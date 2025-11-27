Nissan: Το Leaf σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες των Ευρωπαίων

Το 2026 θα λανσαριστεί στην Ελλάδα το ολοκαίνουργιο Nissan LEAF, το οποίο είναι πολύ προχωρημένο σχεδιαστικά και δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη γενιά του μοντέλου, που είχε πιο συντηρητικές γραμμές, αλλά ήταν το πρώτο 5θυρο, 5θέσιο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που κυκλοφόρησε.

Το νέο Nissan LEAF, αποτελεί προϊόν που στηρίχτηκε στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την αρχική σύλληψη του μοντέλου έως τον τελικό σχεδιασμό, κάθε στάδιο βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα, καινοτόμο προσέγγιση και βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι οδηγοί χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους.

Σε ένα βίντεο αποτυπώνονται όλα όσα συνετέλεσαν στη δημιουργία του μοντέλου.

Μετά από 28 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα οδήγησης LEAF παγκοσμίως, η νέα γενιά ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναζητά απρόσκοπτη τεχνολογία, πρακτικότητα και αυτονομία χωρίς συμβιβασμούς.