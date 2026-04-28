Ο Φράνκο Κολαπίντο ξετρέλανε 600.000 Αργεντινούς με σόου στο Μπουένος Άιρες

Ο Φράνκο Κολαπίντο είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός Αργεντινός οδηγός στη Formula 1, τρέχοντας με την Alpine.

Με την Αργεντινή να απουσιάζει από το καλεντάρι της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού από το 1998, πιέζοντας πολύ για να επανέλθει στο πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε ένα όμορφο σόου στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, που συγκέντρωσε 600.000 Αργεντινούς.

Ηταν τόσοι πολλοί, που Grand Prix της Formula 1 δεν συγκεντρώνει ολόκληρο το τριήμερο!

Ο 22χρονος οδηγός, που έκανε ντεμπούτο στα μέσα του 2024 με τη Williams στη Formula 1, βρίσκεται από το 2025 στην Alpine.

Στο σόου οδήγησε μια Lotus E20 του 2012 που τροφοδοτούνταν από έναν κινητήρα Renault V8, το ίδιο σύνολο με το οποίο κέρδισε ο Κίμι Ραϊκόνεν στο Άμπου Ντάμπι εκείνη τη χρονιά.

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στους δρόμους του Παλέρμο, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της πόλης, ο Κολαπίντο ολοκλήρωσε δύο γύρους περίπου 15 λεπτών ο καθένας, με τη Lotus θα χρώματα της Alpine, και ξετρέλανε το κοινό κατά μήκος της Avenida Libertador, κάνοντας και ντόνατς.

Για να συνδεθεί το παρελθόν με το μέλλον, ο Κολαπίντο οδήγησε και μια ρέπλικα Mercedes W196, που ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο ο Αργεντινός Χουάν Μανουέλ Φάντζιο κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1954 και το 1955.

«Αγαπώ τους Αργεντινούς. Είμαστε οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο και είναι υπέροχο να το δείχνουμε αυτό, γιατί δείχνουμε στη Formula 1 ότι αξίζουμε να επιστρέψουμε στο ημερολόγιο και ότι αξίζουμε να έχουμε ξανά έναν αγώνα», είπε ο νεαρός οδηγός, ο οποίος πριν μερικές ημέρες επισκέφθηκε και το Oscar y Juan Galvez Autodrome, την πίστα που ανακατασκευάζεται για να φιλοξενήσει το MotoGP από τις αρχές του 2027.