Το Hyundai i20 N ανακηρύχθηκε “Most Affordable Driver’s Car” στη Βρετανία και τo Hyundai Santa Fe ανακηρύχθηκε “Best Large Car”.

Η Hyundai Motor Company κατέκτησε τρεις διακρίσεις στα βραβεία Autocar 2022. Οι κριτές του αρχαιότερου περιοδικού αυτοκινήτου στον κόσμο ανακήρυξαν τον κ. SangYup Lee, Executive Vice President και Head of Global Design Center της Hyundai, “Design Hero of the Year” και αναγνώρισαν το Hyundai i20 N ως το “Most Affordable Driver’s Car” και το Hyundai Santa Fe ως το “Best Large Car” στη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα έγκριτα βραβεία Autocar αναδεικνύουν τις κορυφαίες επιδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, είτε πρόκειται για καινοτόμες τεχνολογίες είτε για εξαιρετικής σχεδίασης οχήματα. Για πρώτη φορά, στην τελετή του 2022 ενσωματώθηκαν τα βραβεία “Best Driver’s Cars” και “Best Cars” της Βρετανίας, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του κόσμου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η τελετή των βραβείων, φέτος πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο εντυπωσιακό Silverstone Wing.

Ο τίτλος του Design Hero of the Year απονέμεται από το Autocar σε ένα πρόσωπο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον κόσμο του σχεδιασμού αυτοκινήτων, όχι μόνο την προηγούμενη χρονιά, αλλά σε όλη την καριέρα του. Τα πρόσφατα επιτεύγματα του κ. SangYup Lee ως Head of Global Design Center της Hyundai έχουν σε παγκόσμιο επίπεδο αποσπάσει πολλούς επαίνους, συμπεριλαμβανομένου του IONIQ 5, το οποίο πρόσφατα κατέκτησε κορυφαίες βραβεύσεις, όπως “World Car Design of the Year”, “World Car of the Year” και “World Electric Vehicle of the Year”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρος της σχεδιαστικής αριστείας της Hyundai υπό την ηγεσία του κ. Lee γεγονός που εντυπωσίασε τους κριτές. Στα iF Design Awards 2021, η Hyundai κατέκτησε την κορυφή σε εννέα ξεχωριστές κατηγορίες ενώ βραβεύεται για εννέα συνεχόμενα χρόνια. Στις αρχές του 2021, η Hyundai κέρδισε τέσσερα βραβεία GOOD DESIGN, μεταξύ των οποίων και το πρωτότυπο αυτοκίνητο Prophecy, το οποίο διακρίθηκε επίσης ως «Best of the Best» στα βραβεία σχεδίασης Red Dot. «Ο κ. SangYup Lee εντάχθηκε στο δυναμικό της Hyundai το 2016 και ως chief designer για τη Hyundai και τη Genesis, συμμετείχε στη δημιουργία 50 αυτοκινήτων παραγωγής σε 11 κέντρα σχεδιασμού παγκοσμίως, με μια ομάδα 700 ατόμων» δήλωσε ο κ. Mark Tisshaw, Autocar Editor. «Στο πλαίσιο του ρόλου του, πρωτοστάτησε στη σχεδιαστική μεταμόρφωση της Hyundai, κυρίως για το IONIQ 5 αλλά και για τα επερχόμενα IONIQ 6 και IONIQ 7, όπως έχουμε ήδη δει στα concept cars Prophecy και Seven».

Ο κ. Lee δήλωσε : «Κοιτάζοντας τους προηγούμενους νικητές του Autocar’s Design Hero Award, είναι πραγματική τιμή να βρίσκομαι δίπλα σε μερικούς από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι οι δικοί μου ήρωες στη σχεδίαση. Ευχαριστούμε την ομάδα του Autocar για την αναγνώριση του έργου του Παγκόσμιου Κέντρου Σχεδιασμού της Hyundai με μια τέτοια σημαντική διάκριση. Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το βραβείο εκ μέρους όλων των σχεδιαστών και των μηχανικών μας, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι, ταλαντούχοι και ατελείωτα δημιουργικοί και συνεχίζουν να φροντίζουν για τη καταξίωση της μάρκας μας σε όλο τον κόσμο».

