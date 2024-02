Η νέα BMW Σειρά 4 Coupe, η νέα BMW Σειρά 4 Cabrio

Όταν πρόκειται για το premium τμήμα της μεσαίας κατηγορίας, ο αριθμός 4 αντιπροσωπεύει την τέλεια ισορροπία οδηγικής απόλαυσης και κομψής σπορ σχεδίασης. Αυτές είναι οι αξίες της μάρκας BMW από τότε που ιδρύθηκε, και οι νέες BMW Σειρά 4 Coupé και Cabrio τις ενσαρκώνουν πιο προσεκτικά από ποτέ.

Η επιμελώς ανανεωμένη εξωτερική σχεδίαση των δύο μοντέλων υπογραμμίζει τον δυναμικό χαρακτήρα και το αποκλειστικό τους στυλ. Οι σύγχρονες πινελιές και τα νέα στοιχεία εξοπλισμού προσδίδουν στο εσωτερικό μια πολυτελή ατμόσφαιρα εκλεπτυσμένης κομψότητας. Εδώ, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του cockpit, συμπεριλαμβανομένου του BMW Curved Display, δημιουργεί το τέλειο υπόβαθρο για την τελευταία εξέλιξη του BMW iDrive με QuickSelect, που βασίζεται στο νέο λειτουργικό σύστημα BMW 8.5.

Νέα εξωτερικά χρώματα και ζάντες ελαφρού κράματος, προβολείς με εντυπωσιακή σχεδίαση των πηγών φωτός και τα προαιρετικά πλέον πίσω φώτα Laserlight σηματοδοτούν τις τελευταίες εξελίξεις στο εξωτερικό των δύο μοντέλων.

Μέσα στην καμπίνα των σπορ δίθυρων μοντέλων, την προσοχή προσελκύουν άμεσα τα νέα χαρακτηριστικά όπως η ανανεωμένη σχεδίαση του τιμονιού και του πίνακα οργάνων, οι επενδύσεις των καθισμάτων, τα στοιχεία εσωτερικής διακόσμησης και η προαιρετική χρήση γυαλιού CraftedClarity σε επιλεγμένα χειριστήρια. Παράλληλα με την εισαγωγή του νέου BMW iDrive με QuickSelect στον βασικό εξοπλισμό, οι πελάτες μπορούν τώρα να προσθέσουν προαιρετικά τη λειτουργία Augmented View στο σύστημα πλοήγησης BMW Maps της νέας BMW Σειράς 4.

Τα νέα Coupé και Cabrio μοντέλα της BMW Σειράς 4 θα εξακολουθήσουν να παράγονται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Dingolfing, όπου επίσης κατασκευάζονται πολλά οχήματα της executive και της πολυτελούς κατηγορίας της μάρκας, καθώς και η BMW Σειρά 8 και τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων BMW M4. Το λανσάρισμα στην παγκόσμια αγορά θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες της κατηγορίας σμιλεύουν το σπορ προφίλ της μάρκας BMW

Η εξέλιξη των μοντέλων της Σειράς 4 βασίζεται στην ουσία των ίδιων των προϊόντων που απογείωσε τη δημοτικότητά της σε όλες τις μεγάλες αγορές αυτοκινήτου. Σε μια αγορά που κυριαρχείται από γερμανικές premium αυτοκινητοβιομηχανίες, τα coupé και cabrio μοντέλα προηγούνται στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στις βασικές επιμέρους αγορές τους.

Οι σημαντικότερες αγορές σε επίπεδο πωλήσεων για τη νέα BMW Σειρά 4 Coupé και τη νέα BMW Σειρά 4 Cabrio είναι οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Κίνα. Από τότε που λανσαρίστηκε η τρέχουσα γενιά της BMW Σειράς 4 Coupé, η αγορά των ΗΠΑ έχει καταγράψει την ισχυρότερη ζήτηση. Η BMW Σειρά 4 Cabrio είναι επίσης η πιο δημοφιλής στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα.

