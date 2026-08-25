Ο Mitch Evans, με τις περισσότερες νίκες στη Formula E, πήγε στην Opel

Ο 32χρονος Νεοζηλανδός Μιτς Έβανς, που έως τον τελευταίο αγώνα στο Λονδίνο πάλεψε για τον πρώτο του τίτλο στη Formula E, αλλά έμεινε τρίτος με 160 βαθμούς, έναντι 164 του Τζέικ Ντένις και 169 του Πασκάλ Βερλάιν, θα οδηγεί για την Opel στη σεζόν 2026/2026.

Με 16 νίκες στο ενεργητικό του, σε 143 εκκινήσεις, ο πολυνίκης του Πρωταθλήματος Ηλεκτρικών Μονοθεσίων, αφήνει τη Jaguar για την Opel, που θα κάνει το ντεμπούτο της στη Formula E, με μονοθέσια GEN4.

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Η εμπειρία του Έβανς θα συνδυαστεί με το ταλέντο του Τεό Πουρσέ, του 22χρονου Γάλλου που έχει κατακτήσει τον τίτλο στη Formula 2 το 2023, τον τίτλο Formula 4 το 2019 και την κατηγορία junior της γαλλικής σειράς Formula 4 το 2018. Εκτός από τα επιτεύγματά του στους αγώνες μονοθέσιων, ο Πουρσέ εντυπωσίασε επίσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA.