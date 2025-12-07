Μεταχειρισμένο από ιδιώτη, συμφέρει;

Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να αναζητήσει το μεταχειρισμένο μοντέλο που επιθυμεί από διάφορες πηγές, μία εκ των οποίων είναι από ιδιώτη. Πόσο συμφέρουσα σε βάθος χρόνου, αλλά και πόσο ασφαλής είναι, όμως, αυτή η κίνηση;



Με την προϋπόθεση ότι η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου αποτελεί μία κίνηση που μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει σημαντικό ποσό χρημάτων, καλείται να ζυγίσει προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά της αγοράς από ιδιώτη, για την αποφυγή μίας παρορμητικής αγοράς.

Όπως, έχουμε αναφέρει πολλές φορές, η διαδικασία της έρευνας μεταχειρισμένου μοντέλου μέχρι να φτάσει ο αγοραστής στην τελική επιλογή, απαιτεί χρόνο, προσοχή και λεπτομερή έλεγχο.

Τα υπέρ

Η χαμηλότερη τιμή που μπορεί να βρει κανείς το μοντέλο της επιλογής του, κατά κύριο λόγο, συναντάται σε ιδιώτη.

Αρχικά, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες «εκεί έξω», όπου ο ιδιώτης πωλητής χρειάζεται τα χρήματα άμεσα με αποτέλεσμα να βάλει το αυτοκίνητο σε τιμή κάτω του ανταγωνισμού. Ή ακόμα να πουλήσει το αυτοκίνητό του σε προσιτή τιμή για διάφορους λόγους, όπως η πολυετής ακινησία ή δεν το χρειάζεται πλέον (π.χ. λόγοι υγείας, ηλικίας, μετακόμισης στο εξωτερικό, εξόδων, μπούχτισμα λόγω κίνησης και μη εύρεσης πάρκινγκ, κ.ά.).

Επιπλέον, οι ιδιώτες δεν έχουν τα λειτουργικά έξοδα μίας επιχείρησης ούτε προσδοκούν σε κέρδος τις περισσότερες φορές, κάτι που κάνει την τελική τιμή αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με τις αντιπροσωπείες, τους εμπόρους ή τις εταιρείες leasing.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί ιδιώτες θεωρούν για οποιονδήποτε λόγο (άριστη κατάσταση, πιο σπάνιο μοντέλο, κάποια ειδική έκδοση, πλούσιος εξοπλισμός, χιλιόμετρα μόνο σε αυτοκινητόδρομο, δεν επείγονται να το πουλήσουν, ή… απλά έτσι) ότι το δικό τους αυτοκίνητο αξίζει μία υψηλή τιμή.

Εδώ, λοιπόν, απαιτείται ενδελεχής έρευνα από τον υποψήφιο αγοραστή για να δει το εύρος τιμών που κυμαίνεται το μοντέλο που επιθυμεί.

Συνεπώς, έχοντας κατά νου τις τιμές που «παίζουν» στην αγορά, οι διαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν πιο εύκολα και το πιθανότερο με μεγαλύτερη επιτυχία συγκριτικά με ένα έμπορο ή μία αντιπροσωπεία. Όταν δείτε «τιμή συζητήσιμη» είναι μία καλή αρχή.

Επίσης, ιδανικό και σημαντικό είναι το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από ιδιώτη να συνοδεύεται από το βιβλίο σέρβις επίσημης αντιπροσωπείας ή από ανεξάρτητο συνεργείο (το οποίο θα πρέπει να έχει επιλεχθεί με προσοχή), ώστε να γνωρίζετε επακριβώς το ιστορικό συντήρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αξία μεταπώλησης πέφτει και είναι κάτι που χρειάζεται να γνωρίζετε για τη διαπραγμάτευση στην τιμή.

Επιπλέον, εάν το μεταχειρισμένο μοντέλο είναι πρόσφατης χρονολογίας, ρωτήστε τον ιδιοκτήτη εάν είναι εντός εγγύησης. Καλό είναι να γνωρίζετε από πριν εάν θα μπορούσε να ισχύει ακόμα η εγγύηση και εάν δεν ισχύει νωρίτερα από το προβλεπόμενο, αναζητήστε τους λόγους. Να είστε υποψιασμένοι ότι κάτι τρέχει, με άλλα λόγια… Thank you next.

Το θετικό, ωστόσο, είναι ότι πολλοί ιδιώτες, ειδικά όσοι αγαπούν το αυτοκίνητό τους και δεν το βλέπουν μόνο σαν μέσο μετακίνησης, οι τυπικοί ή παλαιότερων γενεών οδηγοί γνωρίζουν ακριβώς το αυτοκίνητό τους, τι προβλήματα έχει παρουσιάσει, τι αλλαγές έχουν γίνει, τις… ιδιοτροπίες του. Το πώς του έχουν φερθεί, μπορείτε να το καταλάβετε και από την εμφάνιση του αυτοκινήτου, αλλά και από τον τρόπο επικοινωνίας του αγοραστή. Ένας έμπορος ή μία αντιπροσωπεία δεν μπορεί να γνωρίζει σε βάθος το κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά.

