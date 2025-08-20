Lynk & Co 02 – Δοκιμή: Ένα καθημερινό, φουτουριστικό ηλεκτρικό με υψηλή τεχνολογία

Είχα οδηγήσει για πρώτη φορά το Lynk & Co 02 πριν μερικούς μήνες στη Σλοβενία και η πρώτη μου γνωριμία με το αυτοκίνητο με μύησε στα «θέλω» της μάρκας που μόλις είχα γνωρίσει.

Τώρα, με μια μεγαλύτερης διάρκειας δοκιμή, μπόρεσα να καταλάβω περισσότερα, τόσο για τη μάρκα, όσο και για το μοντέλο.

Επειδή με ρωτούσαν στο δρόμο, βλέποντας το Lynk & Co 02, ποια μάρκα είναι, δεν έχει άδικο ο κόσμος να μη τη γνωρίζει. Αυτοί που ψάχνουν ποιο μοντέλο να αγοράσουν, πιθανότητα τη γνωρίζουν, αλλά η γενική αίσθηση είναι ότι η κινεζική μάρκα του κολοσσού ομίλου Geely, είναι σχετικά άγνωστη στη χώρα μας.

Με παρουσία λίγο πάνω από ένα χρόνο και με ελάχιστα σημεία πώλησης, διότι το δίκτυο διευρύνεται αργά και σταθερά, και με όχι πολλά αυτοκίνητά της να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους (194 μονάδες το διάστημα Ιανουάριος – Ιούλιος 2025 και ακόμα 62 το 2024, από τον Απρίλιο που έκανε την εμφάνισή της), είναι λογικό ο κόσμος να αναρωτιέται ποια μάρκα είναι.

Και είναι μια από τις πολλές κινεζικές που έχουν έρθει στην Ελλάδα, όπως έγραψα πρόσφατα σε άλλο άρθρο. Και ήρθε με την επιθυμία να μείνει, με αγορά μεγάλο κτηρίου και με ις «πλάτες» μιας μεγάλης εταιρείας διανομής (Seeag) που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Lynk & Co θέλει να ξεχωρίσει σχεδιαστικά ανάμεσα στις μάρκες του ομίλου της, αλλά και τεχνολογικά, μολονότι προς αυτή τη κατεύθυνση συγκλίνουν, πλέον, όλες οι εταιρείες. Δηλαδή όλα, σχεδόν, τα αυτοκίνητα, είναι τεχνολογικά προηγμένα.

Τώρα, όσον αφορά το μοντέλο, το αμιγώς ηλεκτρικό 02, ήρθε να πλαισιώσει το 01 που είναι plug-in hybrid, ενώ σύντομα αναμένουμε το 08, ένα μεγαλύτερο μοντέλο plug-in hybrid με ηλεκτρική αυτονομία που θα αγγίζει τα 200 χλμ., ενώ έχει και ρεζερβουάρ καυσίμου.

Σχεδιασμένο στο στούντιο της Lynk & Co στη Σουηδία και με τη βοήθεια που προσέφεραν οι απόψεις υποψήφιων πελατών, το 02 χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα του ομίλου Geely, στην οποία βασίζονται κι άλλα μοντέλα, όπως συμβαίνει στους ομίλους.

Σε διαστάσεις με 4,460μ. μήκος, 1,845μ. πλάτος και 1,573μ. ύψος, μολονότι ανήκει στη μικρομεσαία C κατηγορία των SUV, δείχνει αρκετά συμπαγές για την κατηγορία Β.

Όμως το μεταξόνιο των 2,755μ. είναι ξεκάθαρα μεγάλο, κάτι που σημαίνει πλούσιους χώρους για 5 ενήλικες επιβάτες.

Τα 19 εκ. απόσταση από το έδαφος του δίνουν παράστημα και το καθιστούν ικανό να βγει και εκτός δρόμου, δηλαδή να πάρει τα βουνά, ενώ η φουτουριστική του σχεδίαση κεντρίζει το βλέμμα.

Τα διπλά LED φωτιστικά μπροστά, το τονισμένο στις άκρες καπό, η κλειστή μάρκα και το ενεργό πτερύγιο χαμηλά στον προφυλακτήρα, σε ένα επιθετικό ρύγχος, δημιουργούν μια αρεστή εικόνα που φεύγει από τη στρογγυλοποίηση που παρατηρούμε σε πολλά άλλα κινεζικά.

Το μαύρο χρώμα περιμετρικά, «δένει» με το μαύρο της μπροστινής κολόνας, χρώμα που εκτείνεται μέχρι πίσω, ακόμα και στο τελείωμα του πίσω προφυλακτήρα, και με τους καθρέπτες, ενώ σκούρα είναι και τα πίσω παράθυρα.

