Όμιλος BMW: Με δημοψηφίσματα κατασκευάζονται τα εργοστάσια

Στο τρίτο μέρος των αναφορών μου σε όσα είδα επισκεπτόμενος τις εγκαταστάσεις του ομίλου BMW στο Μόναχο και ευρύτερα στη Βαυαρία, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι η συνομιλία του ομίλου με την τοπική κοινωνία.

Κι ενώ στα προηγούμενα άρθρα αναφέρθηκα στη σχέση του ομίλου BMW με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις οργανώσεις που στηρίζει σε όλο τον κόσμο, σήμερα θα δώσω ένα παράδειγμα για το πώς σκέφτονται όταν πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τοποθεσία, Irlbach–Straßkirchen, όπου πήγα. Εκεί ο όμιλος κατασκευάζει ένα από τα πέντε νέα εργοστάσια συναρμολόγησης παγκοσμίως για μπαταρίες υψηλής τάσης έκτης γενιάς. Η τοποθεσία επιλέχθηκε ανάμεσα σε περίπου 20 άλλες, επειδή βρήκε μια ενιαία, μεγάλη έκταση, από ένα βαρόνο, αν θυμάμαι καλά.

Όμως, δεν πήγε να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο, λαμβάνοντας μόνο τις απαραίτητες εγκρίσεις από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς. Ζήτησε και τη γνώμη των δήμων της περιοχής, οι οποίοι προχώρησαν σε δημοψήφισμα, με το 75,3% των πολιτών να αποδέχονται με ικανοποίηση την κατασκευή του εργοστασίου καθώς θα δημιουργήσει έως και 1.600 νέες θέσεις εργασίας, με μακροπρόθεσμα οφέλη για την περιοχή.

Κι αυτό για να αντιληφθούμε πώς πρέπει να γίνονται οι σοβαρές επενδύσεις.

Και πάμε παρακάτω.

Η βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων

Τα τελευταία 5 χρόνια, ο όμιλος BMW έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ στις μονάδες παραγωγής του στη Βαυαρία. Ήδη, από το 2020, ο όμιλος προμηθεύεται όλη την εξωτερική ισχύ που απαιτείται για την παραγωγή στα εργοστάσιά του από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μάλιστα, όπως είδα, το εργοστάσιο στο Μόναχο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία μετασχηματισμού που θα του επιτρέψει να παράγει αποκλειστικά πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα από τα τέλη του 2027.

Επίσης, το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών υψηλής τάσης στο Irlbach-Straßkirchen (Ίρλμπαχ-Στράσκιρχεν), θα αποτελέσει ένα ακόμη βασικό δομικό στοιχείο για τη Neue Klasse.

Όλες οι τοποθεσίες παραγωγής ακολουθούν τις αρχές του BMW iFACTORY, ενσωματώνοντας την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους.

Ευθύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφοδοσίας

Με ένα παγκόσμιο δίκτυο περίπου 2.700 άμεσων προμηθευτών – περισσότεροι από τους μισούς με μονάδες παραγωγής στη Γερμανία – η εταιρεία προωθεί την καινοτομία, την τυποποίηση και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Η έμφαση δίνεται στη συστηματική απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, ιδίως εντός της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και στην ψηφιοποίηση και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Βιωσιμότητα μέσω καινοτομίας

Ο όμιλος στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 90% από τα επίπεδα του 2019, έως το 2050, υιοθετώντας έναν νέο τρόπο σκέψης – από την αλυσίδα εφοδιασμού και την εσωτερική παραγωγή έως τη φάση χρήσης των οχημάτων. Για να το πετύχει αυτό, το BMW Group επεκτείνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή, προωθεί την ηλεκτροκίνηση στα οχήματα και επενδύει στη χρήση ανανεώσιμων και δευτερογενών πρώτων υλών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Τα εργοστάσια του μέλλοντος – Μόναχο

Από το 2026, το εργοστάσιο του Μονάχου, το κύριο εργοστάσιο του ομίλου, θα ξεκινήσει την κατασκευή του πλήρως ηλεκτρικού BMW i3 – του δεύτερου μοντέλου Neue Klasse και ακρογωνιαίου λίθου του πλήρως ηλεκτρικού μέλλοντος. Βρίσκεται δίπλα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, το Μουσείο BMW και το BMW Welt (3 εκατ. επισκέπτες ετησίως), και έχει 6.500 εργαζόμενους από περισσότερες από 60 χώρες.

