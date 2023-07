Η FIAT συνεχίζει να δείχνει το δρόμο προς τη βιώσιμη αστική μετακίνηση, και παρουσιάζει το Νέο Fiat 600e, μία εξαιρετική προσθήκη στη γκάμα της μάρκας, που σηματοδοτεί και την επιστροφή της στο segment Β.

Και αυτό το κάνει παίρνοντας ως δεδομένο ότι έχει εκτιμηθεί μέχρι σήμερα από το segment Β, και αναβαθμίζοντάς το περεταίρω από κάθε άποψη: αυξημένοι χώροι, αυξημένη αυτονομία, αυξημένη αίσθηση Dolce Vita. Για να το θέσουμε απλά, το Νέο Fiat 600e συνδυάζει τα πλεονεκτήματα δύο κατηγοριών, (B & B-SUV), προσφέροντας μία ευχάριστη, απολαυστική και φιλική οδηγική εμπειρία.

Ακολουθώντας την επιτυχία του προγόνου και best-seller, του Fiat 600 της δεκαετίας του ‘50, ως καταξιωμένου οικογενειακού αυτοκινήτου, το Νέο Fiat 600e τοποθετείται στον πυρήνα του ταχύτατα αναπτυσσόμενου segment Β.

Το Νέο Fiat 600e αποτελεί την ιδανική λύση τόσο για τους λάτρεις των αστικών όσο και των υπερ-αστικών μετακινήσεων, όντας ταυτόχρονα και η τέλεια μετουσίωση των αξιών της μάρκας στον τομέα του Ιταλικού στυλ και της βιωσιμότητας. Είναι ‘cool’ και όμορφο, με γενναιόδωρες διαστάσεις με μήκος που φτάνει τα 4,17 μέτρα, άνετους χώρους για 5 επιβάτες και κορυφαίους για την κατηγορία αποθηκευτικούς χώρους μπροστά, ενώ εξασφαλίζει αυτονομία που υπερβαίνει τα 400χλμ. (WLTP συνδυασμένος κύκλος) και πάνω από 600χλμ. σε αστικό περιβάλλον (WLTP αστικός κύκλος), προσφέροντας παράλληλα χαρακτηριστικά ασφαλείας κορυφαίας τεχνολογίας.

Το Nέο Fiat 600e, διατίθεται σε δύο διαφορετικές αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, την έκδοση La Prima και την έκδοση (600e)RED, αποτελεί μία πρόταση οικογενειακού αυτοκινήτου που προσφέρει αυθεντική εμπειρία Ιταλικής Dolce Vita, εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ φροντίζει και για ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας.

Νέο Fiat 600e

Διαθέσιμο με 5θυρο αμάξωμα, το Νέο Fiat 600e προσφέρει εντυπωσιακό εσωτερικό 5 θέσεων και 15 λίτρα εσωτερικών αποθηκευτικών χώρων. Οι πελάτες μπορούν να φυλάξουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στην έξυπνα διαμορφωμένη κεντρική κονσόλα– η οποία διαθέτει ένα αποκλειστικό κάλυμμα και ποτηροθήκες για τον καφέ ή το νερό σας, τσέπες στα καθίσματα και στρατηγικά κατανεμημένους, εσωτερικούς χώρους αποθήκευσης. Το πορτμπαγκάζ, επίσης γενναιόδωρων διαστάσεων, έχει χωρητικότητα που φτάνει τα 360 λίτρα.

Πέρα από την ευελιξία στην εσωτερική διαμόρφωση, το μοντέλο διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες ηλεκτροκίνησης. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χωρητικότητας 54 kWh εξασφαλίζουν στο Νέο 600e αυτονομία άνω των 400 km σε συνδυασμένο κύκλο WLTP, και περισσότερα από 600 km σε αστικό κύκλο, καθιστώντας το νέο Fiat 600e ιδανικό όχημα τόσο για καθημερινή χρήση στην πόλη, αλλά και για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου.

Για τη βελτιστοποίηση του χρόνου φόρτισης, το νέο 600e είναι εξοπλισμένο με σύστημα ταχείας φόρτισης 100 kW. Για μία φόρτιση έως το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας, για παράδειγμα, χρειάζεται λιγότερο από μισή ώρα, δηλαδή τον ίδιο περίπου χρόνο που χρειάζεται για να την προετοιμασία μίας απόδρασης με το αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο. Το μοντέλο συνοδεύεται επίσης με ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW και καλώδιο Mode 3, για οικιακή ή δημόσια φόρτιση, που εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε λιγότερο από 6 ώρες. Ο κινητήρας αποδίδει 115 kW, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 9,0 δευτερόλεπτα. Το νέο Fiat 600e προσφέρει δυνατότητα επιλογής τρόπου οδήγησης: κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει τον προσωπικό του τρόπο οδήγησης, χάρη στα τρία διαθέσιμα προγράμματα– eco, normal, sport.

