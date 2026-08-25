Ο Mitch Evans, με τις περισσότερες νίκες στη Formula E, πήγε στην Opel

Ο 32χρονος Νεοζηλανδός Μιτς Έβανς, που έως τον τελευταίο αγώνα στο Λονδίνο πάλεψε για τον πρώτο του τίτλο στη Formula E, αλλά έμεινε τρίτος με 160 βαθμούς, έναντι 164 του Τζέικ Ντένις και 169 του Πασκάλ Βερλάιν, θα οδηγεί για την Opel στη σεζόν 2026/2026.
Με 16 νίκες στο ενεργητικό του, σε 143 εκκινήσεις, ο πολυνίκης του Πρωταθλήματος Ηλεκτρικών Μονοθεσίων, αφήνει τη Jaguar για την Opel, που θα κάνει το ντεμπούτο της στη Formula E, με μονοθέσια GEN4.
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Η εμπειρία του Έβανς θα συνδυαστεί με το ταλέντο του Τεό Πουρσέ, του 22χρονου Γάλλου που έχει κατακτήσει τον τίτλο στη Formula 2 το 2023, τον τίτλο Formula 4 το 2019 και την κατηγορία junior της γαλλικής σειράς Formula 4 το 2018. Εκτός από τα επιτεύγματά του στους αγώνες μονοθέσιων, ο Πουρσέ εντυπωσίασε επίσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA.
«Έχουμε εξασφαλίσει την ομάδα των ονείρων μας. Ο Μιτς ήταν ο προτιμώμενος υποψήφιος για την ομάδα Opel GSE Formula E από την αρχή. Η δέσμευσή του υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τη σοβαρότητα ολόκληρου του έργου», δήλωσε ο διευθυντής Motorsport και αρχηγός ομάδας της Opel, Γιοργκ Σροτ.
Ο ίδιος ο Έβανς ανυπομονεί για την αλλαγή και τη συνεργασία με την Opel. «Είμαι περήφανος που είμαι εργοστασιακός οδηγός της Opel και που είμαι μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου στη Formula E. Μετά από δέκα χρόνια με έναν κατασκευαστή, ήρθε η ώρα να αναλάβω μια νέα πρόκληση. Το άλμα στα αυτοκίνητα GEN4 αντιπροσωπεύει την τέλεια στιγμή για να ξεκινήσω κάτι νέο. Η ομάδα δεν έρχεται στη σειρά απλώς για να ανταγωνιστεί: η Opel είναι εδώ για να κερδίσει, και αυτό ακριβώς επιδιώκω. Ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλήματος παραμένει σαφώς ο μεγάλος στόχος για μένα, κι από αυτή την άποψη έχω ακόμα να τακτοποιήσω λογαριασμούς στη Formula E», είπε ο Έβανς.
Ο Μιτς Έβανς έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα χρώματα της Opel, κατά την παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού Opel Corsa GSE, το οποίο θα αποκαλυφτεί επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού στις 12 Οκτωβρίου 2026.