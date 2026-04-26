Ο ψύχραιμος Ogier κέρδισε τη φοβερή μάχη στη Γκραν Κανάρια

Μια ακόμα σπουδαία νίκη στο παλμαρέ του Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος έχει 9 παγκόσμιους τίτλους στο WRC και αν έτρεχε και φέτος όλο το πρωτάθλημα, πάλι πρώτο φαβορί θα ήταν.

Ο οδηγός της Toyota, που δεν έτρεξε στο ράλι Κροατίας πριν μερικές ημέρες, επέστρεψε δυνατός και παρά την έντονη πίεση τόσο χθες όσο και σήμερα, του ομόσταβλού του Όλιβερ Σόλμπεργκ, κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό στη Λας Πάλμας 19,9 δευτερόλεπτα μπροστά από τους Έλφιν Έβανς και Σάμι Παχάρι, επίσης με Toyota.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γιατί ο Σόλμπεργκ δεν ανέβηκε στο βάθρο, εκεί που ήταν μόλις 2,2 δευτ. πίσω από τον Οζιέ, οφείλεται σε ένα λάθος πάνω στην πίεσή του να κάνει ακόμα καλύτερο χρόνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Ο Σουηδός, στην προ-τελευταία ειδική διαδρομή, βγήκε εκτός δρόμου, χτυπώντας άσχημα το Yaris και εγκαταλείποντας δραματικά, χωρίς να πάρει βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, η Toyota, με τις 3 θέσεις στο βάθρο, έφτασε τις 300 θέσεις στο βάθρο στο WRC, κι έπεται συνέχεια.

«Ήταν, πρώτα απ’ όλα, πολύ ευχάριστο. Είχαμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο να οδηγήσουμε ξανά και ήταν πολύ διασκεδαστικό, οπότε μπράβο σε όλη την ομάδα. Ήταν εξαιρετικά κοντά όλο το Σαββατοκύριακο με τους συμπαίκτες μου, ειδικά με τον Όλιβερ. Είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να τερματίσουμε όλοι μαζί και να φέρουμε αυτό το θέαμα στο τέλος, αλλά από την πλευρά μας, νομίζω ότι κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω ένα νέο ράλι», είπε ο Οζιέ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Εκτός βάθρου έμεινε με ένα ακόμα Yaris, ο Τακαμότο Κατσούτα, νικητής σε Κένυα και Κροατία, και ακολούθησαν τα τρία Hyundai που δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικά: Αντριέν Φορμό, Τιερί Νεβίλ και Ντάνι Σόρντο, στην επανεμφάνισή του.

Στην 8η θέση ο Τζόσουα ΜακΕρλιν με M-Sport Ford.

Ο Γιόχαν Ροσέλ ήταν 9ος και σημείωσε δύο συνεχόμενες νίκες WRC2 με τη Lancia.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται σε χώμα τον επόμενο μήνα στην Πορτογαλία, για τον 6ο αγώνα της σεζόν, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου.

Βαθμολογία οδηγών: Έβανς 101, Παχάρι 99, Κατσούτα 72, Σόλμπεργκ 68.

Βαθμολογία ομάδων: Toyota 265, Hyundai 167, M-Sport Ford 63.