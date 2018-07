H Νότιος Κορέα επενδύει δισ. στα αυτοκίνητα υδρογόνου

Η ασιατική χώρα παρέχει προϋπολογισμό 2,6 τρισεκατομμυρίων γουόν για την ανάπτυξη του υδρογόνου, κάτι λιγότερο από δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα έξοδα έρευνας και εξέλιξης, την εγκατάσταση σταθμών και την παραγωγή υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα.

Μέχρι το 2019, τα λεωφορεία δεν θα εκπέμπουν -εν προκειμένω θα αποβάλλουν- παρά μόνο νερό, σε πολλές πόλεις σε όλη την κορεατική επικράτεια, με τη Seoul να ξεκινά από εφέτος. Και μέχρι το 2022, ο στόχος της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας είναι να φτάσει στους 310 σταθμούς ανεφοδιασμού έναντι μόλις πάνω από δέκα σήμερα και 16.000 οχήματα υδρογόνου.

Η χώρα υπολογίζει σημαντικά πάνω σε αυτό το θέμα στην εθνική φίρμα της Hyundai και μεταξύ των πιο προηγμένων αυτοκινητοβιομηχανιών στην τεχνολογία αυτή. Ο Ασιάτης κατασκευαστής μόλις έδωσε συνέχεια στο ix35 Fuel Cell που προήλθε από τις θερμικές εκδόσεις του μοντέλου, αλλά και από το ορίτζιναλ Nexo, σχεδιασμένο εξ αρχής για να λειτουργεί με υδρογόνο.

Μόνο με την κοινή δράση της κυβέρνησης, των κατασκευαστών και όλων των διαφόρων φορέων του τομέα θα μπορούσε πραγματικά να απογειωθεί αυτό το είδος της ενέργειας. Και Νότια Κορέα αποτελεί το παράδειγμα, ούτως ή άλλως.

Να σημειώσουμε ότι πολλοί σημαντικοί παράγοντες της βιομηχανίας υδρογόνου συγκεντρώθηκαν στις αρχές του έτους στο Davos, στην Ελβετία, προκειμένου να σχηματίσουν το Hydrogen Council, το οποίο στοχεύει να συγκεντρώσει τις υφιστάμενες δυνάμεις και να προτείνει ιδέες για την ανάπτυξη αυτού του καυσίμου του μέλλοντος.

Το Συμβούλιο εξέδωσε την πρώτη μακροσκελή μελέτη, στην οποία μπορούμε να διαβάσουμε ότι στο 2030 θα μπορούσαν να υπάρχουν 15 εκατ. οχήματα υδρογόνου στους δρόμους. Και αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Τρανταχτά ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας δεν βλέπουν το υδρογόνο μόνο ως καύσιμο, αλλά και ως «φίλτρο» ικανό να αποθηκεύσει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Σε περίπτωση που αμφιβάλλετε δε για τη σπουδαιότητα των μελών που εμπλέκονται, υπάρχει ένας ανεξάντλητος κατάλογος: Air Liquide SA, Alstom, Anglo American plc, Audi AG, BMW Group, Daimler AG, Engie AG, GM, Honda Motor Co. Ltd, Hyundai Motor Company, Iwatani Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, ASA Statoil, The Linde Group, Total SA και Toyota Motor Co. Σε αυτά τα μεγάλα ονόματα, πρέπει να προσθέσουμε κατασκευαστές εξοπλισμού που ήταν εκεί για να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν 82 λειτουργικοί σταθμοί ανεφοδιασμού σε υδρογόνο σύμφωνα με τα στοιχεία του European Alternative Fuels Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.