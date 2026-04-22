Η Foton θα μεταφέρει τα οχήματά της με αποκλειστικό πλοίο

Την FOTON εισάγει στην Ελλάδα η εταιρεία FMS, με αρχή τα pick-up ελαφρά επαγγελματικά της μοντέλα.

Η εταιρεία, προκειμένου να προσφέρει πιο άμεσα τα αυτοκίνητά της, παγκοσμίως, προχώρησε σε συμφωνία αποκλειστικής χρήσης με την COSCO SHIPPING για το Ro-Ro πλοίο Kai Yuankou.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα σύγχρονο car carrier μήκους 219 μέτρων, ικανό να μεταφέρει έως 8.000 οχήματα ανά δρομολόγιο. Ανήκει στη νέα γενιά «πράσινων» πλοίων της COSCO SHIPPING, εξοπλισμένο με τεχνολογία διπλού καυσίμου LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) για μειωμένες εκπομπές ρύπων, πολλαπλά καταστρώματα φόρτωσης για επιβατικά, επαγγελματικά και βαρέα οχήματα, καθώς και προηγμένα συστήματα παρακολούθησης φορτίου και ενεργειακής διαχείρισης.

Το πλοίο έχει ήδη εκτελέσει το πρώτο εμπορικό του δρομολόγιο, με αποστολή 600 pickup FOTON προς αγορές της Νότιας Αμερικής.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η FOTON αποκτά άμεσο έλεγχο στον προγραμματισμό δρομολογίων και τη διαχείριση κόστους μεταφοράς, δύο παράγοντες καθοριστικής σημασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξημένα ναύλα και αστάθεια στις ναυτιλιακές αλυσίδες.

Για την ευρωπαϊκή αγορά, και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, καλύτερο έλεγχο κόστους και πιο σταθερές παραδόσεις.

Η FOTON Motor ιδρύθηκε το 1996 με έδρα το Πεκίνο της Κίνας. Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια οχήματα και παρουσία σε πάνω από 110 χώρες, η εταιρεία προσφέρει οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και νέας ενέργειας – φορτηγά, βαν, λεωφορεία και μηχανήματα έργου – ενώ διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου όπως οι Daimler, Cummins και ZF.