Μέτρα αναβάθμισης μοντέλων BMW για την άνοιξη του 2024

Με την προσθήκη νέων συστημάτων κίνησης και προαιρετικών πρόσθετων επιλογών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω η απήχηση και η ποικιλομορφία της γκάμας προϊόντων BMW από την άνοιξη του 2024.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα BMW i5 Sedan και BMW iX2 θα είναι διαθέσιμα από τον Μάρτιο του 2024 με μία επιπλέον παραλλαγή για το σύστημα κίνησης. Ομοίως, θα προσφέρονται περισσότερες επιλογές συστημάτων κίνησης για τις BMW X2 και BMW XM. Το καινοτόμο Highway Assistant θα αναβαθμίσει τα επίπεδα άνεσης σε μακρινά ταξίδια σε περισσότερες σειρές μοντέλων της μάρκας.

Παράλληλα, η παλέτα εξωτερικών χρωμάτων διευρύνεται για τις BMW Σειρά 5 Sedan, BMW X2 και BMW iX2. Οι πελάτες θα μπορούν επίσης να παραγγείλουν το business sedan με νέες παραλλαγές της δερμάτινης επένδυσης BMW Individual Merino.

Την άνοιξη του 2024 αναμένονται επίσης ελκυστικά νέα χαρακτηριστικά στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτά περιλαμβάνουν την ευκολότερη χρήση της φωνητικής βοηθού Siri (στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης του Apple iPhone στα αυτοκίνητα που διαθέτουν το BMW Operating System 9), καθώς και τη βελτιστοποιημένη προβολή των αξιολογήσεων των σταθμών φόρτισης για τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα BMW. Σταθερά συνεχίζεται επίσης η επέκταση της γκάμας λειτουργιών του My BMW App.

BMW i5 xDrive 40: η τρίτη, αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του business sedan

Μια τρίτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση θα προστεθεί στη νέα BMW Σειρά 5 Sedan τον Μάρτιο του 2024. Η νέα BMW i5 xDrive40 Sedan (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμένη: 20,0 – 17,2 kWh/100 km στον κύκλο WLTP) διαθέτει δύο εξαιρετικά ενσωματωμένες ηλεκτρικές μονάδες κίνησης στον εμπρός και πίσω άξονα, οι οποίες αποδίδουν μαζί έως 290 kW/394 hp και μέγιστη ροπή 590 Nm. Με την υποστήριξη αυτού του ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης κίνησης και στους τέσσερις τροχούς, η BMW i5 xDrive40 Sedan επιταχύνει από τα 0 στα 100 km/h σε 5,4 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 215 km/h.

Η τρίτη αμιγώς ηλεκτρική παραλλαγή του νέου business sedan αποθηκεύει την ενέργεια σε μια μπαταρία υψηλής τάσης που τοποθετείται χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος. Η μπαταρία προσφέρει ωφέλιμη χωρητικότητα 81,2 kWh. Η μονάδα συνδυασμένης φόρτισης (Combined Charging Unit – CCU) της BMW i5 Touring επιτρέπει τη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) με ισχύ 11 kW στάνταρ και 22 kW προαιρετικά. Επιτρέπει επίσης τη φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) σε σταθμούς ταχείας φόρτισης με έως και 205 kW. Αυτό σημαίνει ότι η αυτονομία της BMW i5 xDrive40 Sedan μπορεί να αυξηθεί κατά 156 χιλιόμετρα με φόρτιση δέκα λεπτών. Η επίσης στάνταρ λειτουργία Plug & Charge Multi Contract επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση του αυτοκινήτου σε δημόσια σημεία φόρτισης. Η αυτονομία της νέας BMW i5 xDrive40 Sedan, όπως υπολογίζεται στον κύκλο WLTP, είναι 463 – 538 km.