Αυτή η εμπορική επιτυχία συνοδεύεται από εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Σε σχετικές έρευνες, τόσο η BMW Σειρά 4 Coupé όσο και η BMW Σειρά 4 Cabrio καταγράφουν εξαιρετικά ποσοστά αποδοχής. Οι πελάτες εστίασαν κυρίως στα δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά και στην έντονα συναισθηματική σχεδίαση και των δύο μοντέλων, καθώς και στην premium αίσθηση που απορρέει από την υψηλή ποιότητα υλικών και κατασκευής. Εξασφαλίζοντας μία τόσο θετική αποδοχή από τους πελάτες, τα μοντέλα της BMW Σειράς 4 ενίσχυσαν περαιτέρω το προφίλ της μάρκας ως κατασκευαστή εξαιρετικά δυναμικών και κομψών σπορ πολυτελών αυτοκινήτων.

Διακριτοί χαρακτήρες με κοινό στόχο την οδηγική απόλαυση

Στις δύο τελευταίες γενιές μοντέλων, η BMW έχει ομαδοποιήσει τα πολυτελή μεσαία coupé και cabrio στη δική τους γκάμα μοντέλων. Αυτό ήρθε να τονίσει την έμφαση στην οδηγική απόλαυση για την οποία φημίζεται η μάρκα. Η διαφοροποίηση μεταξύ των νέων μοντέλων της BMW Σειράς 4 και της BMW Σειράς 3 από πλευράς σχεδίασης εντοπίζεται όχι μόνο στις αναλογίες και τις γραμμές τους, αλλά και στην εμφάνιση του εμπρόσθιου μέρους τους. Τα φαρδύτερα μετατρόχια και η ειδική ρύθμιση της τεχνολογίας του πλαισίου τους θέτουν τις βάσεις για μία εξαιρετικά δυναμική υπεροχή. Στην οικογένεια της BMW Σειράς 4, τα coupé και cabrio μοντέλα ενσαρκώνουν ξεχωριστούς χαρακτήρες, με την επιμέρους φιλοσοφία τους να εστιάζει σε διαφορετικές προτεραιότητες.

Η BMW Σειρά 4 Coupé συνδυάζει τις δυναμικά ρέουσες γραμμές και τις διευρυμένες αναλογίες με ένα αμάξωμα βελτιστοποιημένο με γνώμονα την ευελιξία και τη στρεπτική ακαμψία. Παράλληλα, το πλαίσιο είναι ρυθμισμένο για δυναμικές επιδόσεις. Η διάταξη με τα δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα υπόσχεται στους επιβάτες της δεύτερης σειράς μία υψηλού επιπέδου εμπειρία. Η δυνατότητα αναδίπλωσης του πάγκου των πίσω καθισμάτων σε τρία τμήματα αυξάνει την ευελιξία για τη μεταφορά σπορ εξοπλισμού και αποσκευών για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Από την άλλη, οι τέσσερις επιβάτες της BMW Σειράς 4 Cabrio μπορούν να βιώσουν τη σπορ εμπειρία ταξιδιού που προσφέρει μία BMW Σειρά 4 μαζί με τη χαρά της open-top οδήγησης. Και όλα αυτά με μία ιδιαίτερη εκλεπτυσμένη αίσθηση, η οποία οφείλεται κυρίως στη χαμηλή σιλουέτα του αυτοκινήτου. Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την BMW Σειρά 4 Cabrio είναι η τοξοειδούς σχήματος μαλακή οροφή, η οποία συνδυάζει τη στιβαρότητα μιας αναδιπλούμενης σκληρής οροφής με την κλασική αισθητική μιας υφασμάτινης. Ο ηλεκτρικός μηχανισμός της οροφής μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με ταχύτητα έως και 50 km/h, με την διαδικασία ανοίγματος/κλεισίματος να διαρκεί 18 δευτερόλεπτα.

