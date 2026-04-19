Η Citroen αύξησε 10% τις πωλήσεις της με αιχμή του δόρατος τα C3 και C3 Aircross

Η ανανεωμένη γκάμα της Citroen, με πλήρη συστήματα κίνησης: βενζίνης, υβριδικά, plug-in hybrid και ηλεκτρικά, ενδυνάμωσαν τις πωλήσεις της γαλλικής μάρκας.

Παγκοσμίως, η εταιρεία πούλησε 190.000 μονάδες στο πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 10%, ενώ στην Ευρώπη, η αύξηση ήταν 12,3%, και το μερίδιο αγοράς που απέσπασε έφτασε στο 3,5% (+0,3%).

Το νέο C3 έχει καθιερωθεί ως το μοντέλο που άλλαξε τα δεδομένα, προσφερόμενο με πολλαπλά κινητήρια συστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηλεκτρικές εκδόσεις του μοντέλου αντιπροσωπεύουν το 32% του μείγματος πωλήσεών του.

Παράλληλα, το C3 Aircross ξεχωρίζει στην κατηγορία του καθώς προσφέρεται με έως 7 θέσεις. Το 2025 πούλησε 50.000 μονάδες, με τις παραγγελίες στις αρχές του 2026 να είναι αυξημένες κατά 57%. Αξιοσημείωτο είναι το στοιχείο ότι το 27% των πωλήσεών του είναι ηλεκτρικές εκδόσεις.

Επίσης, στη μικρομεσαία κατηγορία C, το νέο C4 ενισχύει την παρουσία της Citroen, έχοντας μεγάλη αύξηση πωλήσεων σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Εξάλλου, το νέο C5 Aircross αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στην προϊοντική επιθετική στρατηγική της Citroen και στην ηλεκτροκίνηση. Προσφέρεται με διάφορα κινητήρια συστήματα και η ηλεκτρική έκδοση χαρίζει αυτονομία έως και 680 χλμ. Το μοντέλο εμφανίζει αύξηση 60% στις παραγγελίες και 40% στις ταξινομήσεις.

Στα επαγγελματικά, βασικό πυλώνα της Citroen, το εμβληματικό Berlingo, που γιορτάζει την 30ή επέτειό του φέτος, διατηρεί ηγετικές θέσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.

Το Berlingo Van είναι διαθέσιμο σε πολλαπλά μεγέθη αμαξώματος και μια γκάμα κινητήρων που ταιριάζουν σε ποικίλες επαγγελματικές ανάγκες.

Καταλήγοντας, στον τομέα της μικροκινητικότητας, η Citroen διαθέτει το Ami, με την έκδοση Ami Dark Side να σημειώνει 400 παραγγελίες μηνιαίως.