Καμουφλαρισμένο δοκιμάζεται το πανίσχυρο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE

Με ριγέ και καρό μοτίβα, αποτίνει φόρος τιμής στο θρυλικό Corsa A της δεκαετίας του 80
Δημήτρης Μπαλής

Συνεχίζει τις δοκιμές το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE, το οποίο θα λανσαριστεί το φθινόπωρο του 2026.

Το πανίσχυρο, με 281 ηλεκτρικούς ίππους και 345 Nm ροπής, που επιταχύνει σε 5,9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, κυκλοφορεί καμουφλαρισμένο και προκαλεί τα βλέμματα.

Πάντως, το καμουφλάζ δεν αποτελεί απλώς μέσο απόκρυψης, αλλά είναι και μια συνειδητή σχεδιαστική κίνηση που συνδέει το παρόν με την αγωνιστική κληρονομιά της μάρκας, και ειδικά με τις σπορ εκδόσεις του Corsa A της δεκαετίας του 80.

Η σπορ σχεδίαση με μαύρες, λευκές και κίτρινες πινελιές προϊδεάζει για ένα αυθεντικό hot hatch.

Το νέο Opel Corsa GSE θα αποκαλυφτεί για πρώτη φορά στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 (12–18 Οκτωβρίου).