Λήψη μέτρων για την περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας

Οι αποδοτικοί κινητήρες, η έξυπνη σχεδίαση με γνώμονα τη μείωση του βάρους και τα βελτιστοποιημένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της οδηγικής απόλαυσης που προσφέρουν οι νέες BMW Σειρά 4 Coupé και Cabrio, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων. Παράλληλα, η ήπια υβριδική τεχνολογία 48V που υιοθετείται σε ορισμένα μοντέλα αυξάνει την ισχύ και βελτιώνει την αποδοτικότητα. Εκτός από το καπό, τα εμπρός πλαϊνά πάνελ και τις πόρτες, πολλά εξαρτήματα του πλαισίου είναι επίσης κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Και με συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) μόλις 0,25 στην περίπτωση του coupé και μόλις 0,27 για το cabrio, αμφότερα προσφέρουν υψηλή αεροδυναμική απόδοση.

Τα σπορ καθίσματα της νέας BMW Σειράς 4 Coupé φέρουν επένδυση M Performtex – για πρώτη φορά σε μοντέλα της μάρκας – η οποία προέρχεται από μία πιο φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία παραγωγής. Το νέο EfficiencyCoach στο My BMW App προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για πιο αποδοτική οδήγηση. Για το σκοπό αυτό, αυτό το σύστημα υποβοήθησης αναλύει τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και τα συγκρίνει τόσο με εκείνα του προηγούμενου μήνα όσο και με τα αντίστοιχα που πέτυχαν άλλοι οδηγοί της κοινότητας με εφάμιλλος κινητήρες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ως βάση για υποδείξεις για πιο αποδοτική οδήγηση.

Στοχεύοντας στη δημιουργία μιας ακόμα πιο βιώσιμης συνολικής φιλοσοφίας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών – πέρα από τη βελτιστοποίηση της χρήσης υλικών και των μεθόδων παραγωγής με γνώμονα τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται. Για την BMW, οι δύο στόχοι της αύξησης της βιωσιμότητας και της επίτευξης προτύπων στον τομέα της πολυτέλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι που ο ένας δεν αναιρεί τον άλλο.

Πέραν της άοκνης προσπάθειας για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των οχημάτων, το BMW Group έχει δεσμευτεί στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και έχει συνεργαστεί με τη διάσημη πρωτοβουλία Science Based Targets Initiative (SBTi) για να θέσει στόχους μείωσης των εκπομπών CO2e για την αλυσίδα εφοδιασμού, την παραγωγή και τη φάση χρήσης, για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Στο επίκεντρο των φιλόδοξων στόχων βιωσιμότητας της εταιρείας βρίσκεται ο στόχος της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 40% ανά όχημα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Παράλληλα, το BMW Group επιδιώκει την πλήρη κλιματική ουδετερότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας το αργότερο μέχρι το 2050.

Νέα τιμόνια με στάνταρ χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων

Οι BMW Σειρά 4 Coupé και BMW Σειρά 4 Cabrio διατίθενται με τιμόνια νέας γενιάς που ξεχωρίζουν για τη μοντέρνα και σπορ σχεδίασή τους. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα σπορ δερμάτινο τιμόνι νέας σχεδίασης με πολυγωνική στεφάνη και δύο ακτίνες. Το πακέτο M Sport προσφέρει τώρα δερμάτινο τιμόνι M σε σχεδίαση τριών ακτίνων με επίπεδο κάτω τμήμα και διακριτική σήμανση για τη θέση της ευθείας.

Και οι δύο εκδόσεις του νέων τιμονιών διαθέτουν φωτιζόμενα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων. Τα paddles, τα οποία είναι πλέον στάνταρ, επιτρέπουν ιδιαίτερα γρήγορες χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων και υπογραμμίζουν το πιο έντονο σπορ προφίλ των νέων μοντέλων της BMW Σειράς 4.

