Mercedes‑Benz: Σε δοκιμές η νέα G-Class Cabriolet

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα, λόγω του τετράγωνου σχήμα της, η θρυλική Mercedes‑Benz G‑Class, επεκτείνει τη γκάμα της με τη G-Class Cabriolet.

Αυτό το εμβληματικό off-road μοντέλο, στη νέα του εκδοχή, ολοκληρώνει τα πρώτα δοκιμαστικά της χιλιόμετρα στην Αυστρία.

Οι μηχανικοί συλλέγουν δεδομένα για να διασφαλίσουν ότι η εμπειρία οδήγησης με ανοιχτή οροφή της G‑Class Cabriolet υπόσχεται μια εμπειρία οδήγησης εφάμιλλη με της κλειστής έκδοσης του μοντέλου.

Αργότερα, η G‑Class Cabriolet θα υποβληθεί σε απαιτητικές χειμερινές δοκιμές στη Σουηδία, αντιμέτωπη με παγωμένες θερμοκρασίες και χιονισμένα τοπία.

Καταλήγοντας, η G‑Class Cabriolet θα έχει αποσπώμενη οροφή.