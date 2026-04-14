Nissan: Το Juke και ηλεκτρικό – Την άνοιξη του 2027 στην αγορά

Κι ενώ περιμένουμε στην ελληνική αγορά, αλλά και σε άλλες αγορές της Ευρώπης, τα αμιγώς ηλεκτρικά Nissan Micra και Leaf, η ιαπωνική μάρκα συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων.

Έχοντας προαναγγείλει την παρουσίαση ενός ακόμα ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης (κατηγορία Α), η Nissan αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες του αμιγώς ηλεκτρικού Juke, το οποίο θα πλασαριστεί δίπλα στο νέο μικρό, το νέο Micra (κατηγορία Β), το Leaf τρίτης γενιάς, το crossover Ariya και το Townstar LCV.

Το πρώτο 100% ηλεκτρικό Juke, θα βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV και θα κατασκευάζεται στο Σάντερλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου, εκεί όπου παράγεται και το νέο Leaf, και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη.

Πρόκειται δε, να το δούμε στην αγορά την άνοιξη του 2027.

Σημειώνω ότι από την κυκλοφορία του το 2010, το Juke έχει πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο μονάδες σε όλη την Ευρώπη, αναδιαμορφώνοντας την κατηγορία των compact crossover με τον τολμηρό και αντισυμβατικό σχεδιασμό του.

Παράλληλα με την επεκτεινόμενη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων της, η Nissan συνεχίζει να προσφέρει την υβριδική τεχνολογία e‑POWER στο Qashqai e‑POWER, ενώ θα διατηρηθεί στη γκάμα και το Juke HEV, ώστε να υπάρχουν κι άλλες επιλογές αγοράς. που ταιριάζουν στις ανάγκες τους σήμερα.