Λεπτομερείς βελτιώσεις στον πίνακα οργάνων, ψηφιακός έλεγχος κλιματισμού

Η εισαγωγή του αναβαθμισμένου BMW iDrive με QuickSelect στις νέες BMW Σειρά 4 Coupé και BMW Σειρά 4 Cabrio βελτιώνει επίσης τον χειρισμό των λειτουργιών εξαερισμού και κλιματισμού. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προηγμένης ψηφιοποίησης στην πράξη και επιτρέπει την περαιτέρω μείωση του αριθμού των φυσικών κουμπιών και χειριστηρίων στο cockpit. Η επιλογή της θερμοκρασίας, η ταχύτητα του ανεμιστήρα και – εφόσον υπάρχουν – η θέρμανση των καθισμάτων και του τιμονιού μπορούν πλέον να ρυθμίζονται με την αφή μέσω της κυρτής οθόνης BMW Curved Display ή με φωνητική εντολή με τη βοήθεια του BMW Intelligent Personal Assistant. Νέα χειριστήρια ρύθμισης των περσίδων εξαερισμού στο κέντρο του πίνακα οργάνων και στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού επιτρέπουν τη ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα με περιστροφικές και κατακόρυφες κινήσεις. Η προαιρετική επένδυση Sensatec για τον πίνακα οργάνων διαθέτει ακόμη πιο εκλεπτυσμένη υφή που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σύγχρονη πολυτέλεια του εσωτερικού.

Ο στάνταρ ατμοσφαιρικός φωτισμός στις νέες BMW Σειρά 4 Coupé και BMW Σειρά 4 Cabrio περιλαμβάνει τώρα επίσης περιμετρικό φωτισμό γύρω από τους κεντρικούς αεραγωγούς. Όπως και ο φωτισμός για την περιοχή των ποδιών, τον αποθηκευτικό χώρο στο εμπρός τμήμα της κεντρικής κονσόλας και τα ανοίγματα των θυρών, αυτός μπορεί να ρυθμιστεί ως προς το χρώμα και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Μεταξύ των λειτουργιών του εσωτερικού φωτισμού είναι ένα animation καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού και φωτεινά σήματα που υποδηλώνουν μια ανοιχτή πόρτα ή εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση.

Κινητήρες και οδηγική εμπειρία

Η γκάμα των κινητήριων συνόλων της νέας BMW Σειράς 4 περιλαμβάνει ισχυρούς και εξαιρετικά αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης και diesel με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo και ηλεκτροκίνηση με τη μορφή ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V. Όλες οι κινητήριες μονάδες προσφέρουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό σπορ οδηγικής απόλαυσης και οικονομίας καυσίμου, ανήκοντας στην τρέχουσα αρθρωτή γενιά κινητήρων Efficient Dynamics και συνδυάζονται στάνταρ με οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic Sport. Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, τα οποία επίσης ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό της νέας BMW Σειράς 4 Coupé και BMW Σειράς 4 Cabrio, επιτρέπουν γρήγορες χειροκίνητες αλλαγές, επιτείνοντας την σπορ αίσθηση που βιώνει ο οδηγός.

Οι straight-six κινητήρες βρίσκονται κάτω από το καπό των εκδόσεων M Performance και στις δύο σειρές μοντέλων, καθώς και στις νέες BMW 430d xDrive Coupé και BMW 430d Cabrio, των οποίων ο πετρελαιοκινητήρας έχει απόδοση 210 kW/286 hp. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης δύο τετρακύλινδρους κινητήρες βενζίνης απόδοσης 135 kW/184 hp και 180 kW/245 hp αντίστοιχα και έναν τετρακύλινδρο diesel 140 kW/190 hp. Η ισχύς του κινητήρα μεταφέρεται στο δρόμο είτε μέσω της κλασικής πίσω κίνησης είτε μέσω του έξυπνου συστήματος τετρακίνησης BMW xDrive, ανάλογα με την παραλλαγή του μοντέλου.

