MINI: Ειδική έκδοση «MINI 1965 Victory Edition»

Φόρο τιμής στο θρυλικό Mini Cooper S, που με οδηγό τον Τίμο Μάκινεν και συνοδηγό τον Πολ Ίστερ, κέρδισε στο ράλι Μόντε Κάρλο το 1965, με την ειδική έκδοση MINI 1965 Victory Edition.

Η έκδοση αυτή θα προσφέρεται στα μοντέλα MINI Cooper S, MINI John Cooper Works, και MINI John Cooper Works Electric.

Το MINI Cooper S εφοδιάζεται με τετρακύλινδρο κινητήρα TwinPower Turbo 2.0lt ισχύος 204 hp (150 kW), με μέγιστη ροπή 300 Nm, και επιτάχυνση 6,6 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.

Το MINI John Cooper Works, με ίδιο μοτέρ, αποδίδει 231 hp (170 kW) και μέγιστη ροπή 380 Nm, επιταχύνοντας σε 6,1 δευτερόλεπτα. Το δε MINI John Cooper Works Electric, με ισχύ 258 hp (190 kW), επιταχύνει σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα, όντας αμιγώς ηλεκτρικό.

Χρωματικά, η Victory Edition 1965 είναι κόκκινη με λευκή λωρίδα που εκτείνεται από το καπό έως την οροφή και το πίσω μέρος, ενώ ένα λευκό γραφικό «52» κοσμεί και τις δύο πλευρές του οχήματος, παραπέμποντας στον αριθμό του πρώτου μοντέλου του 1965.

Η οροφή διατίθεται ως πανοραμική ή ως γυάλινη Glaced, υπάρχει αυτοκόλλητο «1965» στη μεσαία κολόνα του αυτοκινήτου, και οι ζάντες αλουμινίου είναι 18 ιντσών, σε σχέδιο JCW Lap Spoke 2-tone ή οι μαύρες JCW Mastery Spoke για το αμιγώς ηλεκτρικό MINI John Cooper Works.

Στην καμπίνα, το εντυπωσιακό μαρσπιέ με τη λευκή επιγραφή «1965» σε κόκκινο και μαύρο φόντο προσελκύει το βλέμμα, ενώ κάθε αντίτυπο της έκδοσης διαθέτει αφιέρωση στο εσωτερικό της πόρτας, με πληροφορίες σχετικά με το θρυλικό Ράλι του 1965.

Επίσης, η κάθετη ακτίνα του σπορ τιμονιού, καθώς και το ντουλαπάκι στο κέντρο της κονσόλας, φέρουν την επιγραφή «1965», ενώ ο αριθμός με τον οποίο το Cooper S αγωνίστηκε και πήρε τη νίκη στο ράλι του 1965 κοσμεί το καπάκι του κλειδιού της αποκλειστικής έκδοσης.

Το MINI 1965 Victory Edition θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από τον Ιούλιο του 2026.