Mercedes-Benz A 250 e Hatchback – Δοκιμή: Με λιγότερο από 1 λτ./100 χλμ. μέση κατανάλωση

Η Mercedes-Benz A-Class δε χρειάζεται συστάσεις. Το δημοφιλές hatchback της γερμανικής εταιρείας, στην ανανεωμένη εκδοχή της τέταρτης γενιάς του, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση στη μικρομεσαία κατηγορία, ενώ η PHEV έκδοση δίνει μαθήματα… οικονομικής οδήγησης.



Από το 1997 όταν και λανσαρίστηκε η πρώτη γενιά μέχρι σήμερα, η A-Class αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς. Η ανανεωμένη A 250 e εκτός από τη δεδομένη πολυτέλεια και την εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά, έχει να επιδείξει το βελτιωμένο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

Με δυναμική elegant εμφάνιση και ποιοτικό εσωτερικό, αναβαθμισμένα υλικά κατασκευής, πολλά εκ των οποίων προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά, δύο οθόνες στο ταμπλό για το απαραίτητο digital στοιχείο, η A-Class φροντίζει να μας έχει χαρούμενους με κάθε τρόπο.

Η οθόνη των 10,25 ιντσών έχει το ρόλο του πίνακα οργάνων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον οδηγό, ενώ η κεντρική οθόνη αφής των, επίσης, 10,25 ιντσών φιλοξενεί το infotainment MBUX, το οποίο είναι εύκολο στη χρήση και άμεσο στην απόκριση. Στο σύστημα πολυμέσων συναντάμε και τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, με το σύστημα φωνητικών εντολών να εμφανίζεται αναβαθμισμένο, ενώ πλέον υπάρχει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μέσω Apple CarPlay και Android Auto.

Η καμπίνα της A 250 e είναι και εργονομική, ενώ μπορούν να μετακινηθούν άνετα τέσσερις ενήλικες. Όσον αφορά τη χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου, λόγω της μπαταρίας υπάρχουν διαθέσιμα 310 λίτρα, κάτι που σημαίνει ότι μία οικογένεια μπορεί με μέτρο να μεταφέρει τις αποσκευές που χρειάζεται. Εντούτοις, το διπλό δάπεδο βοηθάει να αξιοποιηθεί καλύτερα ο αποθηκευτικός χώρος.

Αυτό που κάνει, όμως, την Mercedes-Benz A 250 e να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό plug-in hybrid σύστημα που διαθέτει. Πρόκειται για ένα αποδοτικό υβριδικό σύνολο, το οποίο αποτελείται από το γνωστό τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα των 1,33 λίτρων απόδοσης 160 ίππων και έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 109 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς είναι 218 ίπποι και 450 Nm ροπής. Η δύναμη περνάει στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων με την ονομασία 8G-DCT.

Από στάση, η Α250e -βάρους 1.625 κιλών- αγγίζει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,4 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 225 χλμ./ώρα. Στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 140 χλμ./ώρα.

Οι μπαταρίες λιθίου με ονομαστική χωρητικότητα 15,6 kWh (11,5 kWh ωφέλιμη) είναι τοποθετημένες κάτω από το πίσω κάθισμα.

Πρακτικά, το γερμανικό hatchback, εφόσον φορτιστεί στην πρίζα μπορεί να διανύσει αμιγώς ηλεκτρικά έως 81 χλμ., δηλαδή επιπλέον 10 χλμ., κατά WLTP, από τον προκάτοχο.

Τι σημαίνει στην πραγματική ζωή, όμως, το εν λόγω υβριδικό σύστημα της Mercedes-Benz; Παρά το γεγονός ότι η Α-Class δεν είναι ένα μοντέλο που μόλις κυκλοφόρησε, η A 250 e είναι, ίσως, ο καλύτερος εκπρόσωπος της plug-in hybrid τεχνολογίας και φιλοσοφίας.

Λέγοντας φιλοσοφία, εννοούμε ότι αυτό το υβριδικό σύστημα κίνησης θέλει τη δική του μεταχείριση. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να απολαμβάνουμε διπλά οφέλη του συνδυασμού βενζίνης και ρεύματος, ωστόσο, για το μέγιστο αποδοτικό αποτέλεσμα χρειάζεται να είμαστε τυπικοί στη φόρτιση.

Για μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε οικιακή παροχή χρειάζονται περίπου 5,5 ώρες, ενώ σε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος AC 7,4 kW απαιτούνται περίπου 75 λεπτά. Με ταχυφορτιστή DC 22 kW μπορεί να φτάσει το 80% σε μόλις 25 λεπτά.

Η A 250 e είναι η καλύτερη συνοδοιπόρος για την πόλη, καθώς και τα ταξίδια, επαγγελματικά ή αναψυχής. Εκτός από το εξαιρετικό επίπεδο κύλισης, την ηχομόνωση και την άνεση που μετατρέπουν τις βαρετές έως καταναγκαστικές μετακινήσεις στις πόλεις σε ωραίες διαδρομές, η Mercedes-Benz επιδεικνύει και πολύ καλή και σίγουρα ενδιαφέρουσα συμπεριφορά σε πιο απαιτητικό δρόμο με στροφές.