Ειδική τεχνολογία πλαισίου για μία σπορ οδηγική εμπειρία

Η υψηλή ακαμψία του αμαξώματος, η ευφυής σχεδίαση με γνώμονα τον περιορισμό του βάρους, η κατανομή του σε αναλογία 50:50 και οι βελτιστοποιημένες αεροδυναμικές ιδιότητες δημιουργούν την τέλεια βάση που προσδίδει στις νέες BMW Σειράς 4 Coupé και BMW Σειράς 4 Cabrio εξαιρετικά ευέλικτες και δυναμικές ικανότητες ελέγχου. Σε αυτό συμβάλλει περαιτέρω η εξελιγμένη τεχνολογία πλαισίου που έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια για την εκάστοτε κατανομή του βάρους.

Αμορτισέρ παθητικούπου ρυθμίζουν συνεχώς την απόσβεσή τους σε σχέση με την αντίστοιχη διαδρομή των ελατηρίων (lift-related dampers) βελτιώνουν την ισορροπία μεταξύ της συναρπαστικής σπορ συμπεριφοράς και της εξαιρετικής άνεσης για μεγάλες αποστάσεις. Διάφορες επιλογές είναι διαθέσιμες για την προσαρμογή του χαρακτήρα του αυτοκινήτου, όπως η ανάρτηση M Sport, η προσαρμοζόμενη ανάρτηση M με σπορ τιμόνι με μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού και τα φρένα M Sport.

Τα μοντέλα M Performance στη νέα γκάμας της BMW Σειράς 4

Η νέα γενιά της BMW Σειράς 4 Coupé και BMW Σειράς 4 Cabrio είναι η αιχμή του δόρατος στην αφρόκρεμα των σπορ μοντέλων με το γνώριμο έμβλημα Μ. Τα αυτοκίνητα επιδόσεων της BMW M GmbH αναδεικνύουν με εντυπωσιακό τρόπο τις δυναμικές δυνατότητες που είναι συνυφασμένες με τη φιλοσοφία των εκδόσεων της BMW Σειράς 4. Οι εξαιρετικά ισχυροί εξακύλινδροι εν σειρά κινητήρες, η ειδική διαμόρφωση του πλαισίου και τα σχεδιαστικά στοιχεία M τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, τα καθιστούν μια ξεχωριστή πρόταση.

Τα μοντέλα M Performance της BMW Σειράς 4 διατίθενται με κινητήρες βενζίνης και diesel, χωρητικότητας 3,0 λίτρων έκαστος. Τα τυπικά χαρακτηριστικά απόδοσης Μ αυτών των straight-six μονάδων υποστηρίζονται, μεταξύ άλλων, από την τελευταία τεχνολογία M TwinPower Turbo – η οποία προσαρμόζεται ειδικά στον κάθε κινητήρα. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, η οποία προσφέρει πρόσθετη ηλεκτρική ισχύ 8 kW/11 hp, ενισχύοντας την απόκριση των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Ο εξακύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας των BMW M440i xDrive Coupé και BMW M440i xDrive Cabrio αποδίδει μέγιστη ισχύ 275 kW/374 hp και μέγιστη ροπή 500 Nm. Οι BMW M440d xDrive Coupé και BMW M440d xDrive Cabrio, από την άλλη, χρησιμοποιούν έναν straight-six πετρελαιοκινητήρα που αποδίδει μέγιστη ισχύ 250 kW/340 hp και μέγιστη ροπή 700 Nm. Η ανάρτηση M Sport και το σπορ τιμόνι με μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό των κορυφαίων μοντέλων, μαζί με το οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic Sport που εξασφαλίζει ταχύτατες αλλαγές σχέσεων υψηλής ακρίβειας, φρένα M Sport και διαφορικό M Sport.

