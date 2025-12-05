Συμβαίνει τώρα:
Mercedes‑Benz: Σε δοκιμές η νέα G-Class Cabriolet

Η γκάμα του μοντέλου μεγαλώνει και δοκιμάζεται στην Αυστρία
Mercedes-Benz G-Class Cabriolet
Δημήτρης Μπαλής

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα, λόγω του τετράγωνου σχήμα της, η θρυλική Mercedes‑Benz G‑Class, επεκτείνει τη γκάμα της με τη G-Class Cabriolet.

Αυτό το εμβληματικό off-road μοντέλο, στη νέα του εκδοχή, ολοκληρώνει τα πρώτα δοκιμαστικά της χιλιόμετρα στην Αυστρία.

Οι μηχανικοί συλλέγουν δεδομένα για να διασφαλίσουν ότι η εμπειρία οδήγησης με ανοιχτή οροφή της G‑Class Cabriolet υπόσχεται μια εμπειρία οδήγησης εφάμιλλη με της κλειστής έκδοσης του μοντέλου.

Mercedes-Benz G-Class Cabriolet
 

Αργότερα, η G‑Class Cabriolet θα υποβληθεί σε απαιτητικές χειμερινές δοκιμές στη Σουηδία, αντιμέτωπη με παγωμένες θερμοκρασίες και χιονισμένα τοπία.

Καταλήγοντας, η G‑Class Cabriolet θα έχει αποσπώμενη οροφή.

