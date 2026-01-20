Formula 1: Πλήρης αποκάλυψη του πρώτου μονοθεσίου της Audi

Στο Βερολίνο, σήμερα το βράδυ, η Audi Revolut F1 Team, όπως είναι η πλήρης ονομασία της, αποκάλυψε το μονοθέσιο με το οποίο θα κάνει παρθενική εμφάνιση στη Formula 1, το 2026.

Η Audi, η οποία εξαγόρασε τη Sauber για να μπει στον μαγικό κόσμο της Formula 1, πριν λίγες ημέρες έβαλε το μονοθέσιο στην πίστα της Βαρκελώνης, προκειμένου να κάνει τηλεοπτικά γυρίσματα, αλλά και να εξάγει τα πρώτα συμπεράσματα, καθώς και πρωτάρα είναι και δούλεψε πάνω στους νέους κανονισμούς, χωρίς να έχει πρότερη εμπειρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Βερολίνο, ένας ζωντανός παγκόσμιος κόμβος προόδου, πολιτισμού και τεχνολογίας, ήταν μια συνειδητή επιλογή για να συνδεθεί η ομάδα με ένα κοινό που δεν περιορίζεται μόνο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στο Kraftwerk Berlin, μπροστά σε ένα καθηλωτικό περιβάλλον, το Audi R26 ήταν αυτό που κέρδισε τα βλέμματα, όπως και οι δύο οδηγοί, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γκάμπριελ Μπορτολέτο.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από μια έναρξη. Σηματοδοτεί τη δημόσια διακήρυξη μιας νέας εποχής για την Audi», εξήγησε ο Γκέρνοτ Ντέλνερ, διευθύνων σύμβουλος της AUDI AG και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG. «Η Formula 1 είναι το πιο απαιτητικό στάδιο στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και είμαστε εδώ όχι μόνο για να ανταγωνιστούμε, αλλά και για να ορίσουμε το μέλλον του μετασχηματισμού μας προς μια κουλτούρα που βασίζεται περισσότερο στην απόδοση, στην αποτελεσματικότητα και στην καινοτομία. Κατανοούμε ότι η επιτυχία στη Formula 1 απαιτεί αδιάκοπη επιμονή και η Audi Revolut F1 Team έχει στόχο να αγωνιστεί να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα έως το 2030», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Audi R26 διαθέτει σχεδιασμό που εκφράζει τεχνική κομψότητα στο χαρακτηριστικό φινίρισμα τιτανίου, σε αντίθεση με τις εκτεθειμένες ίνες άνθρακα που υποδηλώνουν ακατέργαστη απόδοση. Αυτά τα στοιχεία τονίζονται από έντονες πινελιές Lava Red και τους εμβληματικούς δακτυλίους της Audi, ένα σύμβολο που προορίζεται αποκλειστικά για το έργο της Formula 1.

Παράλληλα με τα χρώματα του αυτοκινήτου R26, η ομάδα αποκάλυψε την εξατομικευμένη γκάμα ρούχων της ομάδας.

«Η στρατηγική απόφαση να εισέλθουμε στη Formula 1 ως μια πλήρως εργοστασιακή ομάδα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας», δήλωσε ο Ματία Μπινότο, επικεφαλής του Audi F1 Project. «Έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια σχολαστικά κατασκευάζοντας όχι μόνο μια μονάδα ισχύος στο Neuburg, αλλά θέτοντας τα θεμέλια για μια τεχνική οργάνωση που συνδέει την ανάπτυξη του σασί μας στο Hinwil και το Bicester. Αυτό μας επιτρέπει ένα επίπεδο ευελιξίας και καινοτομίας που είναι απαραίτητο για την επιτυχία», ανέφερε.

«Έχοντας βρεθεί στο paddock της Formula 1 για πολλά χρόνια, μαθαίνεις να διακρίνεις μεταξύ φιλοδοξίας και ικανότητας», επισήμανε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ. «Αυτό που νιώθω εδώ σήμερα είναι μια βαθιά σοβαρότητα και μια απίστευτη ενέργεια που κάνει αυτή την ομάδα να ξεχωρίζει. Είμαστε μια πραγματική εργοστασιακή ομάδα, με ένα σαφές, μακροπρόθεσμο όραμα που υποστηρίζεται από τεράστιους πόρους και τεχνογνωσία παγκόσμιας κλάσης. Για έναν οδηγό, η πρόταση να είναι με την Audi στην αρχή του ταξιδιού της είναι εξαιρετικά συναρπαστική. Έχουμε την ευκαιρία να κατασκευάσουμε κάτι πολύ ξεχωριστό μαζί και ανυπομονώ να βάλω αυτό το αυτοκίνητο στην πίστα της Μελβούρνης», είπε ο Γερμανός οδηγός.

«Το να αγωνιστείς για τους Τέσσερις Δακτυλίους, μια μάρκα που έχει μια τόσο εμβληματική και νικηφόρα ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι, απλά, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», πρόσθεσε ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο. «Μεγαλώνεις ακούγοντας για την κυριαρχία της Audi στο Le Mans και στα ράλι, και το να επιλεγείς τώρα να φέρεις αυτή την κληρονομιά στη Formula 1 είναι μια απίστευτη τιμή. Αυτή είναι η ευκαιρία μιας ζωής. Νιώθω το βάρος της ευθύνης, αλλά περισσότερο από αυτό, νιώθω ένα απίστευτο κίνητρο να μάθω, να πιέσω και να εξελιχθώ με αυτήν την ομάδα. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για να βοηθήσω να γραφτεί αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο για την Audi Revolut F1 Team», τόνισε ο νεαρός Βραζιλιάνος.

Εν αναμονή, τώρα, των πρώτων επίσημων δοκιμαστικών στη Βαρκελώνη, 26-30 Ιανουαρίου.