Μάσκα νεφρών BMW με νέα εμφάνιση, μαύρες απολήξεις εξάτμισης στάνταρ

Στοχευμένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά εκφράζουν περίτρανα τον δυναμικό χαρακτήρα των μοντέλων M Performance. Για παράδειγμα, η νέα έκδοση αυτών των μοντέλων διαθέτει μια μάσκα νεφρών BMW με περίγραμμα σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα και οριζόντια τοποθετημένες μπάρες που κοσμούνται από το λογότυπο M. Όλα τα στοιχεία του εμπρός προφυλακτήρα που προηγουμένως ήταν βαμμένα σε Cerium Grey, τώρα φέρουν γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα. Ως απόρροια των παραπάνω, η εμφάνιση των μοντέλων από μπροστά θυμίζει ακόμα περισσότερη τη σχεδίαση που υιοθετούν τα σπορ μοντέλα υψηλών επιδόσεων BMW M4.

Στο πίσω μέρος των μοντέλων M Performance, η τραπεζοειδούς σχήματος διατομή της απόληξης της εξάτμισης μαρτυρά την παρουσία μιας εξαιρετικά δυνατής μονάδας ισχύος κάτω από το καπό. Τώρα διατίθεται στάνταρ σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία της επιλογής M High-gloss Shadowline περιλαμβάνονται ήδη στις βασικές προδιαγραφές αυτών των μοντέλων.

Οθόνη και σύστημα ελέγχου/λειτουργίας, συνδεσιμότητα

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον τομέα της ψηφιοποίησης στην τελευταία έκδοση της BMW Σειράς 4 επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα με την αναβαθμισμένη οθόνη BMW iDrive και το σύστημα ελέγχου/λειτουργίας με QuickSelect που υποστηρίζεται από το BMW Operating System 8.5. Το σύστημα BMW iDrive τελευταίας γενιάς της νέας BMW Σειράς 4 Coupé και της νέας BMW Σειράς 4 Cabrio διαθέτει μια αρχική οθόνη με νέα εμφάνιση και τεχνολογία ταχείας πρόσβασης QuickSelect. Η βελτιωμένη δομή μενού αντλεί έμπνευση από ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης, επιτρέποντας διαισθητικό έλεγχο πολυάριθμων λειτουργιών καθώς και εύκολη πρόσβαση σε καινοτόμες, ψηφιακές υπηρεσίες.

Το αναβαθμισμένο BMW iDrive που περιλαμβάνει QuickSelect συνδυάζεται με το BMW Curved Display και το BMW Intelligent Personal Assistant, όντας έξυπνα σχεδιασμένο για να ελέγχεται μέσω της οθόνης αφής και της φυσικής γλώσσας. Το σύστημα ελέγχου/λειτουργίας στη νέα BMW Σειρά 4 Coupé και τη νέα BMW Σειρά 4 Cabrio περιλαμβάνει επιπλέον μπουτόν πολλαπλών λειτουργιών στο τιμόνι και, προαιρετικά, το BMW Head-Up Display. Το νέο BMW iDrive συνεισφέρει σε μία ασφαλή και εστιασμένη στην οδήγηση εμπειρία, προβάλλοντας τις κατάλληλες πληροφορίες στο σωστό σημείο.

Σύστημα πλοήγησης BMW Maps τώρα με Augmented View

Το βασισμένο στο cloud σύστημα πλοήγησης BMW Maps αποτελεί μέρος του στάνταρ BMW Live Cockpit Plus. Μετά την εισαγωγή του BMW Operating System 8.5 στη νέα BMW Σειρά 4 Coupé και τη νέα BMW Σειρά 4 Cabrio, το σύστημα καθιστά ακόμα ευκολότερη την εισαγωγή προορισμών και προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες κατά την οδήγηση.

