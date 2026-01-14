Mazda: Το νέο ηλεκτρικό Mazda CX-6e σε παγκόσμια πρεμιέρα

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η Mazda είχε τη δική της, ηλεκτρική παρουσία.

Μετά την κυκλοφορία του ηλεκτρικού Mazda 6e, του μεσαίου μεγέθους sedan που πέτυχε συνολικές πωλήσεις άνω των 7.000 μονάδων από την κυκλοφορία του, η ιαπωνική μάρκα επεκτείνει τη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων με το Mazda CX-6e, που θα έρθει και στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026.

Βασισμένο στο Mazda EZ-60 που παρουσιάστηκε στο περσινό Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σαγκάης, το νέο Mazda CX-6e είναι το δεύτερο μοντέλο της σειράς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία της Mazda που παρουσιάζεται παγκοσμίως, μετά το Mazda 6e.

Αυτό το crossover SUV συνδυάζει τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό της Mazda και την οδηγική απόδοση «Jinba-ittai» (ενότητα ανθρώπου-μηχανής) με την ηλεκτροκίνηση και τις έξυπνες τεχνολογίες του Κινέζου εταίρου της, Chongqing Changan Automobile, προσφέροντας μια ευέλικτη λύση που ταιριάζει σε μια ποικιλία τρόπων ζωής.

Επιπλέον, στο εσωτερικό υπάρχει μια οθόνη αφής 26 ιντσών, που υποστηρίζει μια σειρά έξυπνων τεχνολογιών – συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης φωνής και χειρονομιών.

Το τεράστιο μεταξόνιο των 2,901μ. χαρίζει άφθονη άνεση για πέντε επιβάτες, ενώ μεγάλο είναι και το πορτ-μπαγκάζ με 468 λίτρα όγκου.

Παράλληλα, φέρει 9 αερόσακους, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένων των Smart Brake Support, Lane Keeping Assist και Blind Spot Monitoring και ψηφιακούς πλευρικούς καθρέπτες.

Με μπαταρία 78kWh και αυτονομία έως 480 χλμ., αυτό το μεσαίου μεγέθους SUV αποδίδει 258 ίππους και ροπή 290Nm που μεταφέρεται στους πίσω τροχούς.

Το μοντέλο επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.