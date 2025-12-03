Formula 1: Στις 9 Φεβρουαρίου 2026 θα αποκαλύψει το νέο μονοθέσιο η Aston Martin

Κι ενώ την Κυριακή ολοκληρώνεται στο Αμπού Ντάμπι το πρωτάθλημα της Formula 1 και τότε θα μάθουμε ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο: Νόρις, Φερστάπεν ή Πιάστρι, η Aston Martin γίνεται η πρώτη ομάδα που ανακοινώνει πότε θα παρουσιάσει το μονοθέσιο της νέας σεζόν.

Η βρετανική ομάδα θα αποκαλύψει τη νέα AMR26, δια χειρός Αντριαν Νιούι, στις 9 Φεβρουαρίου, όταν Red Bull και Racing Bulls θα δείξουν τα νέα τους χρώματα και όχι τα τελικά μονοθέσια, στις ΗΠΑ, στις 15 Ιανουαρίου, εξαιτίας της νέας συνεργασίας με τη Ford σε επίπεδο κινητήρων.

Η αποκάλυψη του νέου μονοθεσίου της Aston Martin θα γίνει δύο ημέρες πριν από τις δοκιμές του Μπαχρέιν (11-13 και 18-20 Φεβρουαρίου), ωστόσο το αυτοκίνητό της θα έχει υποβληθεί σε εσωτερικές δοκιμές στην πίστα της Βαρκελώνης, 26-30 Ιανουαρίου.

Οδηγοί παραμένουν οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ, οι οποίοι φέτος, έναν αγώνα πριν το φινάλε έχουν δώσει μόλις 80 βαθμούς στην ομάδα (48 και 32 βαθμούς, ο καθένας), η οποία είναι 7η στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Το 2026 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά. Ο Λόρενς Στρολ, πατέρας του Λανς, έχει επενδύσει τεράστια κεφάλαια στην ομάδα. Εφερε τον θρυλικό Αντριαν Νιούι που έφτιαξε τα αυτοκίνητα – πρωταθλητές της Red Bull και θέλει αποτελέσματα.

Ιδωμεν…