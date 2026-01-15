Driveit

MINI: Με +17,7% έκλεισε σε πωλήσεις το 2025

Ένα στα τρία ΜΙΝΙ που πουλήθηκαν πέρυσι, είναι ηλεκτρικό
mini-john-cooper-wor
Το MINI Jphn Cooper Works cabrio
Δημήτρης Μπαλής

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το 2025 για τη MINI, η οποία πούλησε 288.290 αυτοκίνητα, ήτοι +17,7% έναντι του 2024.

Μάλιστα η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με την εταιρεία να πουλά 105.535 μονάδες, με το εντυπωσιακό +87,9% σε σχέση με το 2024. Κατά συνέπεια, πάνω από ένα στα τρία MINI που πωλείται παγκοσμίως, είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Σε πολλές αγορές, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σημαντικά το 50%, όπως στις Κάτω Χώρες, την Τουρκία, τη Σουηδία και την Κίνα.

Το MINI Countryman κατέγραψε μερίδιο 32,4% επί του συνολικού όγκου πωλήσεων της μάρκας, και με 93.305 μονάδες είχε +15,2%, σε σχέση με το 2024. Το δε αμιγώς ηλεκτρικό Countryman, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 81,8% σε σύγκριση με το 2024.

Νέο ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψε και η σπορ υπομάρκα John Cooper Works (JCW) με 25.630 μονάδες, και +59,5%, με το μερίδιο των οχημάτων JCW να αντιπροσωπεύει το 8,9% του συνολικού όγκου της MINI.

Η οικογένεια MINI Cooper, με 3θυρο, 5θυρο και MINI Cabrio, σημείωσε 162.789 πωλήσεις, και +10,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η νέα γενιά του MINI Cooper Cabrio, που παρουσιάστηκε μόλις το 2025, είχε 22.491 πωλήσεις (+18,4%) και το 5θυρο MINI Cooper 47.850 πωλήσεις (+26,5%).

Από το 2026, το 3θυρο, το 5θυρο και το MINI Cooper Cabrio, στις ηλεκτρικές και βενζινοκίνητες εκδόσεις, θα διατίθενται  στην έκδοση MINI Paul Smith Edition, που συνδυάζει το αναγνωρίσιμο στυλ του Βρετανού σχεδιαστή Paul Smith με το ιδιαίτερο πνεύμα της μάρκας MINI.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
133
118
98
95
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo