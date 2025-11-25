Γνωρίζουμε και οδηγούμε το νέο Jeep Compass στη Βαρκελώνη

Το ολοκαίνουριο Jeep Compass μας συστήθηκε επί ισπανικού εδάφους στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής παρουσίασης στη Βαρκελώνη, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις σε κάθε τομέα ξεχωριστά, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό στην κατηγορία των C-SUV.



Πολιτισμένο και ταυτόχρονα περιπετειώδες, το ολοκαίνουριο Compass είναι προσαρμοσμένο στο σήμερα, χωρίς να χάσει το… δρόμο του και το χαρακτήρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί να έχουμε συνδέσει την Jeep του παρελθόντος με σκληρά τετρακίνητα οχήματα για απαιτητικές off-road διαδρομές, όμως με τα χρόνια οι απαιτήσεις άλλαξαν και το κοινό επιθυμεί ένα SUV για να καλυφθούν οι ανάγκες του συνολικά.

Αυτό ακριβώς κάνει η 3η γενιά του Compass στην πιο σύγχρονη εκδοχή της με προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ποιοτική οδική συμπεριφορά, ενδιαφέρουσα γκάμα κινητήρων από υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις και off-road ικανότητες, με την υποστήριξη του ομίλου Stellantis, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τη συνταγή της επιτυχίας. Το ολοκαίνουριο Compass βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis, αποκομίζοντας αυτόματα τα όποια πλεονεκτήματα και θα παράγεται στο εργοστάσιο του ομίλου στο Melfi της Νότιας Ιταλίας.

Αρχικά, το νέο Jeep Compass μεγάλωσε και ναι, θα πούμε ωρίμασε, ακολουθώντας το κλισέ. Οι διαστάσεις του είναι αρκετά αυξημένες για μεγαλύτερη ευρυχωρία, κάτι που επιθυμούσαν διακαώς και ζητούσαν οι φίλοι του μοντέλου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Jeep Ευρώπης, Fabio Catone.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, το Compass πλέον έχει μήκος 4.548 χλστ. (4.404 χλστ. η προηγούμενη γενιά), πλάτος 1.904 χλστ. (από 1.819 χλστ.) και ύψος 1.675-1.685 χλστ. (από 1.649 χλστ.), ενώ το μεταξόνιο είναι 2.795 χλστ. αντί των 2.636 χλστ. της 2ης γενιάς. Το μεγαλύτερο μεταξόνιο σημαίνει αυτόματα και ευρυχωρία στο εσωτερικό του νέου Compass. Οδηγός και συνοδηγός αισθάνονται άνετα και… απομακρυσμένα ο ένας από τον άλλον, ενώ οι πίσω επιβάτες τώρα έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον 20 χλστ. χώρου για τα γόνατά τους.

Η καλή πρόθεση της μάρκας να ικανοποιήσει τους πελάτες της και στο κομμάτι της πρακτικότητας μεταφράζεται ανάμεσα σε άλλα και σε πολλές θήκες για μικροαντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα, στο νέο Compass υπολογίστε και επιπλέον 20 λίτρα για το συνολικό αποθηκευτικό χώρο μέσα στην καμπίνα, με τα λίτρα να αυξάνονται τώρα σε 34. Επίσης, η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ είναι από τις καλύτερες στην κατηγορία, καθώς έχει αυξηθεί κατά 45 λίτρα και πλέον αγγίζει τα 550 λτ., πρακτικά, δηλαδή, σημαίνει πολλά μπαγκάζια, ενώ το δάπεδο είναι δύο θέσεων. Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλώνονται και είναι διαιρούμενες σε αναλογία 40:20:40, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν διάφορα αντικείμενα, ενώ όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο γεγονός ότι το νέο Compass είναι εύχρηστο και βολικό για την καθημερινότητα.

Σχεδίαση

Οι μεγαλύτερες διαστάσεις, όμως, δε σημαίνουν λιγότερο στιλ. Σχεδιαστικά, το νέο μέλος της Jeep είναι μοντέρνο και ζωηρό με σεβασμό στην εμφάνιση του παρελθόντος. Το σχεδιαστικό τμήμα της μάρκας κατάφερε να διατηρήσει το διαχρονικό τετραγωνισμένο σχήμα του και παράλληλα να το «προικίσει» με καμπύλες που κάνουν πιο εντυπωσιακή την εμφάνιση, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσαν και τον αεροδυναμικό συντελεστή (0,29 Cd).