Η Hyundai Motor κέρδισε επίσης σε δύο ακόμη κατηγορίες στα βραβεία 2022 Autocar, συμπεριλαμβανομένου του Most Affordable Driver’s Car της Βρετανίας με το i20 N, για το οποίο ο κ. Tisshaw δήλωσε : «Το i20 N εξασφάλισε τη νίκη με αρκετά μεγάλη διαφορά. Με πέντε κριτές να δίνουν σε κάθε αυτοκίνητο maximun βαθμολογία 25 βαθμούς, το i20 N συγκέντρωσε 102 βαθμούς, έχοντας μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Αυτό το αυτοκίνητο είναι μια συνεκτική, επίμονη και σοβαρή πρόταση για ενθουσιώδεις οδηγούς και μια πρόταση που προωθεί σημαντικά την μάρκα N, ακόμη και από το εντυπωσιακό επίπεδο του μεγαλύτερου i30 N.» Από το λανσάρισμά του, το i20 N εντυπωσιάζει συνεχώς, κερδίζοντας μια σειρά από βραβεία, μεταξύ των οποίων το “Top Gear Car of the Year” και το “UK Performance Car of the Year”. Το πλήρως εξοπλισμένο i20 N βασίζεται στα πλεονεκτήματα της διάσημης μάρκας N της Hyundai, εστιάζοντας στις επιδόσεις και στην επιτυχία του δημοφιλούς i20. Ένα πραγματικό σπορ σύμβολο, το i20 N αντλεί επίσης έμπνευση και τεχνολογικά χαρακτηριστικά από το i20 Coupe WRC που έχει ήδη κατακτήσει πολλές νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC.

Παράλληλα, το Hyundai Santa Fe βραβεύτηκε ως το “Best Large Car” του Autocar, για το οποίο ο κ. Tisshaw είπε: «Εάν πιστεύετε ότι τα μεγάλα αυτοκίνητα δεν μπορούν να είναι οικονομικά σε κτήση και χρήση ή ότι τα SUVs δεν μπορούν να έχουν πολυτέλεια που ελκύει ή ότι τα plug-in υβριδικά επιβάλλουν πάρα πολλούς συμβιβασμούς για να είναι χρήσιμα στις καθημερινές μετακινήσεις της οικογένειας, το Santa Fe είναι έτοιμο να σας δείξει κάτι διαφορετικό». Το Santa Fe είναι το μακροβιότερο SUV της Hyundai, το οποίο ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2001. Το μεγάλο SUV έχει επαινεθεί για την άνεση και την ευρυχωρία του, τα ολοκληρωμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργική σχεδίαση της καμπίνας του, με την ανανεωμένη εκδοχή του, που αναμένεται σύντομα και στην Ελλάδα, να αποτελεί μια πιο premium επιλογή για τους πελάτες. Διατίθεται σε υβριδικό και για πρώτη φορά σε plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, διαθέτοντας νέα τολμηρή σχεδίαση και μια σειρά από κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

«Η νίκη σε αυτές τις άκρως ανταγωνιστικές κατηγορίες είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για τη Hyundai» δήλωσε ο κ. Che Young Kim, Head of Product Division του Hyundai Motor Group. «Είναι απόδειξη της σκληρής δουλειάς που καταβάλλεται για την παραγωγή κορυφαίων προϊόντων στην κατηγορία και για τα καταπληκτικά άτομα που ηγούνται και εργάζονται στις ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης των προϊόντων μας. Το Santa Fe και το i20 N μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά αυτοκίνητα, αλλά η ίδια εφευρετικότητα και η ίδια τεχνολογική αριστεία ενσωματώνονται στη δημιουργία τους».