Στα μέσα του 2024, η γκάμα θα συμπληρωθεί και με μία υβριδική έκδοση κινητήρα.

Εμβληματικό εξωτερικά, Dolce Vita εσωτερικά

Το Νέο Fiat 600e, το μεγαλύτερο αδελφάκι του 500e, έχει πάρει το όνομά του από το αρχικό 600 και ενσωματώνει όλα τα ‘cool’ χαρακτηριστικά και το μοντέρνο στυλ της Ιταλικής σχολής. Ο εξωτερικός και εσωτερικός σχεδιασμός ενσωματώνει ιδανικά το Ιταλικό γούστο και τη φιλοσοφία της Dolce Vita. Με λίγα λόγια, το Νέο Fiat 600e προσφέρει αυθεντική αίσθηση ευχαρίστησης όπως αυτή είναι συνυφασμένη με το Ιταλικό DNA.

Σε σύγκριση με το νέο 500, η αναβαθμισμένη εμφάνισή του, διαθέτει ένα πιο ξεκάθαρο και πιο δυναμικό εμπρός μέρος, ανανεωμένο ασημί λογότυπο ‘600’ τόσο εμπρός όσο και πλευρικά, και ανανεωμένη φωτιστική ταυτότητα LED. Η κομψή αλλά δυναμική εξωτερική εμφάνιση ενισχύεται από τους μεγαλύτερους τροχούς (έως 18” με διάμετρο 690 mm), τα μαύρα ματ πλευρικά ‘skirts’ (φούστες) και θόλους τροχών, ενώ το τυπικό ιταλικό στυλ κάνει αισθητή την παρουσία του με την ιταλική σημαία στον πίσω προφυλακτήρα. Επιπλέον μια σειρά από χαρακτηριστικά τονίζουν τις εξωτερικές γραμμές του, όπως οι μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες, οι χρωμιωμένες πινελιές και οι διακοσμητικές λεπτομέρειες στα πίσω φώτα.

Στο εσωτερικό, το νέο Fiat 600e αντανακλά τέλεια την ιταλική Dolce Vita και την πιο ‘pop’ πλευρά του χαρακτήρα της μάρκας, χάρη σε πολλά χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν την πιο ευχάριστη εμπειρία στους επιβάτες του. Πάνω απ’όλα, το νέο Fiat 600e είναι το πρώτο compact μοντέλο που προσφέρει την επιλογή της χρωματοθεραπείας. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν έως και 8 διαφορετικά χρώματα τόσο για το φωτισμό του εσωτερικού, όσο και για την οθόνη του ηχοσυστήματος, με έναν προεπιλεγμένο συνδυασμό σε στυλ ‘ήχος & φως’, και τη δυνατότητα επιλογής από ένα σύνολο 64 διαφορετικών συνδυασμών, για μια πρωτόγνωρη ολιστική χρωματική εμπειρία. Για ένα ολοκληρωμένο ιταλικό spa, το κάθισμα του οδηγού διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση καθώς και λειτουργία μασάζ, για χαλάρωση μετά από ένα μακρύ ταξίδι ή μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Το νέο Fiat 600e προσφέρει επίσης ταπετσαρίες καθισμάτων από συνθετικό δέρμα Ivory με μονόγραμμα FIAT σε τιρκουάζ απόχρωση, και θέρμανση 3 σταδίων για μέγιστη άνεση και κορυφαία ποιότητα.

Με βελούδινα πατάκια, ασύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (40/60), θύρες USB type A & type C + type C για τους πίσω επιβάτες, ασύρματη επιφάνεια φόρτισης smartphone και είσοδος χωρίς κλειδί με αισθητήρα προσέγγισης – ώστε να μην μείνει ποτέ το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο –να συμπληρώνουν τον εξοπλισμό και να αποτελούν εγγύηση για μία άνετη και ευχάριστη οδηγική εμπειρία.

Αναβαθμισμένη τεχνολογία: κορυφαία χαρακτηριστικά ασφαλείας και δυνατότητες δικτύωσης

Το Νέο Fiat 600e διαθέτει πλήθος κορυφαίων συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης, τα οποία το καθιστούν ιδανικό για την καθημερινή ζωή. Προσφέρει ημι-αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια και άνεση στο ταξίδι σας.

