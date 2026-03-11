Nissan: Το X-Trail έρχεται αναβαθμισμένο, δικίνητο και τετρακίνητο

Από την Απρίλιο του 2026 θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες το αναβαθμισμένο Nissan X-Trail.

Το εκ των πιο αναγνωρίσιμων SUV, εδώ και 25 χρόνια, έρχεται ανανεωμένο σε εμφάνιση, με τη μεγαλύτερη μάσκα V-Motion, τις ζάντες ελαφρού κράματος 19 ιντσών, τους μαύρους καθρέπτες και τις μαύρες λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, στους θόλους των τροχών και στα πλαϊνά προστατευτικά.

Μπροστά, η ανανεωμένη γρίλια και οι πλευρικοί αεραγωγοί, πλαισιώνονται από νέους προφυλακτήρες, ενώ τα LED πίσω φώτα τονίζουν την χαρακτηριστική φωτιστική ταυτότητα του μοντέλου.

Στην καμπίνα υπάρχουν νέα υλικά, δερμάτινη ταπετσαρία με τρισδιάστατο σχέδιο, υψηλής ποιότητας συνθετικό δέρμα και εκλεπτυσμένη κεντρική κονσόλα με καφέ ξύλο. Παράλληλα, το φρεσκαρισμένο X-Trail διαθέτει θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, σύστημα τριζωνικού κλιματισμού και οθόνη infotainment 12,3 ιντσών. Τα πίσω συρόµενα καθίσματα αναδιπλώνουν 40/20/40 για μεγαλύτερη ευελιξία, προσφέρεται premium ηχοσύστημα BOSE με 10 ηχεία, θερμαινόμενο παρμπρίζ και κοτσαδόρος.

Επίσης, για πρώτη φορά το μοντέλο εφοδιάζεται με το τελευταίας γενιάς σύστημα infotainment NissanConnect, προσφέροντας μια διαισθητική και πλήρως hands-free εμπειρία στην καμπίνα. Οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant, δυνατότητα λήψης εφαρμογών από το Play Store και ενημερώσεις καιρού – όλα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους.

Κι ακόμα, διαθέσιμο είναι και το αναβαθμισμένο 3D Around View Monitor 8 σημείων, εξοπλισμένο με ευρυγώνιες εξωτερικές κάμερες, για 3D περιφερειακή θέαση γύρω από το όχημα σε χαμηλές ταχύτητες, με λειτουργίες όπως η θέαση «αόρατου» καπό (Invisible Hood View) και η T-Junction view.

Το Nissan X-Trail φέρει και αναβαθμίσεις στο ProPILOT Assist, για πιο ομαλές αντιδράσεις, βελτιωμένη αναγνώριση πινακίδων ταχύτητας, πιο ακριβή ανίχνευση σημάτων κυκλοφορίας, ομαλότερη πέδηση και επιτάχυνση, και πιο σταθερή διατήρηση λωρίδας, ειδικότερα σε στενές λωρίδες.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο με το υβριδικό κινητήριο σύστημα e-POWER, που αποδίδει 204 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση και 213 ίππους στην τετρακίνητη με σύστημα e-4ORCE. Και οι δύο εκδόσεις έχουν χαμηλή κατανάλωση, 5,7 λίτρα στα 100 χλμ.

Καταλήγοντας, θα προσφέρεται και έκδοση N-Trek με πιο περιπετειώδη χαρακτήρα, καθώς ξεχωρίζει από τις λεπτομέρειες στην εμφάνιση, τις μαύρες ράγες οροφής, τη νέα ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή και τα κατασκευασμένα από αδιάβροχο ύφασμα CellCloth, καθίσματα.

Παραγγελίες από τον Απρίλιο και παραδόσεις τον Σεπτέμβριο.