Μακροχρόνια μίσθωση Mercedes-Benz και smart, από την εισαγωγική εταιρεία

Νέα υπηρεσία StarLeasing για επιβατικά και επαγγελματικά
Δημήτρης Μπαλής

Στο χορό των μακροχρόνιων μισθώσεων μπήκε και η Star Automotive Ελλάς, μέλος του ομίλου Emil Frey, εισαγωγική εταιρεία των μαρκών Mercedes-Benz, smart, Omoda και Jaecoo

Σε συνεργασία με την Arval, σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα leasing που αφορά τόσο τα επιβατικά όσα και τα ελαφρά επαγγελματικά Mercedes-Benz και smart.

Μέσω του προγράμματος StarLeasing το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz προσφέρει το πακέτο Full Service Leasing, που περιλαμβάνει: τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιση, αλλαγή ελαστικών και τακτική συντήρηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, ενώ πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και για ιδιώτες, για τους οποίου θα προσφέρονται, επιπρόσθετα, οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης.

Για παράδειγμα, για το μοντέλο A 200, το μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ είναι 299/μήνα, με προκαταβολή 7.530 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 χλμ. ανά έτος.

Αντίστοιχα, για το μοντέλο smart #5 pro, το μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ είναι 489/μήνα, η προκαταβολή 7.579 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), η διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 χλμ. ανά έτος.

