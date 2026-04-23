Η 7η γενιά της BMW Σειρά 7 κάνει άλμα μπροστά

Από την πρώτη της εμφάνιση το 1977, η BMW Σειρά 7 έχει αφήσει το δικό της στίγμα.

Τώρα, στην 7η γενιά της, η νέα BMW Σειρά 7 Sedan κάνει ένα μεγάλο άλμα μπροστά, εισάγοντας τεχνολογίες της Neue Klasse, με κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug – in υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έναρξη παραγωγής στο εργοστάσιο του BMW Group στο Dingolfing, στην Κάτω Βαυαρία, και το λανσάρισμα στις αγορές παγκοσμίως, θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο του 2026.

Η νέα BMW Σειρά 7 ενσαρκώνει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της BMW στην πολυτελή κατηγορία, με τη νέα μάσκα BMW Iconic Glow και τους μινιμαλιστικούς κρυστάλλινους προβολείς, τις ζάντες 20 έως 22 ιντσών, και τα νέας σχεδίασης φωτιστικά σώματα στο πίσω μέρος.

Στην καμπίνα, πλημμυρισμένη από δέρμα, ύφασμα, ξύλο, κρύσταλλο και μέταλλο, ξεχωρίζει το νέο BMW Panoramic iDrive με BMW Passenger Screen (ντεμπούτο), αλλά και η αναβαθμισμένη BMW Theatre Screen, που προσφέρει κινηματογραφική εμπειρία ή δυνατότητα εργασίας εν κινήσει για τους πίσω επιβάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέο σύστημα φωτισμού, εργονομικά σχεδιασμένα καθίσματα, νέο τιμόνι, αναβαθμισμένες αυτόματες πόρτες, ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης, πανοραμική γυάλινη οροφή, αυτόματος κλιματισμός τεσσάρων ζωνών και σύστημα Travel & Comfort, όλα στον βασικό εξοπλισμό.

Η νέα BMW Σειρά 7 Sedan θα είναι διαθέσιμη με ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V κινητήρες βενζίνης, ισχυρά plug-in υβριδικά μοντέλα, και προηγμένες, αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με κυλινδρικές κυψέλες στις μπαταρίες, προσφέροντας αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, που ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα.

Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), θέτει νέα πρότυπα άνεσης και ασφάλειας στην ημι-αυτόνομη οδήγηση και στους ελιγμούς στάθμευσης. Φέρει καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Επιπέδου 2 (SAE), BMW Symbiotic Drive που βελτιστοποιεί την αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος, Motorway Assistant που επιτρέπει οδήγηση χωρίς χέρια σε ταχύτητες έως και 130 χλμ./ώρα, και City Assistant που υποστηρίζει πλέον διαδρομές Address-to-Address με καθοδήγηση σε αστικό περιβάλλον.

Ως προς το πλαίσιο, η νέα BMW Σειρά 7 Sedan φέρει στάνταρ προσαρμοζόμενη αερανάρτηση δύο αξόνων με τέσσερα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ.

Το μοντέλο θα προσφέρεται σε ηλεκτρική έκδοση BMW i7 50 xDrive, με αναβαθμισμένο σύστημα BMW Gen5 eDrive, ηλεκτροκινητήρες στον εμπρός και πίσω άξονα, σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive, συνολική ισχύ 335 kW/455 hp, και μέγιστη ροπή 660 Nm. Επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτ., με τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα. Η μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 112.5 kWh, παρέχει αυτονομία έως 728 χλμ.

Η επίσης ηλεκτρική BMW i7 60 xDrive, με δύο ηλεκτρικά μοτέρ, και τετρακίνηση, αποδίδει 400 kW/544 hp, και μέγιστη ροπή 745 Nm, επιταχύνοντας σε 4,8 δευτ., με τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα. Η ίδια μπαταρία χαρίζει αυτονομία έως 727 χλμ.

Στην ηλεκτρική BMW i7 M70 xDrive η ισχύς αγγίζει τους 500 kW/680 hp, και η μέγιστη ροπή τα 1.100 Nm. Η μπαταρία 112.4 kWh προσφέρει αυτονομία έως 686 χλμ.

Η ήπια υβριδική BMW 740 xDrive, με μοτέρ βενζίνης 3.0lt, και 8άρι κιβώτιο Steptronic, αποδίδει 400 hp, με ροπή 580 Nm. Επιταχύνει σε 5,1 δευτ., με τελική ταχύτητα 250 χλμ./ώρα.

Η έκδοση BMW 740d xDrive, με εξακύλινδρο, 3.0lt εν σειρά κινητήρα diesel, ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, και 8άρι κιβώτιο Steptronic, αποδίδει 313 hp, με ροπή 670 Nm.

H BMW 750e xDrive είναι plug–in hybrid, και συνδυάζει εξακύλινδρο, 3.0lt εν σειρά βενζινοκινητήρα, και ηλεκτροκινητήρα, με ίδιο κιβώτιο ταχυτήτων, αποδίδοντας 489 hp με ροπή 700 Nm.

Προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 82 χλμ., και συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου 6,1 – 5,0 λίτρα/100 χλμ.

Η BMW M760e xDrive με ίδιο plug–in hybrid σύστημα κίνησης, αποδίδει 612 hp, με ροπή 800 Nm.



