Πλήρης γκάμα SEAT Leon κινητήρων βενζίνης, diesel, Mild Hybrid & Plug In Hybrid και βελτιωμένη διαθεσιμότητα με τιμές που ξεκινούν πλέον από 22.990€.

H TEXNOKAΡ ΜΑΕΕ ανακοινώνει νέο τιμοκατάλογο SEAT & CUPRA, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικά βελτιωμένες τιμές για το Leon.

Έτσι, η μείωση τιμής που προκύπτει στον νέο τιμοκατάλογο SEAT Leon κυμαίνεται από 300€ έως και 1.700€ ανάλογα με την έκδοση, ενώ ειδικά για το SEAT Leon PHEV η μείωση ανέρχεται σε 1.400€ και βελτιώνει περαιτέρω την τοποθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου ως το πιο προσιτό της αγοράς στη δημοφιλή, ιδιαίτερα για πωλήσεις Fleet λόγω του φορολογικού οφέλους για τον χρήστη, κατηγορία των αυτοκινήτων Plug In Hybrid.

Παράλληλα, στον νέο τιμοκατάλογο CUPRA περιλαμβάνεται βελτίωση κατά 1.000€ της τιμής και του CUPRA Leon PHEV.

Με τις παραπάνω αλλαγές, η εμπορική πρόταση της SEAT & CUPRA στην κατηγορία C προσφέρει εξαιρετική ανταγωνιστικότητα για ένα αυτοκίνητο πραγματικό ορισμό του value for money.

Ακολουθούν ενδεικτικές προτεινόμενες τιμές για αντιπροσωπευτικές εκδόσεις της γκάμας:

SEAT Leon 5d 1.0 TSI 110hp Style €22.990

SEAT Leon 5d 1.5 TSI 150hp FR €25.990

SEAT Leon 5d 1.5 mHEV 150hp FR DSG €28.490

SEAT Leon 5d 1.4 PHEV 204hp FR DSG €35.490.