Από κινητήρες αεροσκαφών μέχρι μοτοσυκλέτες και παραγωγή αυτοκινήτων, το εργοστάσιο -με πάνω από 100 χρόνια ιστορία- εξελίσσεται συνεχώς, και ήταν ένα από τα πρώτα εργοστάσια που ενσωμάτωσαν ένα πλήρως ηλεκτρικό όχημα στην υπάρχουσα παραγωγή. Έκτοτε, το BMW i4 κατασκευάζεται στην ίδια γραμμή συναρμολόγησης με οχήματα με άλλες τεχνολογίες κίνησης.

Εκεί παράγονταν και κινητήρες, αλλά μετά από περίπου 70 χρόνια η παραγωγή έχει πλέον μεταφερθεί -λόγω χώρου- στο Hams Hall στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Steyr στην Αυστρία, απελευθερώνοντας τον απαραίτητο χώρο για την ανάπτυξη του Neue Klasse από το 2026. Τα δε 1.200 άτομα στην παραγωγή κινητήρων έχουν είτε μεταφερθεί σε νέους χώρους εργασίας, είτε έχουν επανεκπαιδευτεί για άλλες δραστηριότητες παραγωγής στο Μόναχο ή σε άλλες τοποθεσίες.

Παρά τις κατασκευαστικές εργασίες, παράγει περίπου 1.000 οχήματα την ημέρα.

Κι επειδή λόγω της αστικής του θέσης, στην καρδιά του Μονάχου, το σχέδιο ανάπτυξης του εργοστασίου έγινε σε συνεργασία με την πόλη και την τοπική κοινωνία.

Στο εργοστάσιο αυτό, τα plug-in υβριδικά οχήματα συναρμολογούνται στις ίδιες γραμμές με τα οχήματα με κινητήρα καύσης από το 2015, η πλήρως ηλεκτρική BMW i4 παράγεται από το 2021, το 2026, θα ξεκινήσει η παραγωγή του BMW i3 για τη Neue Klasse και από τα τέλη του 2027 θα κατασκευάζει μόνο πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη.

Επίσης, στο Μόναχο, ο όμιλος BMW διαθέτει Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (FIZ), Ψηφιακή Πανεπιστημιούπολη, Πανεπιστημιούπολη Αυτόνομης Οδήγησης, Κέντρο Τεχνολογίας Κυψελών Μπαταριών (BCCC), Κέντρο Τεχνολογίας Κατασκευής Κυψελών (CMCC) στο Parsdorf, Πιλοτικά εργοστάσια μπαταριών υψηλής τάσης στο Parsdorf, το Hallbergmoos και το FIZ, Εργαστήριο Καινοτομίας στο Garching, και Designworks Studio.

Ισχυρή παρουσία στην Κάτω Βαυαρία

Ο όμιλος BMW διαθέτει εργοστάσια οχημάτων στο Dingolfing (Ντίνγκολφινγκ) και το Regensburg (Ρέγκενσμπουργκ), και εργοστάσια εξαρτημάτων στο Landshut (Λάντσχουτ) και το Wackersdorf (Βάκερσντορφ).

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας τριγύρω. Η περιοχή της Κάτω Βαυαρίας, που κάποτε ήταν κυρίως γεωργική, τώρα με την ανάπτυξη υποδομών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έχει εξελιχθεί σε ένα ζωντανό και ελκυστικό μέρος για να ζει κανείς. Με 2.500 στάσεις μόνο για το εργοστάσιο του Ντίνγκολφινγκ, το δίκτυο συνδέει τις πόλεις καταγωγής των περισσότερων από 18.500 υπαλλήλων με το δεύτερο παλαιότερο εργοστάσιο οχημάτων της BMW και το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιο παραγωγής του ομίλου, όπου κατασκευάζονται μοντέλα BMW Σειρά 4, Σειρά 5, Σειρά 7 και Σειρά 8, καθώς και το πλήρως ηλεκτρικό BMW iX. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα από τα 304 λεωφορεία του εργοστασίου για να πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα.

Μάλιστα, για καλύτερο προγραμματισμό της κινητικότητας των εργαζομένων, θα εφαρμοστεί -για πρώτη φορά- ένα εργαλείο κρατήσεων για τις νέες εγκαταστάσεις στο Irlbach-Straßkirchen, σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των στάσεων και οι διαδρομές των λεωφορείων θα προσαρμόζονται, με βάση τον αριθμό των κρατήσεων.

