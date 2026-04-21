Με τιμή 6.395 ευρώ η Kove 625X Pro

Διαθέσιμη από τον Ιούνιο στην Ελλάδα, θα είναι η νέα Kove 625X Pro, στην κατηγορία των μεσαίων adventure μοτοσυκλετών.

Εφοδιάζεται με έναν υγρόψυκτο, δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα 581 κ.εκ., με απόδοση 63 ίππους και ροπή 56,5 Nm. Το μοτέρ συνεργάζεται με 6τάχυτο κιβώτιο και ο συμπλέκτη ολίσθησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, τα δύο riding modes, Sport και Eco, επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόζει τη λειτουργία του κινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες και το ύφος οδήγησης.

Διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι Kayaba 43 χλστ., πίσω monoshock Kayaba, ακτινωτούς τροχούς 19 ιντσών μπροστά και 17 ιντσών πίσω με ελαστικά Pirelli, προστατευτικά κάγκελα, προστατευτικές χούφτες και ποδιά αλουμινίου.

Για την πέδηση φροντίζουν δύο δίσκοι μπροστά 300 χλστ. με ακτινικές τετραπίστονες αντικριστές δαγκάνες, ο πίσω δίσκος 240 χλστ., και το δικάναλο ABS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η Kove 625X Pro διαθέτει Traction Control, TPMS για παρακολούθηση πίεσης ελαστικών, keyless λειτουργία και Radar.

Η έγχρωμη TFT οθόνη 6,75 ιντσών ρυθμίζεται σε γωνία, το ρεζερβουάρ των 21 λίτρων εξυπηρετεί σε μεγάλες αποστάσεις, η πρακτική θήκη μπροστά προσθέτει μια χρήσιμη λύση για μικροαντικείμενα, ενώ υπάρχουν θερμαινόμενα γκριπ, θερμαινόμενη σέλα αναβάτη, θύρα USB γρήγορης φόρτισης και παροχή 12V.

Με πλήρη LED φωτισμό, DRL που σχηματίζουν το γράμμα «Χ», και σύστημα welcome lights, η νέα Kove 625X Pro θα προσφέρεται στην τιμή των 6.395 ευρώ.