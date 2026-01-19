Formula 1: Το νέο μονοθέσιο της TGR Haas F1 με έντονη παρουσία της Toyota

Η TGR Haas F1, όπως είναι η πλήρης της ονομασία, παρουσίασε σήμερα τη νέα εμφάνιση του μονοθεσίου VF-26, για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, που ξεκινά με το Grand Prix της Αυστραλίας, 6-8 Μαρτίου.

Η αμερικανική ομάδα, εισερχόμενη στην 11η σεζόν της στη Formula 1, εμφάνισε ένα μονοθέσιο σε νέα λευκή εμφάνιση με κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ το GR του αγωνιστικού τμήματος της Toyota, η οποία είναι χορηγός ονόματος, κοσμεί την μπροστινή αεροτομή. Ετσι, αναβαθμίζεται περαιτέρω η πολυετή τεχνική συνεργασία με την ιαπωνική μάρκα.

Το νέο μονοθέσιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Formula 1, δηλαδή είναι πιο μικρό, ελαφρύτερο και πιο ευέλικτο – με σημαντικά λιγότερη κάθετη δύναμη και αντίσταση, με στενότερα ελαστικά Pirelli, και τη μονάδα ισχύος της Ferrari να έχει αναλογία 50/50 μεταξύ εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας 100% βιώσιμο καύσιμο.

«Όπως όλες οι ομάδες, αντιμετωπίσαμε την πρόκληση να αγωνιστούμε το 2025, ενώ παράλληλα προσπαθούσαμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε το νέο μονοθέσιο σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη σεζόν του 2026», δήλωσε ο Gene Haas, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της TGR Haas F1 Team. «Η προετοιμασία θα είναι κρίσιμη για να κατανοήσουμε τι είναι ικανά να κάνουν αυτά τα αυτοκίνητα και πώς οι οδηγοί, οι μηχανικοί και οι ομάδες γενικά προσαρμόζονται σε αυτά. Τουλάχιστον έχουμε συνέχεια όσον αφορά τους οδηγούς, με τον Ολιβερ Μπέρμαν και τον Εστεμπάν Οκόν, καθώς και στις ομάδες σχεδιασμού και μηχανικής μας. Ο ανταγωνισμός της περασμένης σεζόν στο μεσαίο τμήμα ήταν εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, ήταν δύσκολος και πρέπει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε – τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Προσωπικά, θα με ενδιέφερε πολύ να δω πώς θα εξελιχθεί ο ανταγωνισμός σε όλο το grid και τι θα φέρουν αυτοί οι νέοι κανονισμοί όσον αφορά την απόδοση», είπε.

Τώρα η ομάδα επικεντρώνεται στο να είναι έτοιμη για την εβδομάδα Shakedown στη Βαρκελώνη, 26-30 Ιανουαρίου, με κάθε ομάδα να έχει δικαίωμα τριών ημερών χρόνου στην πίστα, ακολουθούμενες από δύο ακόμη επίσημες δοκιμές στο Μπαχρέιν, 11-13 Φεβρουαρίου και 18-20 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Το 2025 η Haas τερμάτισε 8η στο πρωτάθλημα των 10 ομάδων, ενώ οι οδηγοί της κατέλαβαν την 13η και τη 15η θέση, ανάμεσα σε 20 οδηγούς.