Formula 1: Το θεαματικό ατύχημα του Max Verstappen, χωρίς να ευθύνεται

Μεγάλη ατυχία για τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος χωρίς να ευθύνεται έχασε τον έλεγχο της Red Bull – Ford, στις κατατακτήριες δοκιμές για τις θέσεις εκκίνησης του πρώτου Grand Prix της χρονιάς στη Formula 1, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον τοίχο και να ξεκινήσει από την 20ή θέση τον αγώνα.

Στην πρώτη στροφή της πίστας, μόλις στον δεύτερο γύρο των δοκιμαστικών, καθώς ο Ολλανδός πάτησε φρένο, ο πίσω άξονας μπλόκαρε, αφήνοντας τον 4 φορές πρωταθλητή αβοήθητο καθώς το μονοθέσιο στριφογύρισε πριν γλιστρήσει πάνω στο χαλίκι και προσκρούσει στον τοίχο. Ευτυχώς, ο Φερστάπεν δεν έπαθε κάτι.

Δεν ήταν οδηγικό λάθος, κάτι που εξήγησε και ο πρώην οδηγός και αναλυτής της Sky Sports F1, Μάρτιν Μπραντλ.

«Αυτό δεν είναι λάθος του οδηγού», είπε ο Βρετανός. «Ήθελα να πω ‘πόσο συχνά βλέπετε τον Μαξ Φερστάπεν να κάνει απλώς ένα βασικό λάθος; Πάτησε φρένο και μόλις μπλοκάρισε ο πίσω άξονας, το αυτοκίνητο έφυγε. Δεν μπορείτε πλέον να τραβήξετε χειρόφρενο στα σύγχρονα αυτοκίνητα, στα παλαιότερα θα μπορούσατε».

Όταν ρωτήθηκε ο Μαξ Φερστάπεν για το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό, είπε: «Μόλις πάτησα φρένο και ξαφνικά ο πίσω άξονας απλώς μπλοκάρει εντελώς από το πουθενά. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό ή πώς συνέβη. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο στην καριέρα μου. Νομίζω ότι είχε ήδη πάει στραβά πριν το κατέβασμα ταχύτητας και κλείδωσε στην κορυφή της πίεσης των φρένων. Κάτι πολύ περίεργο, αυτό είναι σίγουρο».

Ο Ολλανδός πήγε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, έβγαλε ακτινογραφία στα χέρια του, όμως δεν φάνηκε να έχει υποστεί κάτι.