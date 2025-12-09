Ολυμπία Οδός: Και τώρα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, της Ολυμπίας Οδού, που λειτουργεί πλήρως από τις 4 Δεκεμβρίου 2025, έφερε στο προσκήνιο εκ νέου την επέκτασή του.

Το πολυσυζητημένο τμήμα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, μήκους 90 χλμ., αποτελεί διακαή πόθο πολλών, για πολλούς λόγους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στις αρχές του 2026, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να καταθέσει –όπως έκανε και με την Πατρών – Πύργου – τεκμηριωμένο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το έργο θα είναι συγχρηματοδοτούμενο.

Το κόστος κατασκευής αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ, και για να καλυφθούν η Ολυμπία Οδός θα ζητήσει 3ετή παράταση της παραχώρησης, δηλαδή έως το 2047.

Εφόσον όλες οι ενέργειες πραγματοποιηθούν εγκαίρως, ίσως στις αρχές του 2027 να έχουμε εργοτάξια, με 3 χρόνια για την ολοκλήρωση του έργου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βασικά σημεία που επιβάλλουν να γίνει το έργο

Υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό της Ολυμπίας Οδού ως παραχώρηση από το 2008 που συστάθηκε

Απεντάχθηκε από τον σχεδιασμό το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης

Η κατασκευή του αναδεικνύει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, καθώς δεν θα μένουν αποκομμένες περιοχές.

Μπορεί να θεωρείται ένας δρόμος που θα έχει μικρή, σχετικά, κυκλοφορία, μικρότερη του Πάτρα – Πύργος, όμως θα καλύψει την ενδοχώρα της Πελοποννήσου με αυτοκινητόδρομο.

Θα ενωθεί με τον αυτοκινητόδρομο Μορέα (Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα) στο ύψος της Τσακώνας.

Ο σχεδιασμός και τα ζητήματα

Η Ολυμπία Οδός έχει προχωρήσει τις μελέτες κατασκευής και κυκλοφορίας και ήδη έχει παραδώσει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα πρώτα στοιχεία.

Τα σχέδια έχουν ωριμάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και προβλέπεται ήπια κατασκευή, λόγω και του οικοσυστήματος Καϊάφα, για το οποίο υπήρξαν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Προκρίνεται η λύση αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με στηθαίο στη μέση, και χωρίς Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), διότι η κυκλοφορία θα είναι χαμηλή και υποστηρίζεται από δύο λωρίδες. Αυτό θα συμβεί για τα 60 από τα συνολικά 90 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου.

Θα υπάρξει μόνο μια διπλή σήραγγα, στην αρχή του έργου, ενώ οι εργασίες στο οικοσύστημα Καϊάφα θα είναι ήπιας παρέμβασης, ώστε να μη διαταραχθεί η κατάσταση με τα υπόγεια ύδατα κλπ.