Μολονότι SUV, με το τελείωμα του πίσω μέρους κάλλιστα χαρακτηρίζεται coupe, ενώ η πίσω αεροτομή που ενσωματώνει τα φωτιστικά, είναι βγαλμένη από αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Ανοίγοντας τις πόρτες διαπιστώνεις ότι τα παράθυρα δεν έχουν πλαίσιο και μπαίνοντας στην καμπίνα πέρα από τον μινιμαλιστικό χαρακτήρα, μπροστά σου δεσπόζει μια τεράστια οθόνη αφής 15,4 ιντσών, από την οποία ελέγχονται και ρυθμίζονται όλες οι λειτουργίες του αυτοκινήτου, από το ηχοσύστημα και το σύστημα πλοήγησης, μέχρι την πίεση των ελαστικών και το πρόγραμμα οδήγησης που θέλεις. Ισως γι’ αυτό λέει η Lynk & Co ότι θέλει να ξεχωρίζει τεχνολογικά, αν και παρόμοια στοιχεία έχω συναντήσει και σε άλλες μάρκες.

Ψηφιακός και ο πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών, ενώ το δερμάτινο τιμόνι με το επίπεδο κάτω μέρος σου φτιάχνει τη διάθεση. Ένα μίγμα από δέρμα στις ταπετσαρίες και μαλακά πλαστικά σε ταμπλό και κονσόλα, δημιουργεί ευχάριστη αίσθηση, με την στάνταρ πανοραμική οροφή να χαρίζει μεγάλη φωτεινότητα και ταυτόχρονα να φιλτράρει την ισχυρή ακτινοβολία του ήλιου.

Πολύ καλό το φινίρισμα, πλούσιοι χώροι, επίπεδο πάτωμα μέχρι πίσω, μικροί αποθηκευτικοί χώροι, όπως στην κονσόλα, θύρα SUB-C για φόρτιση εξωτερικών συσκευών και πορτ-μπαγκάζ 410 λίτρων με έξτρα 15 λίτρα χώρου κάτω από το μπροστινό καπό, μεταφέρουν μια οικογένεια σε ταξίδι.

Η εκκίνηση γίνεται χωρίς κλειδί, και χωρίς να το καταλάβεις, ο ηλεκτροκινητήρας που βρίσκεται στον πίσω άξονα είναι έτοιμος να σου προσφέρει 272 άλογα. Η αρκετά μεγάλη ροπή των 343 Nm, χαρίζει στο πισωκίνητο μοντέλο 5,5 δευτ. επιτάχυνσης στα 0-100 χλμ./ώρα και καθισμένος στα μπάκετ καθίσματα απολαμβάνεις το έντονο ξεκόλλημα από το δρόμο, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Μπορείς να απενεργοποιήσεις για λίγο το ESP, ώστε να παίξεις με το τιμόνι, το οποίο είναι ακριβές, όμως στα κλειστά κομμάτια δεν έχει μεγάλη περιστροφή και θα χρειαστεί να κάνεις μανούβρα. Είναι κάτι που παρατήρησα έντονα.

Μέσα από την οθόνη ρύθμισα τον τρόπο οδήγησης, ECO στην αρχή, στην πόλη για οικονομία στην ενέργεια, Comfort όταν βγήκα στον αυτοκινητόδρομο, ενώ στις προσπεράσεις με το Sport περνούσα με απίστευτη δύναμη. Υπάρχει και το πρόγραμμα Individual για όσους θέλουν εξατομικευμένη οδήγηση.

Ρύθμισα ακόμα και τον τρόπο ανάκτησης ενέργειας. Υπάρχουν δύο επιλογές: Medium και High. Προτίμησα τη δεύτερη ώστε να παίρνω το μέγιστο βαθμό ανάκτησης σε ρολάρισμα και φρενάρισμα, ενώ επίλεξα και το one pedal drive, δηλαδή να οδηγώ πολύ περισσότερο μόνο με το πεντάλ του γκαζιού. Δηλαδή, αφήνοντάς το, δεν χρειάζεται να πατήσω φρένο, καθώς «κόβει» πολύ μόνο του. Το έχω συνηθίσει, μου αρέσει να οδηγώ έτσι και εκμεταλλεύομαι καλύτερη όλη την ενέργεια στη μπαταρία, η οποία είναι 66 kWh σε χωρητικότητα και μπορεί να βγάλει έως 435 χλμ. σε αυτονομία στην έκδοση δοκιμής Core. Μπορείς να τη φορτίσεις εύκολα και γρήγορα σε ταχυφορτιστές, όμως θα ήθελα στον εξοπλισμό να υπάρχει και καλώδιο για σούκο πρίζα, διότι αν πας σε μέρος που δεν υπάρχει ούτε επιτοίχιος ταχυφορτιστής, θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και να έχεις φορτίσει νωρίτερα.

Η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή, χωρίς περιττές κλίσεις και με την άνεση που προσφέρουν οι πολλαπλοί σύνδεσμοι στην πίσω ανάρτηση.

Μπορώ να πω ότι συνοπτικά το Lynk & Co 02 ανήκει στα κορυφαία ηλεκτρικά αυτοκίνητα από άποψη εμφάνισης -ειδικά για κινέζικο που σχεδόν όλα μοιάζουν-, ποιότητας κύλισης, εξοπλισμού και τεχνολογίας.

Με τιμή από 35.990 ευρώ που επιδοτείται με 3.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή και με την υπογραφή ενός μεγάλου ομίλου.