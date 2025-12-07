Formula E: Φοβερός πρώτος αγώνας της 12ης σεζόν στη Βραζιλία με απρόοπτα και εκπλήξεις

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ηλεκτρικών Μονοθεσίων Formula E.

Στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ο Τζέικ Ντένις με Andretti ξεκινώντας από την pole position κατάφερε να κερδίσει τον 10 από τους 17 αγώνες της σεζόν.

Ο πρωταθλητής της 9ης σεζόν κατάφερε να κρατήσει πίσω τον πρωταθλητή της 11ης σεζόν, Όλιβερ Ρόουλαντ της Nissan, ο οποίος είχε ξεκινήσει από την 13η θέση, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Νικ Κάσιντι με την πρωτοεμφανιζόμενη Citroen, ξεκινώντας από τη 15η θέση.

Αυτό και μόνο φανερώνει τις μεγάλες ανακατατάξεις που είχαμε κατά η διάρκεια του αγώνα, που επισκιάστηκε από το θεματικό τρακάρισμα και τουμπάρισμα του πρωτοεμφανιζόμενου Πέπε Μάρτι, ο οποίος με το μονοθέσιο της CUPRA KIRO, χτύπησε δύο προπορευμένα μονοθέσια και πέταξε πάνω από τον Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα της Jaguar και -ευτυχώς, τελικά – προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία και συνεχίστηκε αφού καθαρίστηκε η πίστα.

Τέταρτος τερμάτισε ο Βέρλαϊν με Porsche, ενώ ένας άλλο που έκανε ντεμπούτο στη σεζόν, ο Φελίπε Ντρούγκοβιτς, ήταν πέμπτος με Andretti.

Ο Νίκο Μιούλερ συμπλήρωσε την πρώτη εξάδα για την Porsche, η οποία είδε τέσσερα αυτοκίνητα με κινητήρες της στην πρώτη εξάδα.

Επόμενος αγώνα στο Μεξικό, στις 10 Ιανουαρίου 2026.

Κατάταξη οδηγών

1.⁠ Τζέικ Ντένις (Μεγάλη Βρετανία), 25 βαθμοί

2. Ολιβερ Ρόουλαντ (Μεγάλη Βρετανία), 19 βαθμοί

3. Νικ Κάσιντι (Νέα Ζηλανδία), 15 βαθμοί

4. Πασκάλ Βερλάιν (Γερμανία), 15 βαθμοί

5. Νίκο Μιούλερ (Σουηδία), 10 βαθμοί

Κατάταξη ομάδων

1.⁠ ⁠Andretti Formula E (ΗΠΑ), 25 βαθμοί

2. Porsche Formula E Team (Γερμανία), 25 βαθμοί

3.⁠ ⁠Nissan Formula E Team (Ιαπωνία), 19 βαθμοί

4. Citroen Formula E (Γαλλία), 15 βαθμοί

Κατάταξη κατασκευαστών

1.⁠ ⁠Porsche, 37 βαθμοί

2. Stellantis, 25 βαθμοί

3. Nissan, 18 βαθμοί