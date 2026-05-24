Η βαθμολογία μετά τον Καναδά και οι δηλώσεις των τριών του βάθρου

Το να βλέπεις τρεις διαφορετικές ομάδες στο βάθρο των νικητών, στο 5ο Grankd Prix της Formula 1, στον Καναδά, είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό για τη συνέχεια.

Ναι, ο Ράσελ εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα στη Mercedes, όμως ο Αντονέλι με το άλλο γερμανικό μονοθέσιο είχε ήδη περάσει μπροστά, ενώ τόσο ο Χάμιλτον όσο και ο Φερστάπεν δίκαια ανέβηκαν στο βάθρο, δίνοντας σπουδαία μάχη μεταξύ τους.

Δηλώσεις

Αντονέλι – Mercedes

«Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική μάχη με τον Τζορτζ (Ράσελ), ήμασταν στο όριο και δεν ήταν εύκολο σήμερα με τον άνεμο. Ήταν κρίμα για αυτόν που είχε την ατυχία, καθώς θα είχαμε μια κλειστή μάχη, αλλά θα την δεχθούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα.

Όταν ήμουν μόνος μου, έπρεπε να διαχειριστώ τα ελαστικά, αλλά είχαμε καλό ρυθμό, οπότε τώρα ανυπομονώ για το επόμενο Grand Prix».

Χάμιλτον – Ferrari

«Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα να βρίσκομαι ξανά εδώ και μάλιστα είχα την ευκαιρία να κάνω έναν καλό αγώνα με τον Μαξ. Αχ, λατρεύω αυτή την πίστα, ανυπομονώ να επιστρέψω!

Πρέπει να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα μου. Ηταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά το να βρούμε επιτέλους το ιδανικό μας σημείο και να περάσουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα. Νομίζω ότι είναι σίγουρα ενθαρρυντικό όταν βλέπεις τη Mercedes να φέρνει αναβαθμίσεις, όπως κι άλλοι, ενώ εμείς φέραμε τη μεγάλη μας στο Μαϊάμι. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε και άλλα κομμάτια που έρχονται προς το μέρος μας».

Φερστάπεν – Red Bull – Ford

Είχα μερικές ωραίες μάχες εκεί έξω. Το να επιστρέφεις στην πρώτη γραμμή είναι πάντα καλύτερο. Ωραία μάχη με τον Λιούις, συνεχίσαμε να πιέζουμε μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Το να βρίσκεσαι στο βάθρο είναι εξαιρετικά θετικό, είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε καλύτερα από τον ανταγωνισμό μας, αυτός είναι ο στόχος μας».

Βαθμολογία οδηγών: Αντονέλι 131, Ράσελ 88, Λεκλέρ 75, Χάμιλτον 71, Νόρις 58, Πιάστρι 48, Φερστάπεν 43.

Βαθμολογία ομάδων: Mercedes 219, Ferrari 147, McLaren 106, Red Bull – Ford 57, Alpine 35, Racing Bulls – Ford 21, Haas 19, Williams 7, Audi 2, Cadillac 0, Aston Martin 0.