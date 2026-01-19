MotoGP: Η πρωταθλήτρια Ducati στοχεύει σε νέα ρεκόρ

Τη διάσημη Madonna di Campiglio, στα βόρεια της Ιταλίας, ένα μαργαριτάρι φωλιασμένο στους πρόποδες των μαγευτικών Δολομιτών, επέλεξε για την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Ducati για την παρουσίαση της ομάδας του 2026 στο MotoGP.

Γιορτάζοντας φέτος 100 χρόνια ιστορίας, η Ducati θέλει να κατακτήσει περισσότερες νίκες και να διευρύνει τα ρεκόρ της. Στο Palacampiglio, λοιπόν, αποκαλύφθηκαν οι Desmosedici GP που θα οδηγήσουν και φέτος οι Μαρκ Μάρκεθ και Φραντσέσκο Μπανιάια, κάνοντας το ντεμπούτο τους στο Grand Prix της Ταϊλάνδης την 1η Μαρτίου, ενώ οι πρώτες δοκιμές θα γίνουν 3-5 Φεβρουαρίου στη Μαλαισία.

Το 2025 η Ducati έσπασε τα ρεκόρ, κατακτώντας το περίφημο τριπλό στέμμα για τρίτη φορά στην ιστορία της. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με 13 συνολικά νίκες, ανέβασε τον αριθμό των νικών της Ducati στις 99, στο MotoGP, πέτυχε και ρεκόρ όλων των εποχών για βαθμούς που σημείωσε ένας μόνο οδηγός σε μια σεζόν (Μαρκ Μάρκεθ με 545 βαθμούς), καθώς και τον έκτο συνεχόμενο τίτλο κατασκευαστών.

Η επέτειος της εκατονταετηρίδας από την ίδρυση της Ducati (1926), αντικατοπτρίζεται και στον γραφιστικό σχεδιασμό της Desmosedici GP με το νέο ματ Rosso Centenario και τη διπλή λευκή ρίγα.

Ο Κλαούντιο Ντομενικάλι, διευθύνων σύμβουλος της Ducati Motor Holding, ανέφερε: «Μπαίνουμε στο 2026 με αγωνιστικά αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους και με μια ομάδα που έχει επιδείξει εξαιρετική εργασιακή ηθική και συνέπεια: τέσσερις συνεχόμενοι τίτλοι αναβατών και έξι τίτλοι κατασκευαστών είναι αποτέλεσμα μιας ακριβούς πορείας, όχι μεμονωμένων περιστατικών. Με τον Μαρκ και τον Πέκο, έχουμε δύο εξαιρετικούς πρωταθλητές, που καθοδηγούνται από εξαιρετικά ισχυρά κίνητρο και στόχους. Δίπλα τους βρίσκεται η Desmosedici GP, μια μοτοσυκλέτα που γεννήθηκε από συνεχή εξέλιξη και στοχευμένες τεχνικές επιλογές, η οποία αντιπροσωπεύει την κορυφή του τεχνολογικού μας οράματος. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πετύχουμε περισσότερα».

Ο Μαρκ Μάρκεθ, με το Νο93 στη μοτοσυκλέτα, ο οποίος ετοιμάζεται να υπογράψει για δύο ακόμα χρόνια με την ομάδα, τόνισε: «Το 2025 ήταν μια κομβική στιγμή στη ζωή και την καριέρα μου. Μια πρόκληση ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, να αποδείξω πρώτα στον εαυτό μου ότι μπορώ να κερδίσω ξανά. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αριθμούς και ρεκόρ, αλλά το 2026 αντιπροσωπεύει μια επιπλέον πρόκληση. Η επιβεβαίωση της θέσης μου θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, αλλά έχουμε την ικανότητα να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το πακέτο Desmosedici GP, το οποίο είναι το πιο ανταγωνιστικό και αξιόπιστο. Η ανάκτηση της αυτοπεποίθησής μου στην οδήγηση μετά τον τραυματισμό μου, είναι ο πρώτος στόχος και στη συνέχεια η επίδειξη δύναμης στην πίστα με την Ducati, τα χρώματα της οποίας θα προσπαθήσω να τιμήσω όσο καλύτερα μπορώ και φέτος. Στις πρώτες προπονήσεις με τη μοτοσυκλέτα, η αίσθηση ήταν κάτι παραπάνω από θετική, αλλά η Μαλαισία θα είναι η πρώτη πραγματική δοκιμασία της σεζόν».

Από την πλευρά του, ο Φραντσέσκο Μπανιάια με το Νο63, είπε: «Αφήνω πίσω μου μια δύσκολη χρονιά, η οποία όμως με δίδαξε τόσα πολλά και ενίσχυσε περαιτέρω την επιθυμία μου να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό με τη νέα Desmosedici GP. Ήταν σημαντικό να φτάσουμε μέχρι το τέλος, χωρίς να τα παρατήσουμε ποτέ, να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση και να μάθουμε από κάθε εμπειρία. Μετράω τις ώρες μέχρι την πρώτη δοκιμή: είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στη δουλειά για να είμαι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και να διασκεδάσω».