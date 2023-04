Επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την κορυφαία θέση στη συνείδηση του κοινού, όσον αφορά στα αυτοκίνητα πόλης, η FIAT κατέκτησε και φέτος τη διάκριση “Best Brand” στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων στη σχετική ψηφοφορία που πραγματοποίησε το Γερμανικό AUTO BILD.

Σχεδόν 42.000 αναγνώστες του Γερμανικού περιοδικού AUTO BILD επέλεξαν τη FIAT ως τη δημοφιλέστερη μάρκα στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, στο πλαίσιο του θεσμού “The best brands in all classes 2022/2023”.

Πρόκειται για ακόμα μια διάκριση που έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική κυριαρχία της FIAT σε εμπορικό επίπεδο, αλλά και εικόνας, ως της μάρκας με τις ιδανικότερες προτάσεις για τις αστικές μετακινήσεις.

«Αυτή η βράβευση έχει μια ιδιαίτερα στρατηγική βαρύτητα», ανέφερε ο κ. Olivier Francois, CEO της FIAT και Global CMO της Stellantis. «Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τις προσπάθειές μας, ώστε η μάρκα μας να προσφέρει αποδοτικές λύσεις μετακίνησης στις πόλεις για όλους.

Εκτός από τα εμπορικά αποτελέσματα η αναγνώριση του κοινού είναι εξίσου ικανοποιητική για εμάς. Το γεγονός ότι οι αναγνώστες του AUTO BILD αναγνωρίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της FIAT σε μια ανταγωνιστική αγορά όπως είναι η Γερμανική, δείχνει ότι όταν μιλάμε για την πόλη, η FIAT έχει την ιδανική λύση για τον καθένα.»

Από τους αναγνώστες ζητήθηκε να εκφράσουν τη γνώμη τους για συνολικά 37 μάρκες και 14 κατηγορίες. Στοιχεία όπως η καινοτομία, η σχεδίαση και η τιμή λήφθηκαν σοβαρά υπόψη για την τελική επιλογή των ψηφοφόρων.

Η FIAT κατέκτησε τη διάκριση στα αυτοκίνητα πόλης, χάρη στο νέο αμιγώς ηλεκτρικό 500 και τα 500 Hybrid και Panda Hybrid.

Η διάκριση έρχεται σε συνέχεια μιας εξαιρετικής εμπορικής πορείας, όπου και τα τρία μοντέλα βρέθηκαν σε κορυφαίες θέσεις της Γερμανικής αγοράς στην κατηγορία τους. Ειδικότερα το αμιγώς ηλεκτρικό νέο 500 ήταν το δημοφιλέστερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο (BEV) στην κατηγορία του στην Ευρώπη, αλλά και συνολικά το δημοφιλέστερο BEV του Ομίλου Stellantis στην Ευρώπη.