Παράλληλα, δε θα μπορούσε να λείπει η χαρακτηριστική μάσκα με τις 7 γρίλιες για να φαίνεται από μακριά ένα περιπετειώδες παιδί της Jeep, με τη μόνη διαφορά ότι στην εκδοχή του νέου Compass η μάσκα είναι κλειστή, κάτι που, επίσης, συμβάλλει στη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης του νέου C-SUV. Τα εμπρός και πίσω φώτα LED τονίζουν το φρέσκο παρουσιαστικό του Compass, με τα πίσω να αποτελούν μία φωτεινή μπάρα, όπου αναγράφεται φωτιζόμενο λογότυπο Jeep, ενώ τα προστατευτικά πλαστικά γύρω από το αμάξωμα είναι το τιζεράκι για τις πιο απαιτητικές εξορμήσεις.

Εσωτερικό

Μέσα στην καμπίνα, η φρεσκάδα ανανέωσης γίνεται αμέσως αντιληπτή. Ο διάκοσμος δε θυμίζει πολλά από τον προκάτοχό του, είναι σούπερ μοντέρνος σχεδιαστικά, χωρίς φλυαρίες, hi-tech, με συνδυασμό μαλακών και πιο σκληρών και σαφώς ανθεκτικών υλικών και φυσικά εργονομικός. Η κεντρική κονσόλα υιοθετεί μίνιμαλ προσέγγιση, ενώ το flat top και bottom τιμόνι ακολουθεί τη νέα τάση. Η ατμόσφαιρα είναι ευχάριστη και σε προδιαθέτει θετικά να περνάς αδιαμαρτύρητα πολλές ώρες μέσα στο νέο Compass.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών, ο οποίος διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις και η οθόνη αφής των 16 ιντσών του infotainment σε καλωσορίζουν με το που μπεις στην καμπίνα. Τα τεχνολογικά καλούδια που προσφέρει το νέο Jeep θα λατρέψουν οι «γκατζετάκηδες» και θα διευκολύνουν τη ζωή όσων τα θέλουν όλα στο χέρι. Gadgets για συνδεσιμότητα και ψυχαγωγία, συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού (αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2), δυνατότητα ενημερώσεων Over The Air (ΟΤΑ) για να είναι το λογισμικό πάντοτε ενημερωμένο, Head-up Display, επαγωγική φόρτιση κινητού και πολλά άλλα.

Επίσης, το ρόλο του κιβωτίου έχει ένας νέος περιστροφικός διακόπτης που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα, ενώ μέσω ενός δεύτερου κόκκινου χρώματος (ταιριάζει απόλυτα και το κάνει πιο δυναμικό) του συστήματος Select Terrain επιλέγουμε τα προγράμματα οδήγησης (Auto, Sport, Snow, Sand/Mud).

Ευχάριστη παρατήρηση η παρουσία φυσικών διακοπτών για τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Κινητήρες

Το νέο Jeep Compass προσφέρεται για πρώτη φορά με αμιγώς ηλεκτρικούς κινητήρες, ενώ ο στόλος περιλαμβάνει και κινητήρα βενζίνης ήπιας υβριδικής τεχνολογίας και plug-in hybrid.

Στη βάση της γκάμας συναντάμε το γνωστό mild hybrid 1,2 λίτρων τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα (48V), ο οποίος αποδίδει 145 ίππους και συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, ενώ είναι ο ένας εκ των δύο κινητήρων με τον οποίο θα έρθει το Compass στη χώρα μας. Ο δεύτερος είναι η βασική αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή των 213 ίππων με διαθέσιμη μπαταρία 74 kWh.

Αργότερα μέσα στο 2026 και συγκεκριμένα τον Μάιο, θα προστεθούν στην γκάμα και η plug-in υβριδική έκδοση με τον ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα των 1,6 λίτρων απόδοσης 195 ίππων και μπαταρία 21 kWh, η οποία υπόσχεται έως 73 αμιγώς ηλεκτρικά χιλιόμετρα, κατά WLTP.

Την γκάμα θα συμπληρώσουν ακόμη δύο ηλεκτρικές εκδόσεις. Η μία θα αποδίδει 231 ίππους και στην κορυφή θα βρίσκεται η ισχυρότερη τετρακίνητη με 375 ίππους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τετρακίνητο αμιγώς ηλεκτρικό Compass έχει τη δυνατότητα να κινηθεί μόνο με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα σε πλαγιά με κλίση έως 20%, όταν οι εμπρός τροχοί δεν έχουν πρόσφυση.

Όσον αφορά τις μπαταρίες των αμιγώς ηλεκτρικών Compass είναι ιόντων λιθίου από την ACC (Automotive Cells Company) και έχουν χωρητικότητα 74 ή 96 kWh αναλόγως της έκδοσης.

