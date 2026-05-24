Ο George Russell στην pole position και για το σημερινό Grand Prix στον Καναδά

Με κεκτημένη ταχύτητα από την pole position στον αγώνα Sprint του Σαββάτου, που μετατράπηκε σε νίκη, ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την pole position και για το σημερινό Grand Prix της Formula 1 στον Καναδά, στον 5ο αγώνα της χρονιάς.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes, κατάφερε και πάλι να υπερισχύσει του ομόσταβλού του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία με 18 πόντους διαφορά από τον ίδιο και θέλει να μειώσει όσο τίποτα άλλο αυτή τη διαφορά.

Στην 3η και 4η θέση οι δύο McLaren, με τον νυν παγκόσμιο πρωταθλητή Λάντο Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστρι, ενώ στην 3η σειρά της εκκίνησης, από την 5η θέση, ο πολύ δυνατός Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari θα προσπαθήσει να ανέβει στο βάθρο που στερήθηκε λόγω φθαρμένων ελαστικών στον αγώνα Sprint.

Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford θα είναι 6ος και ανάφερε ότι το αυτοκίνητό του ήταν σαν να «οδηγούσε σε πάγο», με τον ομόσταβλό του Ισάκ Χάτζαρ στην 7η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ στην 8η με τη Ferrari.

Αφού πήρε έναν βαθμό στο Sprint, ο οδηγός της Racing Bulls – Ford, Άρβιντ Λίντμπλαντ, συνέχισε εντυπωσιακά μα την 9η θέση στην εκκίνηση, μπροστά από τον Φράνκο Κολαπίντο της Alpine.

Τα δύο Audi με Χούλκενμπεργκ και Μπορτολέτο σε θέσεις 11 και 13, ο Λόουσον με Racing Bulls – Ford στην θέση 12, στη 14 ο Γκασλί με την άλλη Alpine, και ακολουθούν: Σάινθ με Williams, Μπέρμαν και Οκόν με τις δύο Haas, Αλμπον με Williams, Αλόνσο και Στρολ με τις δύο Aston Martin σε θέσεις 19-21 και οι Πέρες – Μπότας με τις δύο Cadillac σε θέσεις 20-22.

Σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, το μεγάλο Grand Prix.