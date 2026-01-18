Driveit

Με απλό τρόπο μαθαίνεις αν σε έχουν πιάσει παραβάτη οι κάμερες της Τροχαίας

Μέσω του myAADE μπορείς να διαπιστώσεις αν έχεις ποινή και πρόστιμο
kameres
Δημήτρης Μπαλής

Διαθέσιμη για όλους τους πολίτες είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία, ώστε να διαπιστώνουν, ανά πάσα στιγμή, αν έχουν «συλληφθεί» από τις «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας.

Συγκεκριμένα, μέσω του myAADE, ο οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει αν έχει κάνει παράβαση και το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί.

Η διαδικασία είναι απλή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα του myAADE και κλικάρεις το εικονίδιο «Ο Λογαριασμός μου / Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές». Στη συνέχεια συνδέεσαι με τους προσωπικούς σου κωδικούς και κλικάρεις το εικονίδιο «Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή». Τότε, εάν έχεις υποπέσει σε παράβαση, θα δεις να αναγράφεται και το πρόστιμο. Σε αυτή την ενότητα βλέπεις εν γένει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις, αν έχεις βέβαια, οι οποίες είναι εκτός ρύθμισης.

Οι φοροτεχνικοί ήδη γνωρίζουν τη λύση αυτή, και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, εφόσον τους το ζητήσουν.