Ιδιώτες πωλητές μπορούν να γίνουν εν δυνάμει σχεδόν όλοι, γι’ αυτό έχετε πάντα τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά για καλές περιπτώσεις από συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γνωρίζετε επακριβώς τη χρήση που έχουν κάνει και αν τους εμπιστεύεστε, τότε κινείστε στο πιο ασφαλές και συμφέρον μονοπάτι. Ειδικά εάν ο ιδιώτης θέλει να το πουλήσει για να αγοράσει το επόμενο, είναι μία win win συμφωνία.

Επίσης, μη διστάσετε να ρωτήσετε το γείτονα που έχει σε ακινησία για χρόνια το αυτοκίνητό του και εκείνο… κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια σας. Ίσως να το μην το έχει σκεφτεί καν ότι υπάρχει κάποιος που το θέλει, συνεπώς η τιμή πιθανώς να είναι ελκυστική για σας και ένα ποσό που δεν περίμενε εκείνος να βάλει στο λογαριασμό του. Win win και σε αυτή την περίπτωση. Και να ξέρετε ότι σε τέτοια γκαράζ κρύβονται καλά… διαμαντάκια.

Ναι μεν, αλλά…

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου από ιδιώτη, ωστόσο, μπορεί να κρύβει αρκετούς μπελάδες, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί.

Η τιμή δεν πρέπει να είναι πάντα το δέλεαρ, εάν δεν εξασφαλίσουμε ότι όλα είναι όπως πρέπει ή αν δεν έχουμε ενημερωθεί για τις μελλοντικές αλλαγές που ενδέχεται να απαιτούνται.

Στην περίπτωση που εμφανιστούν σοβαρές ή συνεχόμενες ζημιές στο μεταχειρισμένο που αγοράσαμε, ο ιδιώτης δε φέρει καμία νομική υποχρέωση, με αποτέλεσμα οτιδήποτε συμβεί μετά την αγορά, το αναλαμβάνει πλήρως ο αγοραστής.

Επίσης, όσο σοβαρός κι αν φαίνεται ο ιδιώτης πωλητής, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι εάν αποκρύπτει κάποια σημαντική ζημιά ή βλάβες που δε φαίνονται άμεσα. Γι’ αυτό και ο έλεγχος από ειδικό επαγγελματία είναι απαραίτητος, ώστε να αποφευχθούν οι μη διαφανείς καταστάσεις.

Τέλος, κάποια διαδικαστικά-γραφειοκρατικά βήματα π.χ. έλεγχος ιδιοκτησίας, μεταβίβαση, έλεγχος για οφειλές, βαραίνουν τον αγοραστή, ενώ μία επιχείρηση τα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου.

Επιπλέον, στην περίπτωση αγοράς από ιδιώτη, δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης, επομένως θα πρέπει να έχετε όλο το ποσό διαθέσιμο.

Συμπέρασμα

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου μοντέλου από ιδιώτη συμφέρει, όταν το αυτοκίνητο έχει πλήρες ιστορικό σέρβις με ξεκάθαρο ιστορικό αλλαγών, ζημιών και ατυχημάτων για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων, έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από μηχανικό ή εταιρεία της επιλογής του αγοραστή, η τιμή είναι χαμηλότερη από αντιπροσωπείες, κ.λπ. και ο ιδιώτης φαίνεται συνεπής. Φυσικά, δε στεκόμαστε ποτέ στο τι φαίνεται ή πιστεύουμε, αλλά προχωρούμε πάντοτε σε όλους τους κατάλληλους ελέγχους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί κάποιος να πετύχει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, και εφόσον δεν υπάρχει χρηματοδότηση και δίνεται ολόκληρο το ποσό των χρημάτων, μπορεί σχεδόν πάντα να επιτευχθεί μία καλύτερη τιμή.

Επιπλέον, πριν καλέσει ο υποψήφιος αγοραστής εξειδικευμένο μηχανικό ή εταιρεία για πλήρη τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου, μπορεί να προβεί σε έναν αρχικό έλεγχο μόνος του.

Για παράδειγμα, εξωτερικά να ελέγξει εάν το χρώμα είναι ακριβώς το ίδιο σε όλο το αμάξωμα, καθώς και το κενό που σχηματίζεται σε καπό, πόρτες, κ.λπ. είναι το προβλεπόμενο.

Εσωτερικά, εάν συμβαδίζουν οι φυσιολογικές φθορές με τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Π.χ. η φθορά στο δέρμα ή το ύφασμα των καθισμάτων, η φθορά στους διακόπτες και το τιμόνι και άλλες λεπτομέρειες, εάν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός, διότι σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να είναι ένα κοστοβόρο πρόβλημα δίχως τέλος.

Η αγορά μεταχειρισμένου από ιδιώτη μπορεί να συμφέρει, αλλά δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση ούτε είναι για όλους. Χρειάζεται λεπτομερής έρευνα, υπομονή, όχι παρορμητικές κινήσεις έλεγχοι (ΚΤΕΟ, νόμιμων εγγράφων, αν υπάρχει η δυνατότητα έλεγχος με τον αριθμό πλαισίου σε επίσημο συνεργείο για να εμφανιστεί όλο το ιστορικό του αυτοκινήτου και τα διανυθέντα χιλιόμετρα), ενώ το ρίσκο δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Τέλος, ζητήστε από τον ιδιώτη πωλητή να πραγματοποιήσετε μαζί ένα test drive, ώστε να διαπιστώσετε στην πράξη την κατάσταση του αυτοκινήτου.