Στην τοποθεσία, Irlbach–Straßkirchen, όπως προανέφερα, ο όμιλος ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2024 να κατασκευάζει ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών υψηλής τάσης έκτης γενιάς, που θα λειτουργήσει στα τέλη του 2026.

Η τοποθεσία είναι ιδανική, διότι οι μπαταρίες υψηλής τάσης που θα παράγονται θα πηγαίνουν να τοποθετούνται κατευθείαν στα οχήματα που κατασκευάζονται σε γειτονικά εργοστάσια. Έτσι, στηρίζεται η περιφερειακή οικονομία, και μειώνονται οι αποστάσεις μεταφοράς.

Σημειώνω ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες εδρεύουν στη Γερμανία, με τα δύο τρίτα στη Βαυαρία και μία σε ακτίνα 100 χλμ., ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο των μηχανολογικών εταιρειών του εργοστασίου προέρχονται από τη Γερμανία, και το ένα τρίτο εδρεύει στη Βαυαρία.

Το εργοστάσιο μπαταριών θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου χωρίς ορυκτά καύσιμα, και ένα φωτοβολταϊκό σύστημα θα καλύψει ένα μέρος των συνολικών ενεργειακών αναγκών του.

Η συναρμολόγηση των μπαταριών δεν απαιτεί νερό και πληροί υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Το νερό ψύξης ανακυκλώνεται και τροφοδοτεί επίσης τον κλιματισμό όλων των γειτονικών κτηρίων. Η δε απορριπτόμενη θερμότητα από τις διαδικασίες παραγωγής χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων εστίασης, των αποθηκών και των βοηθητικών κτηρίων της εταιρείας.

Στο εργοστάσιο του Landshut, περίπου 3.800 εργαζόμενοι παράγουν χυτά εξαρτήματα από ελαφρύ μέταλλο για κινητήρες, αναρτήσεις, δομές αμαξώματος, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πλαστικά εξωτερικά εξαρτήματα κ.ά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαρτημάτων του BMW Group, προμηθεύοντας περίπου 5 εκατομμύρια εξαρτήματα ετησίως σε όλα τα εργοστάσια οχημάτων και κινητήρων του BMW Group παγκοσμίως. Το εργοστάσιο έχει δεσμευτεί για ψηφιοποιημένη παραγωγή εξαρτημάτων και υπεύθυνη χρήση των πόρων και αναλαμβάνει τον ρόλο του μοχλού καινοτομίας στον τεχνολογικό μετασχηματισμό του αυτοκινητοβιομηχανικού κλάδου και της βιομηχανίας προμηθευτών του. Η μαζική παραγωγή του BMW Energy Master – της μονάδας ελέγχου μπαταρίας υψηλής τάσης που κάνει το ντεμπούτο της στη Neue Klasse, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025. Έως και 700 εργαζόμενοι θα εργάζονται σε αυτόν τον χώρο παραγωγής στο μέλλον.

Το εργοστάσιο στο Landshut χρησιμοποιεί ανάλυση δεδομένων με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), έξυπνη εφοδιαστική, αυτοματοποιημένη διασφάλιση ποιότητας και τεχνολογίες κατασκευής που βασίζονται στο cloud για να παρέχει αποτελεσματικές, έτοιμες για το μέλλον διαδικασίες παραγωγής. Στο χυτήριο ελαφρών μετάλλων, από το 2026, το 50% της άμμου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή περιβλημάτων κινητήρων έκτης γενιάς θα ανακτάται και θα επαναχρησιμοποιείται για την κατασκευή πυρήνων άμμου. Επιπλέον, περίπου τα δύο τρίτα του αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκαν, μόνο το 2024, αποτελούνταν από δευτερογενές υλικό.

Επίσης, ο όμιλος BMW το 2024 επένδυσε 1,8 εκατομμύρια ευρώ στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων του εργοστασίου.

Με το Talent Campus και τα προγράμματα επαγγελματικής και διπλής εκπαίδευσης, το εργοστάσιο στο Λάντσχουτ προσφέρει εξατομικευμένες ευκαιρίες εξέλιξης σε κάθε στάδιο της καριέρας ενός εργαζομένου – από μαθητευόμενους και εξειδικευμένους εργαζόμενους έως μελλοντικά στελέχη, ενώ συνεργάζεται και με το τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λάντσχουτ.