Kia: Φέρνει την άνοιξη του 2026 το νέο Seltos

Κι ενώ η πρώτη γενιά του Seltos ήταν διαθέσιμη σε άλλες αγορές, κυρίως της Ασίας, η Kia αποφάσισε να φέρει τη δεύτερη γενιά του μοντέλου και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα θα το δούμε από την άνοιξη του 2026.

Πρόκειται για ένα συμπαγές SUV με μήκος 4,43μ., πλάτος 1,83μ. και ύψος 1,6μ., που με μεταξόνιο 2,69μ. μπορεί να φιλοξενήσει και πέμπτο επιβάτη.

Αναπτύχθηκε με τη φιλοσοφία σχεδιασμού Opposites United της Kia, και φέρει μάσκα με την υπογραφή φωτισμού με τον αστεροειδή χάρτη της Kia και δυναμική ακολουθία φωτισμού καλωσορίσματος. Στο πλάι η οροφή φαίνεται να αιωρείται, ενώ πίσω, τα κάθετα φώτα εκτείνονται κατά μήκος της πόρτας του χώρου αποσκευών.

Η έκδοση X-Line, φέρει σκούρα μεταλλικά φινιρίσματα και ενισχυμένα κάτω διακοσμητικά, ενώ η GT-Line προσφέρει μια πιο σπορ αισθητική με κομψές πινελιές στο χρώμα του αμαξώματος.

Στο εσωτερικό, η υιοθέτηση ενός συστήματος Shift-by-Wire (SBW) τύπου κολόνας απελευθερώνει την κεντρική κονσόλα, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και συμβάλλοντας σε ένα πιο ανοιχτό περιβάλλον καμπίνας που χαρακτηρίζεται από μια πανοραμική οθόνη που συνδυάζει δύο οθόνες 12,3 ιντσών με έναν ειδικό πίνακα ελέγχου κλιματισμού, πανοραμική ηλιοροφή, ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων, καθίσματα δεύτερης σειράς με δυνατότητα ανάκλισης, ρυθμιζόμενα κατά 24 μοίρες συνολικά, πρότυπο ηχοσύστημα Harman Kardon και Bose και Kia Connect Store για επιλογές ψηφιακής εξατομίκευσης και ψυχαγωγίας.

Βασισμένο στην τελευταία πλατφόρμα K3 της Kia, το αμάξωμα έχει βελτιωμένη ακαμψία, βελτιωμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης.

Θα προσφέρεται με κινητήρα βενζίνης 1.6lt T-GDI – 180 PS και 265 Nm ροπής (συνδυάζεται με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων DCT ή χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων), με ίδιο μοτέρ αλλά με ισχύ 193 PS και 265 Nm ροπής (συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων) και με κινητήρα βενζίνης 20lt – 149 PS και 179 Nm ροπής, για οικονομία καυσίμου.

Προαιρετικά θα είναι διαθέσιμο και με τετρακίνηση, σε συνδυασμό με πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, ενώ υπάρχουν και τρία προγράμματα οδήγησης: Eco, Normal, Sport.

Θα προστεθεί και υβριδική έκδοση, που θα διαθέτει τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Πλαισιωμένο από μια πλήρη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, AI Assistant AI για φυσική αλληλεπίδραση με ομιλία, ενημερώσεις λογισμικού Over-the-Air (OTA), Ψηφιακό Κλειδί, και πολλά ακόμα, αναμένεται την άνοιξη του 2026.