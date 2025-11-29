Driveit

Formula 1: Σε μια ώρα το Sprint στο Κατάρ που σε συνδυασμό με το αυριανό Grand Prix ίσως βγάλει πρωταθλητή

Ο Πιάστρι στην pole position, ο Νόρις στην 3η θέση και ο Φερστάπεν στην 6η
McLaren's Oscar Piastri
Δημήτρης Μπαλής

Πολύ κρίσιμο είναι το Sprint στο Κατάρ που θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος, αναφορικά με το ποιος θα πάρει τον τίτλο του πρωταθλητή για το 2025 στη Formula 1.

Ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία Λάντο Νόρις, βρίσκεται 24 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταβλό του στη McLaren Οσκαρ Πιάστρι και τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull που ισοβαθμούν.

Ο Νόρις ξεκινά από την 3η θέση και θέλει μια καθαρή εκκίνηση, ίσως να μη ρισκάρει και να τερματίσει ψηλά. Και αν καταφέρει να είναι τέτοια η διαφορά του και αύριο στο Grand Prix πάρει τόσους βαθμούς που δεν καλύπτονται στον τελευταίο αγώνα στο Αμπού Ντάμπι, τότε κατακτά τον τίτλο.

Ο Πιάστρι που ξεκινά από την pole position θέλει οπωσδήποτε νίκη σήμερα και αύριο και ο Νόρις να πάρει ελάχιστους ώστε να έχει ελπίδες τίτλου στο Αμπού Ντάμπι.

Το ίδιο και ο Φερστάπεν, που έχει πιο δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίσει, καθώς ξεκινά από την 6η θέση και θα χρειαστεί να κάνει εκπληκτική εκκίνηση.

Ο Ράσελ με τη Mercedes στην 2η θέση της εκκίνησης, στην 4η ο Αλόνσο με την Aston Martin και την 5η ο Τσουνόντα με τη Red Bull που λογικά θα αφήσει χώρο στον Φερστάπεν, να περάσει και να ανέβει ψηλότερα.

