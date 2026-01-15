Ντακάρ 2026: Η νίκη θα κριθεί στις λεπτομέρειες και ίσως στα δευτερόλεπτα

Με δύο ειδικές διαδρομές να απομένουν για την ολοκλήρωση του 48ου Ράλι Ντακάρ, είναι αλήθεια ότι η νίκη θα κριθεί στις λεπτομέρειες και ίσως στα δευτερόλεπτα.

Το επισημαίνω αυτό διότι είναι τέτοια η δυναμική των οδηγών, που σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα που θα εκραγεί στα τελευταία χιλιόμετρα του αγώνα. Και τότε θα έχουμε τον νικητή.

Στην 11η από τις 13 ειδικές διαδρομές του αγώνα, η Ford έκανε το 1-2-3 με Ekstrom, Dumas και Sainz, ενώ ο Henk Lategan της Toyota έπαθε ζημιά στο Hilux, έχασε πάνω από μια ώρα, αρχικά, και μετά τέθηκε εκτός μάχης και ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης της νίκης. Σημειώνω ότι μετά από 11 ειδικές διαδρομές, το μόνο Toyota είναι με τον Price στην 8η θέση, με 57 λεπτά απόσταση από τον πρωτοπόρο Nasser Al-Attiyah με το Dacia.

Ο Καταριανός οδηγός έχει πίσω του μόλις 8 λεπτά και 40 δευτ. τον Nani Roma με Ford Raptor, ενώ τρίτος πέρασε ο Sebastian Loeb με ένα ακόμα Dacia. Στην 4η και 5η θέση οι Ekstrom και Sainz με Ford, όντας 28 λεπτά πίσω από την κορυφή.

Ακολουθούν Serradori με Century και Moraes με Dacia, ενώ τη δεκάδα κλείνουν με δύο Toyota οι Varaiawa και Botterill.

Στις μοτοσυκλέτες, ο Benavides με ΚΤΜ πέρασε μπροστά και μόλις 23 δευτ. βρίσκεται πίσω του ο Brabec με Honda. Ακολουθούν από κοντά Schareina και Sanders με Honda και ΚΤΜ.