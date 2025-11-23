Formula 1: Τι λένε στη McLaren για το κάζο του μηδενισμού των οδηγών της και τη νέα τροπή στο πρωτάθλημα

Αρκετές ώρες μετά το Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας, το 22ο της χρονιάς, οι αγωνοδίκες μηδένισαν τους δύο οδηγούς της McLaren.

Υπενθυμίζω ότι ο Νόρις τερμάτισε 2ος με τεράστια διαφορά από τον Φερτσάπεν που κέρδισε στην πόλη του τζόγου και ο Πιάστρι ήταν 4ος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θέμα αυτό εκτός από βαθμολογικό –διότι παρέμεινε η διαφορά μεταξύ Νόρις και Πιάστρι, αλλά ψαλιδίστηκε από τον Φερστάπεν– είναι και ψυχολογικό αλλά και κύρους.

Τώρα απομένουν δύο Grand Prix (Κατάρ και Αμπού Ντάμπι) και Sprint στο Κατάρ, υπάρχουν πολλοί βαθμοί για διεκδίκηση, όμως πρώτο φαβορί για τον τίτλο είναι ο Νόρις, με διαφορά 24 βαθμών (όσο, περίπου, μια νίκη που δίνει 25 βαθμούς) και έπονται Πιάστρι και Φερστάπεν που ισοβαθμούν.

Η φετινή -από καιρό- παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν μπορεί να παθαίνει τέτοια ζημιά αυτή τη στιγμή που πηγαίνει να κάνει το νταμπλ και νομίζω ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει παρανομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τα δύο μονοθέσια κρίθηκαν παράτυπα, όταν εξετάστηκαν μετά το τέλος του αγώνα, έχοντας μικρότερο πάχος το ξύλινο δάπεδο του πατώματός τους, από τα 9 χιλιοστά που προβλέπει ο κανονισμός, και παρά τις διευκρινήσεις που έδωσε η βρετανική ομάδα, η ποινή ήρθε και μάλιστα με σκληρό τρόπο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Όλοι στη McLaren ήταν απογοητευμένοι και το δήλωσαν.

«Έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα προς το τέλος του αγώνα για να διαχειριστούμε την κατάσταση και τώρα ξέρουμε ότι αυτό οφειλόταν σε κάποια προβλήματα στο αυτοκίνητό μας, τα οποία δυστυχώς οδήγησαν στον αποκλεισμό μας. Είναι απογοητευτικό να χάνουμε τόσους πολλούς βαθμούς. Ως ομάδα, πιέζουμε πάντα να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερη απόδοση και σαφώς δεν πετύχαμε αυτή την ισορροπία σήμερα. Τίποτα που μπορώ να κάνω για να αλλάξει αυτό τώρα. Αντίθετα θα επικεντρωθούμε πλήρως στο Κατάρ, όπου θα στοχεύσουμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση σε κάθε περίοδο», είπε ο Λάντο Νόρις.

Ο Όσκαρ Πιάστρι επισήμανε ότι: «Κοιτάμε πάντα πού μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση και αυτή τη φορά δεν τα καταφέραμε. Τώρα πρέπει να επαναφέρουμε την αρχική μας φόρμα, να επικεντρωθούμε ξανά και να πιέσουμε για να πάρουμε τους καλύτερους δυνατούς βαθμούς στους δύο τελευταίους γύρους, και στις δύο πίστες που ήμασταν δυνατοί στο παρελθόν».

Ο Αντρέα Στέλλα, επικεφαλής της McLaren, είπε συγκεκριμένα: «Μετά το Grand Prix του Λας Βέγκας, διαπιστώθηκε ότι παραβιάσαμε το Άρθρο 3.5.9 των Τεχνικών Κανονισμών, το οποίο απαιτεί ελάχιστο πάχος ολίσθησης 9 χιλιοστών. Το Αυτοκίνητο 4 (Νόρις) διαπιστώθηκε ότι παραβίασε το μέγιστο πάχος κατά 0,12 χιλιοστά και το Αυτοκίνητο 81 (Πιάστρι) κατά 0,26 χιλιοστά. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, και τα δύο αυτοκίνητα παρουσίασαν απροσδόκητα, υψηλά επίπεδα ολίσθησης που δεν παρατηρήθηκαν στις δοκιμαστικές περιόδους, γεγονός που οδήγησε σε υπερβολική επαφή με το έδαφος. Διερευνούμε τους λόγους για αυτή τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης τυχαίας ζημιάς που υπέστησαν και τα δύο αυτοκίνητα, την οποία διαπιστώσαμε μετά τον αγώνα, και η οποία οδήγησε σε αύξηση της κίνησης του δαπέδου. Όπως σημείωσε η FIA, η παραβίαση ήταν ακούσια, δεν υπήρξε σκόπιμη προσπάθεια παράκαμψης των κανονισμών και υπήρχαν επίσης ελαφρυντικά. Ζητούμε συγγνώμη από τον Λάντο και τον Όσκαρ για την απώλεια βαθμών σήμερα, σε μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Ως ομάδα, ζητούμε επίσης συγγνώμη από τους συνεργάτες και τους οπαδούς μας, η υποστήριξη των οποίων σημαίνει τόσα πολλά. Ενώ αυτό το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, παραμένουμε πλήρως συγκεντρωμένοι στους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν».