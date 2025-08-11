Mini: Με δύο πρωτότυπα στην Έκθεση του Μονάχου

Σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα, θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο, 9-14 Σεπτεμβρίου, η IAA Mobility, η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου, με αρκετές μάρκες μεταξύ των οποίων και η ΜΙΝΙ.

Η βρετανική μάρκα μέλος του ομίλου BMW, θα έχει παρουσία σε δύο εμβληματικά σημεία: στο εντυπωσιακό Open Space στην πλατεία Max-Joseph-Platz και στο MINI Pavillon στην Lenbachplatz.

Στο MINI Pavillion η MINI θα παρουσιάσει αποκλειστικά πρωτότυπα της JCW (John Cooper Works), αναδεικνύοντας το αγωνιστικό DNA της MINI, που δεν εκφράζεται μόνο μέσα από τις πρόσφατες επιτυχίες της, όπως στον 24ωρο αγώνα του Νίρμπουργκριν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της IAA, το MINI Pavillon αναμορφώνεται πλήρως και αφιερώνεται αποκλειστικά στη μάρκα John Cooper Works.

Όσον αφορά στο Open Space, η MINI μεταφέρει την ενέργεια του λονδρέζικου κέντρου στη μεγαλοπρεπή πλατεία Max-Joseph-Platz, στην παλιά πόλη του Μονάχου. Ένα περίτεχνα διαμορφωμένο σκηνικό αναπαριστά την ατμόσφαιρα της βρετανικής πρωτεύουσας, αποτυπώνοντας την ταυτότητα και το χιούμορ της MINI σε κάθε λεπτομέρεια.

Με φόντο την Κρατική Όπερα της Βαυαρίας και το Residenztheater, το Open Space προβάλλει τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της νέας οικογένειας MINI, το υψηλών επιδόσεων MINI John Cooper Works Electric, το MINI Aceman SE και το MINI Countryman SE ALL4 καθώς και τις επιλογές MINI Service και τα MINI Experience Modes.