Νέα entry – level έκδοση για την BMW iX 2, λανσάρισμα της BMW X2 xDrive 20d

Η επέλαση της BMW στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας εμπλουτίζει την premium compact κατηγορία. Μια νέα entry-level έκδοση της αμιγώς ηλεκτρικής BMW iX2 θα ξεκινήσει να πωλείται τον Μάρτιο του 2024. Η νέα BMW iX2 eDrive20 (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμένη: 16,9 – 15,3 kWh/100 km στον κύκλο WLTP) υπόσχεται προσιτή οδηγική απόλαυση χωρίς εκπομπές ρύπων με ένα compact Sports Activity Coupé (SAC). Ο ηλεκτροκινητήρας 150 kW/204 hp στον εμπρός άξονα, προσφέρει επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε 8,6 δευτ. και εξασφαλίζει αυτονομία 439 – 478 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 170 km/h.

Η μπαταρία υψηλής τάσης της νέας BMW iX2 eDrive20 έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 64,78 kWh και μπορεί να φορτιστεί από πηγές ηλεκτρικής ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με ισχύ έως 11 kW στάνταρ και έως 22 kW προαιρετικά. Η φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC) είναι δυνατή με ισχύ έως 130 kW. Χάρη στο εξαιρετικά αποδοτικό λογισμικό φόρτισης και τη δυνατότητα προληπτικής διαχείρισης της θερμότητας, σύντομες στάσεις αρκούν για να αυξηθεί σημαντικά η φόρτιση της μπαταρίας. Σε δέκα λεπτά σε σταθμό ταχείας φόρτισης, η BMW iX2 eDrive20 ανακτά ενέργεια που είναι αρκετή για να αυξήσει την αυτονομία της κατά 120 χιλιόμετρα. Η BMW iX2 eDrive20 είναι επίσης συμβατή με τη λειτουργία Plug & Charge Multi Contract, η οποία προσφέρεται στάνταρ.

BMW XM 50e: υψηλές επιδόσεις με μέγιστη απόδοση

Αποτελώντας την πιο πρόσφατη έκδοση του πρώτου ηλεκτροκίνητου μοντέλου υψηλών επιδόσεων της BMW M GmbH, η νέα BMW XM 50e (κατανάλωση καυσίμου, συνδυασμένη: 1,7 – 1,3 λίτρα/100 χλμ: 32,2 – 31,5 kWh/100 χλμ: 37 – 30 g/km στον κύκλο WLTP) συνδυάζει τον δυναμισμό ενός μοντέλου M, εξωστρεφή σχεδίαση και πρωτοποριακή πολυτέλεια στο εσωτερικό με τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Το σύστημα κίνησης του M HYBRID αποτελείται από έναν εξακύλινδρο εν σειρά βενζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα που ενσωματώνονται, μαζί με τα ηλεκτρονικά ισχύος, στο οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic Sport. Αυτός ο συνδυασμός αποδίδει συνολική ισχύ 350 kW/476 hp (με συνεισφορά του κινητήρα εσωτερικής καύσης έως 230 kW/313 hp και του ηλεκτροκινητήρα έως 145 kW/197 hp) και μέγιστη ροπή συστήματος 700 Nm (κινητήρας εσωτερικής καύσης έως 450 Nm και ηλεκτροκινητήρας έως 280 Nm.

Η τελευταία έκδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης των 3,0 λίτρων που χρησιμοποιεί η BMW XM 50e οφείλει τις βελτιωμένες επιδόσεις, μεταξύ άλλων, στη λειτουργία με βάση των θερμοδυναμικό κύκλο Miller, στον διπλό ψεκασμό, στην πολλαπλή εξαγωγής που είναι ενσωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή και στον μεταβλητό χρονισμό εκκεντροφόρων VANOS, ο οποίος λειτουργεί πλέον ηλεκτρικά. Ο ηλεκτροκινητήρας διαθέτει ένα σύστημα pre-gearing – πατέντα της BMW – που επιτρέπει την αύξηση της ωφέλιμης ροπής στην είσοδο του κιβωτίου στα 450 Nm. Η τελική ταχύτητα του μοντέλου υψηλών επιδόσεων – το οποίο είναι επίσης εξοπλισμένο με το σύστημα τετρακίνησης M xDrive – είναι 250 km/h με παρέμβαση από τον ηλεκτρονικό κόφτη. Χάρη στην ηλεκτρική αυτονομία των 77 – 83 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP, η BMW XM 50e μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των καθημερινών διαδρομών – π.χ. σε αστικά κέντρα – με μηδενικές τοπικές εκπομπές ρύπων. Μπορεί επίσης να κινηθεί μόνο με ηλεκτρική ενέργεια και εκτός των ορίων της πόλης με ταχύτητες έως 140 km/h.

Καινοτόμα λειτουργικότητα ημιαυτόνομης οδήγησης

Τα ξεκούραστα ταξίδια σε μεγάλες αποστάσεις και η εντυπωσιακή εμπειρία ημιαυτόνομης οδήγησης είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Highway Assistant, που έκανε το ντεμπούτο του στη νέα BMW Σειρά 5 Sedan και πλέον διατίθενται και για άλλα τρέχοντα μοντέλα BMW.

Ως μία πρόσθετη λειτουργία του Steering and Lane Control Assistant που περιλαμβάνεται στο προαιρετικό Driving Assistant Professional, το Highway Assistant αναλαμβάνει τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης, της απόστασης του οχήματος από τα υπόλοιπα, καθώς και του συστήματος διεύθυνσης σε αυτοκινητόδρομους με ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας σε ταχύτητες έως 135 km/h. Ο οδηγός μπορεί να πάρει τα χέρια του από το τιμόνι και να τα τοποθετήσει σε μια άνετη θέση, με την προϋπόθεση ότι συνεχίζει να προσέχει τι συμβαίνει στο δρόμο και είναι σε θέση να αναλάβει ξανά τον έλεγχο του τιμονιού ανά πάσα στιγμή. Αυτή η λειτουργία ημιαυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2 – όπως καθορίζεται από την SAE (Society of Automotive Engineers) – θα είναι επίσης διαθέσιμη για τα πολυτελή sedan BMW Σειρά 7, BMW iX, BMW XM, BMW X5, BMW X6 και BMW X7 από την άνοιξη του 2024.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες, My BMW App με περισσότερες λειτουργίες

Μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμες για πρώτη φορά από την άνοιξη του 2024 είναι η εκτεταμένη ενσωμάτωση smartphone για τα οχήματα που υποστηρίζονται από το BMW Operating System 9. Αυτό επιτρέπει την ενεργοποίηση του φωνητικού βοηθού Siri για το Apple iPhone απευθείας με φωνητική εντολή και χωρίς τη χρήση του μπουτόν push-to-talk. Το σύστημα πλοήγησης BMW Maps που βασίζεται στο cloud διαθέτει πλέον βελτιωμένη απεικόνιση των πληροφοριών που αφορούν τους σταθμούς φόρτισης. Οι διαθέσιμες εικόνες και οι αξιολογήσεις εμφανίζονται τόσο στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης όσο και στην αναλυτική οθόνη. Οι αξιολογήσεις των σταθμών φόρτισης θα εμφανίζονται πλέον με σαφήνεια σε μια κλίμακα από μηδέν έως πέντε αστέρια.

Επιπλέον, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το σύστημα απεικόνισης και ελέγχου/λειτουργίας του BMW iDrive σε αρκετά από τα τρέχοντα μοντέλα επιτρέπει επίσης την ψηφιακή πληρωμή των τελών στάθμευσης και – στη Γερμανία – το κόστος ανεφοδιασμού καυσίμου μέσα από το αυτοκίνητο. Όπως και στην πληρωμή των τελών στάθμευσης, χρησιμοποιούνται στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που είναι αποθηκευμένα νωρίτερα στις εφαρμογές του οχήματος.

Ως μια καθολική ψηφιακή διεπαφή για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του πελάτη και του αυτοκινήτου του, το My BMW App εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες λειτουργίες. Από την άνοιξη του 2024, το Comfort Access με το BMW Digital Key Plus θα ενσωματωθεί στο My BMW App στα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με BMW Operating System 8, 8.5 ή 9. Επιπλέον, η προβολή χαρτών για την επιλογή προορισμών πλοήγησης που εισάγονται στο όχημα έχει σχεδιαστεί με νέο τρόπο, κάτι που επίσης βελτιώνει τη λειτουργία αναζήτησης και την προβολή του πιο σχετικού περιεχομένου. Οι λειτουργίες χαρτών και διαδρομών θα προτείνονται στο μέλλον με βάση το τρέχον περιβάλλον του οχήματος ή του χρήστη.