεύτερη πιο επιτυχημένη προμηθεύτρια κινητήρων με 72 νίκες, η οποία προμήθευε κινητήρες μέχρι πέρυσι τη Red Bull, όταν η αυστριακή ομάδα αποφάσισε να κατασκευάζει η ίδια τα νέα μοτέρ, σε συνεργασία με τη Ford, πήγε στην Aston Martin.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης της Honda, RA626H θα τοποθετηθεί στο νέο μονοθέσιο AMR26 και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς κινητήρων της F1, οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ηλεκτρική ενέργεια.

Τα πρώτα δείγματα γραφής θα φανούν 26-30 Ιανουαρίου στις δοκιμές της Βαρκελώνης.

Ο Λόρενς Στρολ, εκτελεστικός πρόεδρος της Aston Martin, δήλωσε: «Γιορτάζω την έναρξη της συνεργασίας μας με την Honda εδώ στο Τόκιο. Η Aston Martin Aramco και η Honda μοιράζονται πολλές αξίες και αυτές οι αξίες μας έχουν φέρει κοντά για το 2026 και μετά. Η ισχυρή συνεργασία μεταξύ της Τεχνολογικής Πανεπιστημιούπολης AMR στο Silverstone και της HRC στη Sakura καταδεικνύει το βάθος της συνεργασίας μας. Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αγωνιστούμε για τη νίκη στο μέλλον και έχουμε τεράστια πίστη στη μονάδα ισχύος της Honda και στους μηχανικούς πίσω από αυτήν. Το ταξίδι μας δεν θα είναι πάντα εύκολο και οι προκλήσεις αναπόφευκτα βρίσκονται μπροστά μας, αλλά η νίκη είναι αυτό που οδηγεί και τις δύο εταιρείες μπροστά και μαζί προσβλέπουμε σε πολλά επιτυχημένα χρόνια συνεργασίας».

Από την πλευρά του, ο Τοσιχίρο Μίμπε, πρόεδρος και εκπρόσωπος Εκτελεστικού Διευθυντή της Honda Motor Cooperation, περιέγραψε τις φιλοδοξίες και το όραμα της εταιρείας λέγοντας ότι: «Η συμμετοχή της Honda στην F1, την κορωνίδα των αγώνων αυτοκινήτου, ήταν η ενσάρκωση του πνεύματος του ιδρυτή της εταιρείας, Soichiro Honda, ο οποίος ενέπνευσε τους μηχανικούς της Honda να δεσμευτούν να γίνουν ο νούμερο ένα στον κόσμο και να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις. Το 2026, η F1 θα υποστεί μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς τόσο για το πλαίσιο όσο και για τη μονάδα ισχύος. Η Honda βλέπει την F1 ως σύμβολο πρόκλησης και καινοτομίας και η Honda Racing Corporation (HRC), ο παγκόσμιος αγωνιστικός βραχίονας της Honda, έχει αναπτύξει την RA626H, τη νέα μονάδα ισχύος για τη σεζόν του 2026, για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Στην προσπάθειά της να γίνει η νούμερο ένα στον κόσμο, η Honda θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις μαζί με την Aston Martin Aramco».