Με φορτισμένη την μπαταρία, λοιπόν, μέσα στην πόλη, κινηθήκαμε ως επί το πλείστον αμιγώς ηλεκτρικά στο πρόγραμμα «Electric», αθόρυβα και πολιτισμένα. Η ροπή έρχεται από χαμηλές στροφές και διευκολύνει στις επιταχύνσεις είτε μες στην πόλη με χαμηλή ταχύτητα είτε σε προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο. Η μέση κατανάλωση όταν κινηθήκαμε καθαρά ηλεκτρικά ήταν γύρω στο 16,0 kWh/100 χλμ.

Με την A 250 e μπορεί κάποιος ακόμη και στον αυτοκινητόδρομο να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος, αφού έτσι το επίπεδο της μπαταρίας πέφτει γρήγορα και συνεχίζει αποκλειστικά με το βενζινοκινητήρα.

Σε αυτή την περίπτωση, το ιδανικό πρόγραμμα είναι το «Hybrid», κατά το οποίο λειτουργεί κυρίως ο βενζινοκινητήρας, ενώ όπου χρειαστεί συμμετέχει και ο ηλεκτροκινητήρας. Η επιτάχυνση είναι γραμμική, ενώ νιώθεις ότι οδηγείς σαφώς μεγαλύτερο κινητήρα. Η μετάβαση από την ηλεκτρική στην υβριδική λειτουργία γίνεται απρόσκοπτα.

Εκεί, όμως, που κάνει τη διαφορά η A 250 e είναι ότι ακόμη και με άδεια τα αποθέματα της μπαταρίας, η μέση κατανάλωση δεν… ξεφεύγει, όπως συνήθως γίνεται στα plug-in hybrid μοντέλα.

Αυτό το διαπιστώσαμε στο δρόμο προς Κόστα, όπου η διαδρομή συνδυάζει αυτοκινητόδρομο και επαρχιακό με συνεχείς στροφές και η κατανάλωση κυμάνθηκε από 6,0-6,5 λτ./100 χλμ. με αποκλειστικό σύμμαχο το θερμικό κινητήρα.

Στο ταξίδι, είναι σαν να βρίσκεσαι σε μεγαλύτερης κατηγορίας μοντέλο. Κορυφαία ποιότητας κύλισης, σταθερό πάτημα κ άνεση ακόμα και για τους επιβάτες στο πίσω κάθισμα.

Στον πιο έντονο ρυθμό, η σχετικά σφιχτή ανάρτηση της A 250 e βοηθάει στη σπορτίφ συμπεριφορά του πολυτελούς hatchback και δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από το έξτρα βάρος των 150 κιλών λόγω της μπαταρίας του υβριδικού συστήματος. Έχει προβλέψιμες αντιδράσεις και δεν προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας σε καμία περίπτωση.

Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη συνεργάζεται με τον καλύτερο τρόπο και πραγματοποιεί τις αλλαγές όταν και όπως πρέπει σε όλα τα προγράμματα του «Dynamic Select» (Electric, Hybrid, Battery Hold, Sport και Individual).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι, μπορούμε να επιλέξουμε το επίπεδο της ανάκτησης ενέργειας, ενώ όταν είναι στο Sport mode, αλλάζει ρόλο και πραγματοποιούμε χειροκίνητα τις αλλαγές στις σχέσεις.

Σε μεικτό κύκλο και στο πρόγραμμα «Battery Hold», ο οδηγός χρησιμοποιεί κατά βάση το θερμικό κινητήρα, διατηρώντας έτσι το επίπεδο της μπαταρίας, ενώ μπορεί να εκμεταλλευτεί την ανάκτηση ενέργειας. Έτσι, η μέση κατανάλωση «φλερτάρει» με τα 4,5 λίτρα/100 χλμ.

Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε από 0,7 έως 1,2 λίτρα/100 χλμ. αναλόγως την οδήγηση, ένα νούμερο εύκολα εφικτό και παράλληλα ονειρικό!

Εν κατακλείδι, η Mercedes-Benz A 250 e αποτελεί μία από τις καλύτερες προτάσεις plug-in hybrid τεχνολογίας, με ουσιαστική χρησιμότητα και όχι στα χαρτιά. Εάν κάποιος έχει τρόπο φόρτισης, μπορεί άνετα να καλύπτει τις αποστάσεις της καθημερινότητάς του, με ελάχιστο κόστος, ενώ η αποκλειστική χρήση του θερμικού κινητήρα σε περίπτωση που το επίπεδο της μπαταρίας είναι άδειο, δεν σε τιμωρεί στην κατανάλωση.

Η PHEV εκδοχή της A-Class ταιριάζει γάντι σε όποιον δε θέλει αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο ή προετοιμάζεται για τη μετάβαση από θερμικό σε ηλεκτρικό. Τονίζουμε το σούπερ αποδοτικό plug-in υβριδικό σύστημα, ενώ ο premium χαρακτήρας, η ευελιξία στην πόλη και η άνεση στα ταξίδια θεωρούνται σχεδόν αυτονόητα για το γερμανικό hatchback, αν και τίποτα δε θεωρείται αυτονόητο και δεδομένο στη ζωή.

Η τιμή της Mercedes-Benz A 250 e Style ξεκινάει από 53.374 ευρώ και παρόλο που δε μιλάμε για αμελητέο ποσό, το χαμηλό κόστος χρήσης λόγω της οικονομικής κατανάλωσης και η ποιοτική κατασκευή αξίζουν.