Το σύστημα Adaptive Cruise Control (ACC) αναλαμβάνει να φρενάρει ή να επιταχύνει το αυτοκίνητο, ανάλογα με το ρυθμό κίνησης των υπολοίπων αυτοκινήτων. Το σύστημα Intelligent Speed Assist, αναγνωρίζει τις πινακίδες με τα όρια ταχύτητας και προτείνει στον οδηγό να τα σεβαστεί, ενώ το σύστημα Blind Spot Detection ελέγχει με τη βοήθεια αισθητήρων υπερήχων, τα τυφλά σημεία και προειδοποιεί τον οδηγό για την παρουσία άλλων οχημάτων, ενεργοποιώντας μία φωτεινή ένδειξη στον εξωτερικό καθρέφτη της αντίστοιχης πλευράς. Στα συστήματα κορυφαίας τεχνολογίας συμπεριλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία Stop&Go, το ηλεκτρικό χειρόφρενο, το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης που αναγνωρίζει πεζούς και ποδηλάτες, το σύστημα αναγνώρισης κόπωσης του οδηγού που παρακολουθεί το επίπεδο επαγρύπνησης του οδηγού. Τέλος, οι αισθητήρες περιφερειακής κάλυψης 360° και η κάμερα οπισθοπορείας με ορατότητα 180° και δυναμικές γραμμές καθοδήγησης, βοηθούν στην αποφυγή τυχόν εμποδίων κατά την εκτέλεση περίπλοκων ελιγμών και στο παρκάρισμα.

Όσον αφορά την άνεση και τη συνδεσιμότητα, το νέο Fiat 600e διαθέτει πλήθος χαρακτηριστικών που θα κάνουν κάθε ταξίδι πολύ πιο ευχάριστο και απροβλημάτιστο. Είναι εξοπλισμένο με hands free ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών – ότι καλύτερο για τους γονείς που έχουν τα χέρια τους πάντα γεμάτα με χιλιάδες πράγματα-, τέσσερα ηλεκτρικά παράθυρα, αυτόματο κλιματισμό, καθώς και αισθητήρες φωτός και βροχής. Επιπλέον το ηχοσύστημα με 6 ηχεία, πλήρως διαμορφώσιμη οθόνη 10.25” με λειτουργία πλοήγησης, ραδιόφωνο, ασύρματα CarPlay και Android Auto, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 7”, και η προσφορά δικτυωμένων υπηρεσιών, συμπληρώνουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό .

Το Fiat 600e προσφέρει το σύστημα υπηρεσιών Uconnect που υποστηρίζουν σε καθημερινή βάση τους χρήστες : λειτουργία φωνητικών εντολών για επικοινωνία με την ενσωματωμένη δικτυωμένη πλοήγηση, σύστημα πλοήγησης της TomTom με αυτόματη ενημέρωση χαρτών, και εμφάνιση όλων των διαθέσιμων σταθμών φόρτισης στην επιλεγμένη διαδρομή, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε δημόσιους δρόμους, που εξοικονομούν χρόνιο και χρήμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τέλος, με την εφαρμογή FIAT, η ευκολία και η άνεση περνάνε σε άλλο επίπεδο. Ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα για την, ακόμα και εξ αποστάσεως, ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών του αυτοκινήτου (π.χ. χρήση φώτων, κόρνας, κεντρικό ξεκλείδωμα/κλείδωμα θυρών, θέρμανση και κλιματισμός).

Η κορυφαία έκδοση La Prima, και η πιο προσιτή (RED)

Προσανατολισμένο προς τους νέους που αναζητούν μια ηθική και φιλική προς το περιβάλλον λύση μετακίνησης, το Νέο Fiat (600e)RED αποτελεί την πιο προσιτή έκδοση του νέου Fiat 600e, και είναι ένα ακόμα βήμα της συνεργασίας με την (RED), που ξεκίνησε το 2021 και βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή. Ακολουθώντας τα βήματα του Νέου (500)RED, η αποστολή του είναι «ότι είναι καλό για τους ανθρώπους είναι και καλό για τον πλανήτη»: πρόκειται ουσιαστικά για ένα ηλεκτρικό μοντέλο, που σέβεται το περιβάλλον και συμβάλλει για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Αυτή η αποστολή προχωρά τώρα ακόμη περισσότερο με τη (RED), τον οργανισμό που ιδρύθηκε το 2006 για την καταπολέμηση του AIDS και τη διασφάλιση ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στους τρόπους πρόληψης και την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Το νέο Fiat (600e)RED χρησιμοποιεί ως σήμα κατατεθέν το κόκκινο χρώμα, τόσο εξωτερικά – από το αμάξωμα μέχρι τα εμπρός και πίσω λογότυπα, – όσο και στο ταμπλό, και τα σχεδιαστικά στοιχεία στα ειδικά για την έκδοση καθίσματα από ανακυκλωμένο ύφασμα. Το μαλακό κάλυμμα (RED) της κεντρικής κονσόλας, χρησιμεύει ως έξτρα υπενθύμιση αυτής της συνεργασίας. Δύο ακόμη χρώματα είναι διαθέσιμα για επιπλέον εξατομίκευση: το μαύρο και το λευκό.

Το νέο Fiat 600e La Prima προσφέρει 100% στυλ, τεχνολογία και άνεση, εξασφαλίζοντας έτσι μια καθηλωτική εμπειρία της Ιταλικής Dolce Vita. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά χρώματα που θυμίζουν την ιταλική ομορφιά και τα φυσικά τοπία: Sun of Italy, Sea of Italy, Earth of Italy, Sky of Italy.