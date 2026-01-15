MINI: Με +17,7% έκλεισε σε πωλήσεις το 2025

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το 2025 για τη MINI, η οποία πούλησε 288.290 αυτοκίνητα, ήτοι +17,7% έναντι του 2024.

Μάλιστα η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με την εταιρεία να πουλά 105.535 μονάδες, με το εντυπωσιακό +87,9% σε σχέση με το 2024. Κατά συνέπεια, πάνω από ένα στα τρία MINI που πωλείται παγκοσμίως, είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Σε πολλές αγορές, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σημαντικά το 50%, όπως στις Κάτω Χώρες, την Τουρκία, τη Σουηδία και την Κίνα.

Το MINI Countryman κατέγραψε μερίδιο 32,4% επί του συνολικού όγκου πωλήσεων της μάρκας, και με 93.305 μονάδες είχε +15,2%, σε σχέση με το 2024. Το δε αμιγώς ηλεκτρικό Countryman, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 81,8% σε σύγκριση με το 2024.

Νέο ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψε και η σπορ υπομάρκα John Cooper Works (JCW) με 25.630 μονάδες, και +59,5%, με το μερίδιο των οχημάτων JCW να αντιπροσωπεύει το 8,9% του συνολικού όγκου της MINI.

Η οικογένεια MINI Cooper, με 3θυρο, 5θυρο και MINI Cabrio, σημείωσε 162.789 πωλήσεις, και +10,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η νέα γενιά του MINI Cooper Cabrio, που παρουσιάστηκε μόλις το 2025, είχε 22.491 πωλήσεις (+18,4%) και το 5θυρο MINI Cooper 47.850 πωλήσεις (+26,5%).

Από το 2026, το 3θυρο, το 5θυρο και το MINI Cooper Cabrio, στις ηλεκτρικές και βενζινοκίνητες εκδόσεις, θα διατίθενται στην έκδοση MINI Paul Smith Edition, που συνδυάζει το αναγνωρίσιμο στυλ του Βρετανού σχεδιαστή Paul Smith με το ιδιαίτερο πνεύμα της μάρκας MINI.