Η λειτουργία Augmented View, όπως και το BMW Head-Up Display, διατίθεται με το προαιρετικό BMW Live Cockpit Professional. Αυτή έρχεται να συμπληρώσει την απεικόνιση χαρτών του συστήματος πλοήγησης, προβάλλοντας μια ζωντανή ροή βίντεο του πεδίου ορατότητας του οδηγού στην οθόνη ελέγχου ή στον πίνακα οργάνων και προσθέτοντας συμβουλές και πληροφορίες ανάλογα με το περιβάλλον. Σε συγκεχυμένες διασταυρώσεις, για παράδειγμα, ένα κινούμενο βέλος κατεύθυνσης ενσωματώνεται στην εικόνα βίντεο για να βοηθήσει τον οδηγό να επιλέξει την καλύτερη στροφή με βάση την προγραμματισμένη διαδρομή. Η λειτουργία Augmented View μπορεί επίσης να βοηθήσει τον οδηγό κατά την αναζήτηση θέσης στάθμευσης, εμφανίζοντας συμπληρωματικές πληροφορίες.

Εξατομίκευση χρησιμοποιώντας το BMW ID και το My BMW App

Οι οδηγοί της νέας BMW Σειράς 4 Coupé και της νέας BMW Σειράς 4 Cabrio θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ευκολότερα το BMW ID τους για να εξατομικεύσουν την εμπειρία χρήστη. Στο μέλλον, οι πελάτες θα συνδέονται στο όχημα χρησιμοποιώντας απλά ένα smartphone για τη σάρωση ενός κωδικού QR προκειμένου να γίνει εισαγωγή του προσωπικού τους προφίλ, να φορτωθούν οι συγχρονιζόμενες ρυθμίσεις και να συνδεθεί αυτόματα το κλειδί που εντοπίζεται στο όχημα με το BMW ID.

Το όχημα προστίθεται επίσης στο My BMW App χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι ο πελάτης. Διαθέσιμο δωρεάν από τα app stores για iOS και Android, το My BMW App λειτουργεί ως μια καθολική ψηφιακή διεπαφή που παρέχει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οχήματος, για παράδειγμα, την υπολειπόμενη αυτονομία του και τυχόν απαιτήσεις συντήρησης και επισκευής. Ανάλογα με τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου, επιτρέπει επίσης τον απομακρυσμένο χειρισμό λειτουργιών, όπως τον εντοπισμό του οχήματος, το κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών ή την παρακολούθηση του άμεσου περιβάλλοντος και του εσωτερικού του αυτοκινήτου με Remote View. Το My BMW App μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή διευθύνσεων προορισμού από ένα smartphone στο σύστημα πλοήγησης του οχήματος. Η λειτουργία My Trips, συμπεριλαμβανομένου του Efficiency Trainer και της μηνιαίας ανασκόπησης, παρέχει στον χρήστη δεδομένα και αξιολογήσεις για τις αποστάσεις που έχει διανύσει, την κατανάλωση καυσίμου και τη μέση ωριαία ταχύτητα.

Βέλτιστη συνδεσιμότητα με Personal eSIM και 5 G στάνταρ

Οι πελάτες των νέων μοντέλων της BMW Σειράς 4, Coupé και Cabrio, μπορούν να ενεργοποιήσουν την κάρτα Personal eSIM ως στάνταρ, επιπλέον της ενσωματωμένης SIM του κινητού του οχήματος. Αυτή επιτρέπει στο όχημα να χρησιμοποιεί το πρότυπο 5G. Η Personal eSIM δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να χρησιμοποιεί εύκολα τις λειτουργίες επικοινωνίας και συνδεσιμότητας που καλύπτονται από το συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας του από το αυτοκίνητό του – ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν έχει μαζί του το smartphone του. Αυτό περιλαμβάνει επίσης ροή δεδομένων μέσω του WiFi hotspot.

Μια σύνδεση χαμηλής ακτινοβολίας με την εξωτερική κεραία του οχήματος χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και τη ροή δεδομένων μέσω της Personal eSIM. Όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου ελέγχονται με το σύστημα BMW iDrive ή το BMW Intelligent Personal Assistant. Η Personal eSIM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες όπου είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες BMW Connected Drive. Επεκτείνει το υπάρχον συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας του πελάτη, το οποίο μπορεί να επιφέρει πρόσθετα κόστη.