Σχετικά με τη φόρτιση, μπορούν να φορτίσουν σε ταχυφορτιστή DC ισχύος έως 160 kW από 20 έως 80% σε 30 λεπτά, ενώ σε όλες τις ηλεκτρικές εκδόσεις, το Compass διαθέτει και ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW και προαιρετικά AC 22 kW, κάτι που σημαίνει γρηγορότερη φόρτιση.

Στο δρόμο και στο χωματόδρομο

Η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή, προσαρμόζεται εύκολα στον κάθε σωματότυπο και κάθεσαι ψηλά, έχοντας ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οι δρόμοι της Βαρκελώνης μας φιλοξένησαν και πήραμε μία γεύση από κάθε περιβάλλον. Ξεκινώντας από την περιοχή της Μπαρτσελονέτα, κινηθήκαμε μέσα στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο που μας οδήγησε σε μία όμορφη επαρχιακή καταλονική διαδρομή, η οποία κατέληξε σε έναν ήπιο χωματόδρομο.

Οδηγήσαμε τη mild hybrid έκδοση με τον 1.200άρη κινητήρα, καθώς είναι η πρώτη που θα υποδεχθούμε στην Ελλάδα και η πιο εμπορική.

Το νέο Compass είναι σβέλτο παρά τα 1.667 κιλά του αμαξώματος, το επίπεδο της ποιότητας κύλισης είναι υψηλό, κάτι που θα μας εξασφαλίζει άνετες μετακινήσεις σε αστικό περιβάλλον και ταξίδια. Ο τρικύλινδρος κινητήρας με το ενσωματωμένο ηλεκτρομοτέρ στο κιβώτιο είναι διαθέσιμός από χαμηλές στροφές, στις μεσαίες σ.α.λ. δίνει τον καλύτερό του εαυτό, είναι σχετικά αθόρυβος, εκτός εάν αποφασίσουμε να πιέσουμε απότομα, ενώ η καμπίνα είναι απαλλαγμένη από αεροδυναμικούς και κάθε είδους εξωτερικούς θορύβους. Η ρύθμιση της ανάρτησης βρίσκει την ισορροπία ανάμεσα στην πιο δυναμική οδήγηση στις στροφές και στην άνεση για ποιοτικές διαδρομές εντός πόλης και στον αυτοκινητόδρομο.

Το… αίμα νερό δε γίνεται και παρά τον πολιτισμένο χαρακτήρα του, το νέο Compass δε «μασάει» στις χωμάτινες επιφάνειες, επιδεικνύοντας με σιγουριά το DNA του. Αν και η χωμάτινη διαδρομή που το οδηγήσαμε ήταν ήπια γενικά, μία γεύση πήραμε για το τι μπορεί να καταφέρει, αν και μιλάμε για την προσθιοκίνητη εκδοχή.

Τα χαρακτηριστικά του μας δίνουν αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να εξερευνήσουμε πολύ πιο δύσκολα μέρη, δίνοντας νόημα στο αίσθημα ελευθερίας που θέλει να χαρίζει ο περιπετειώδης χαρακτήρας του νέου Jeep. Η απόσταση των 20 εκ. από το έδαφος, σαφώς και βοηθάει και σε πιο δύσβατα κομμάτια, καθώς και οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής 20, 15 και 26 μοίρες αντίστοιχα. Σημειώστε ότι το Compass μπορεί να διασχίσει υδάτινο πέρασμα βάθους έως 470 χλστ., οπότε τα δύσκολα και τα εμπόδια της φύσης, δεν το σταματούν.

Το κορυφαίο τετρακίνητο Compass 4xe έχει ακόμα πιο περιπετειώδη χαρακτηριστικά με τις γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής να είναι 27, 16 και 31 μοίρες αντίστοιχα, χάρη στους διαφορετικής σχεδίασης προφυλακτήρες, ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι 21 εκ.

Αναμονή για Ελλάδα

Για πιο ασφαλή συμπεράσματα και περισσότερες λεπτομέρειες, όταν έρθει στη χώρα μας το Μάρτιο, στην έκδοση με τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 145 ίππων και στην αμιγώς ηλεκτροκίνητη με τους 213 ίππους. Συνολικά, η 3η γενιά του Jeep Compass αποτελεί την πιο φρέσκια πρόταση της κατηγορίας των C-SUV.

Είναι ένα όμορφο… μες στη μόδα all around SUV προηγμένης τεχνολογίας, με ασφάλτινα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν ποιοτική καθημερινή συμβίωση, χωρίς όμως να απαρνείται τις χωμάτινες καταβολές του για να είναι πάντα έτοιμο να μας οδηγήσει στο δρόμο προς την ελευθερία και την περιπέτεια.